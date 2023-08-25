«Тинькофф» запустил сервис отзывов на компании от клиентов банка Статьи редакции
Чтобы решить проблемы ботов и накрученных комментариев.
- В «Тинькофф Отзывах» собраны комментарии о брендах только от тех, кто оплатил товар или услугу картой «Тинькофф» или через сервис «Долями», рассказали в компании. Платформа доступна покупателем через приложение банка или платформу «Тинькофф бизнес». В будущем оставлять отзывы можно будет также через веб-версию сервиса.
- Оценить можно товары и услуги более чем 27 тысяч компаний, а также 600 тысяч магазинов и заведений. Сред них — «Магнит», «Пятёрочка», «Вкусвилл», «Яндекс Такси», Wildberries, Ozon, Whoosh и другие. На основе оценок «Тинькофф» рассчитывает итоговый рейтинг по пятибальной шкале.
- Чтобы оставить отзыв через приложение «Тинькофф», нужно перейти в личный профиль, открыть раздел «Отзывы» и выбрать покупку. Там же можно увидеть оценки других клиентов и ответы компаний.
- Пользователи могут оставлять текстовые комментарии, прикреплять фотографии купленных товаров и отвечать на оценки других людей. У компаний есть возможность анализировать отзывы клиентов в бизнес-аккаунте. Все сообщения проверяются на неподобающие высказывания, наличие персональных данных и ссылки на сторонние ресурсы.
- Клиенты «Тинькофф Бизнеса» могут использовать платформу для проверки контрагентов, ставить им оценки и получать актуальные данные из ФНС, Федеральной службы государственной статистики и других официальных источников.
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Отзывы о самом банке писать можно?
Только об отделениях
Для этого надо купить подписку премиум))
Для этого надо купить банк.
Я кста банк
Скажи что-нибудь на банковском?
ты нищеброд
Правильно писать так: "Тиньков запустил сервис по лидогенерации, основой которого являются отзывы пользователей"
На себя отзывы пусть запустят. Хуже банка ещё не встречал, хотя, нет, есть- газпромбанк. Два самых плохих банка
Порекомендуйте банк! Но у вас ничего не получится, потому что тут все банки поливают говном.
Могу. Revolut как платежная карта со всякими кэшбэками и модными штуками. Santander как основной кондовый банк, включая swift, sepa, ip, инвестирование, чековые книжки, кредиты (в том числе на жилье по всей Европе, так как он много где представлен), лизинг и прочее
Рекомендуйте клинику для смены пола чтобы кэшбек был максимальным?
Лубянка, д. 2. Спросить Вениамина Аркадьевича
Вы благодаря ему стали кем стали?
Нахожусь в псилоцибиновом процессе осознания себя между 39ый и 40ым гендером.
Ты чё больной? Возьми отпуск в мордор.
Но не летят туда сегодня самолеты. И не едут даже поезда
Ага, и револют блокирует средства россиян на раз
Вот русофобы, а)
У меня Револют не приняли в Пятерочке, что делать?)))
Звать Галю, она отменит
чем тинькофф разочаровал?
Для меня два самых плохих сбер и альфа, прикинь, хуже не встречал. Отакот. Пишите исщо
А какие банки лучше и чем?
Чем плох тинькофф то? И что лучше?
Росс - лучший банк евер. Во первых - сосьете групп, отличные курсы обмена валюты, прямые брокерские операции с любыми акциями, всегда высокий % по вкладам и тд.
С разморозкой.
Москва. 18 мая 2022. INTERFAX.RU - Французская группа Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка и российского страхового бизнеса группе "Интеррос" Владимира Потанина, говорится в сообщении SocGen.
Про курсы обмена валюты — тоже потешно.
А, так вы из другого мирового плана. У нас по-другому всё, не было этих событий, живём нормально.
Уже как года два это используется. Автор давно интернет подключили?
Раньше не было веб-морды, только в приложении.
Я года два назад оставлял отзыв со звездами и текстом
В приложении. А сейчас запустили сайт.
Какой сейчас ? Я с ИП отзывы оставляю уже полгода минимум на контр агентов, это новость настолько стара что динозавры такие, ооо у нас есть конкурент
Я джва года ждал баивые домики!
надеются заработать на "управлении" рейтингом
Я все жду отзывов на покупателей
Эх, вот бы отзывы на банки, немодерируемые, чтобы только отвечать можно было, вот это мясорубка получилась бы.
сделаем отзывы на тинькофф. в личку)
Какой толк отзывов с модерацией? Думаете, там будет unbiased взгляд?
"Судари, не рекомендую покупать на Озоне. Я покупал электронно-вычислительную машину из Китая, а мне приехал мешок риса." - так что ли?
Будут ли брать плату за удаление «некорректных» отзывов?
Ужасная система. Был ларек около дома. Всегда продавали пивасик в любое время. Кто то оставил хвалебный отзыв, мол ребята молодцы. Пиво всегда продадут. Через неделю прикрыли ларёк. СВОЛОЧИ!!!! Тинькофф отзывы рушат вечера!
Только что придумал как сделать сервис отзывов на оригинальной механике
Интересный продукт, проблема с отзывами есть нерешенная