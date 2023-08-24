YouTube начал тестировать улучшенный поиск песен — их можно напеть или «промычать» устройству Статьи редакции
Подобную функцию Google представил в 2020 году.
- Во второй половине августа 2023 года YouTube запустил экспериментальную функцию, которая позволяет найти песню на платформе, просто напев или «промычав» её. Опция стала доступна ограниченному количеству пользователей Android-приложения.
- Согласно описанию функции, она даёт возможность искать композиции на YouTube по аудиозаписи продолжительностью от трёх секунд. Пользователи приложения могут как сами напеть мотив композиции, так и записать музыку, например, которая звучит в общественном месте. В последнем случае функция YouTube фактически выступит аналогом сервиса Shazam, который принадлежит компании Apple.
- Экспериментальная функция YouTube работает по тому же принципу, что и опция Hum to Search, которая появилась в приложении Google в 2020 году. Однако в компании сообщили, что улучшили эту технологию. Она стала работать быстрее и теперь распознаёт композиции по коротким фрагментам, тогда как прежде требовалась запись продолжительностью 10-15 секунд.
- В Google не сообщили, сколько времени будет продолжаться ограниченное тестирование функции и станет ли она доступна для всех пользователей. Стоит отметить, что далеко не все экспериментальные опции появляются в общедоступной версии YouTube.
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https://youtu.be/sn7wsM7TBG8
Промычать это хорошо. Так и представил себя мычащим песни в YouTube
Выражение "чья бы корова мычалас пребретает новый смысол.....