«Яндекс» в июне 2023 года переименовал зарубежную часть «Практикума» в TripleTen Статьи редакции
Смена названия произошла в рамках реструктуризации «Яндекса», говорят источники Forbes.
- Об этом сервис объявило 14 июня 2023 года, на это обратил внимание Forbes. По данным источника издания, переименование — часть процесса по разделу активов «Яндекса» на российские и зарубежные. Другой собеседник Forbes назвал его «частью подготовки к разделению».
- До этого международная часть образовательного сервиса называлась Practicum. Смена названия — «важная веха в истории» компании, которая вступила на «путь преобразований», говорится в объявлении.
- Источник издания утверждает, что после раздела «Практикума» курсы на русском языке останутся за «Яндексом», а на английском и других — за зарубежной структурой. Её развитием займётся Елена Бунина, бывшая глава «Яндекса». В апреле 2023 года в интервью T-Invariant она рассказывала, что работает в Израиле, куда переехала и «международная часть Practicum».
- В «Яндексе» сообщили, что «Практикум» несколько лет параллельно развивается в России, странах СНГ и на «некоторых других зарубежных рынках». Для последних давно существовали отдельное юрлицо и самостоятельная команда.
- Один из бывших сотрудников «Практикума отметил, что команды сервиса в России и за рубежом действительно работали самостоятельно и раньше, но у них были связанные рабочие пространства в Slack, Notion и других платформах. В 2022-м эти платформы «сильно разделили».
- В ноябре 2022 года Yandex N.V. объявила, что планирует выделить основную часть бизнеса в отдельную группу под контролем менеджмента «Яндекса». Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить название.
- В марте 2023-го источники РБК рассказали, что речь идёт о выделении российского бизнеса в отдельное юрлицо и привлечении инвесторов в его капитал. Ещё одним этапом реструктуризации может стать продажа 51% российского «Яндекса» инвесторам.
- В мае The Bell сообщал, что в списке потенциальных покупателей контрольного пакета акций компании после реструктуризации — глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. Сделку якобы согласовал Владимир Путин. «Яндекс» заявлял, что новые инвесторы не получат контроль над компанией в после реструктуризации.
- В июне издание рассказало, что сделка по продаже «Яндекса» консорциуму российских инвесторов может развалиться. Основная причина — санкции, под которыми находятся потенциальные покупатели контрольного пакета акций компании. В августе «Интерфакс» сообщил, что Yandex N.V. запланировала запустить международный бизнес под новым брендом в 2024 году.
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Надеюсь, премию выдали
Они там мыслили прощеПравило 10-10-10 заключается в простом обдумывании своих решений и поступков с учетом последствий: стоит всего лишь представить как после принятия тобой какого-то решения изменится твоя жизнь через 10 минут, через 10 месяцев и через 10 лет. Сьюзи Уэлч.
А у практикума была зарубежная часть?
П.с. Полит. срач начнется через 3...2...1....
Её уже не раз обсуждали. Цены были ощутимо ниже чем в России (в пересчете на % от средней зарплаты по стране, т.е. доступности курса), тогда все удивлялись почему, а потом нашли где-то в соцсетях высказывание одного из руководителей, что это в качестве рекламы. Если поставить стандартную цену, как в остальных онлайн школах страны, то в ноунейм RU школу мало кто пойдет.
https://vc.ru/story/83210-obrazovatelnyy-proekt-yandeks-praktikum-vyhodit-v-ssha-intervyu-s-rukovoditelem-servisa-mihailom-yanovichem
Трипл тен - это про повышение цены очевидно.
А российскую — в «Дупель-пусто».
Уверен, дизайнеры Яндекса написали в этушке стену текста про то, что символизирует такое количество изогнутых линий.
Но напоминает старый добрый 1с.
Разделили компанию на Практикум и прочий Трипер. Трипер видимо самим уже не нужен.