Сервисы
Артур Томилко

«Тинькофф» запустил сервис отзывов на компании от клиентов банка Статьи редакции

Чтобы решить проблемы ботов и накрученных комментариев.

  • В «Тинькофф Отзывах» собраны комментарии о брендах только от тех, кто оплатил товар или услугу картой «Тинькофф» или через сервис «Долями», рассказали в компании. Платформа доступна покупателем через приложение банка или платформу «Тинькофф бизнес». В будущем оставлять отзывы можно будет также через веб-версию сервиса.
  • Оценить можно товары и услуги более чем 27 тысяч компаний, а также 600 тысяч магазинов и заведений. Сред них — «Магнит», «Пятёрочка», «Вкусвилл», «Яндекс Такси», Wildberries, Ozon, Whoosh и другие. На основе оценок «Тинькофф» рассчитывает итоговый рейтинг по пятибальной шкале.
  • Чтобы оставить отзыв через приложение «Тинькофф», нужно перейти в личный профиль, открыть раздел «Отзывы» и выбрать покупку. Там же можно увидеть оценки других клиентов и ответы компаний.
  • Пользователи могут оставлять текстовые комментарии, прикреплять фотографии купленных товаров и отвечать на оценки других людей. У компаний есть возможность анализировать отзывы клиентов в бизнес-аккаунте. Все сообщения проверяются на неподобающие высказывания, наличие персональных данных и ссылки на сторонние ресурсы.
  • Клиенты «Тинькофф Бизнеса» могут использовать платформу для проверки контрагентов, ставить им оценки и получать актуальные данные из ФНС, Федеральной службы государственной статистики и других официальных источников.

#новость #тинькофф

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44 комментария
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 vmp

Отзывы о самом банке писать можно?

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Фоксик

Только об отделениях

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Echo

Для этого надо купить подписку премиум))

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Сергей Я

Для этого надо купить банк.

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Джордж Вашингтон

Я кста банк

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Сергей Я

Скажи что-нибудь на банковском?

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Валерий Андерсон

ты нищеброд

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Джордж Вашингтон
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Dima Alexeev

Правильно писать так: "Тиньков запустил сервис по лидогенерации, основой которого являются отзывы пользователей"

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Mc a roshka

На себя отзывы пусть запустят. Хуже банка ещё не встречал, хотя, нет, есть- газпромбанк. Два самых плохих банка

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ЯжПрограммист

Порекомендуйте банк! Но у вас ничего не получится, потому что тут все банки поливают говном.

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Alek Nikolskiy

Могу. Revolut как платежная карта со всякими кэшбэками и модными штуками. Santander как основной кондовый банк, включая swift, sepa, ip, инвестирование, чековые книжки, кредиты (в том числе на жилье по всей Европе, так как он много где представлен), лизинг и прочее

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Gogi Jan

Рекомендуйте клинику для смены пола чтобы кэшбек был максимальным?

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Alek Nikolskiy

Лубянка, д. 2. Спросить Вениамина Аркадьевича

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Gogi Jan

Вы благодаря ему стали кем стали?

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Alek Nikolskiy

Нахожусь в псилоцибиновом процессе осознания себя между 39ый и 40ым гендером.

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Pedal Horse Mashineries Inc

Ты чё больной? Возьми отпуск в мордор.

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Alek Nikolskiy

Но не летят туда сегодня самолеты. И не едут даже поезда

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Арсений

Ага, и револют блокирует средства россиян на раз

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Alek Nikolskiy

Вот русофобы, а)

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Igor Ya

У меня Револют не приняли в Пятерочке, что делать?)))

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Alek Nikolskiy

Звать Галю, она отменит

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Олег Шаманов

чем тинькофф разочаровал?

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Фокс Йовович

Для меня два самых плохих сбер и альфа, прикинь, хуже не встречал. Отакот. Пишите исщо

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Александр

А какие банки лучше и чем?

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Amir Gimaev

Чем плох тинькофф то? И что лучше?

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Джордж Вашингтон

Росс - лучший банк евер. Во первых - сосьете групп, отличные курсы обмена валюты, прямые брокерские операции с любыми акциями, всегда высокий % по вкладам и тд.

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Oleg Shirochenkov

С разморозкой.
Москва. 18 мая 2022. INTERFAX.RU - Французская группа Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка и российского страхового бизнеса группе "Интеррос" Владимира Потанина, говорится в сообщении SocGen.

Про курсы обмена валюты — тоже потешно.

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Джордж Вашингтон

А, так вы из другого мирового плана. У нас по-другому всё, не было этих событий, живём нормально.

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Булка хлеба

Уже как года два это используется. Автор давно интернет подключили?

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Александр Сафроненко

Раньше не было веб-морды, только в приложении.

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Булка хлеба

Я года два назад оставлял отзыв со звездами и текстом

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Salvatore

В приложении. А сейчас запустили сайт.

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Artem Saitgalin

Какой сейчас ? Я с ИП отзывы оставляю уже полгода минимум на контр агентов, это новость настолько стара что динозавры такие, ооо у нас есть конкурент

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Джордж Вашингтон

Я джва года ждал баивые домики!

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ЯжПрограммист

надеются заработать на "управлении" рейтингом

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Фоксик

Я все жду отзывов на покупателей

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Вадим Д.

Эх, вот бы отзывы на банки, немодерируемые, чтобы только отвечать можно было, вот это мясорубка получилась бы.

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Ильнур Татлыбаев

сделаем отзывы на тинькофф. в личку)

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Невкусно и грустно

Какой толк отзывов с модерацией? Думаете, там будет unbiased взгляд?

"Судари, не рекомендую покупать на Озоне. Я покупал электронно-вычислительную машину из Китая, а мне приехал мешок риса." - так что ли?

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Игорь Богданов

Будут ли брать плату за удаление «некорректных» отзывов?

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Baddy Boy

Ужасная система. Был ларек около дома. Всегда продавали пивасик в любое время. Кто то оставил хвалебный отзыв, мол ребята молодцы. Пиво всегда продадут. Через неделю прикрыли ларёк. СВОЛОЧИ!!!! Тинькофф отзывы рушат вечера!

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Валентин Потапов

Только что придумал как сделать сервис отзывов на оригинальной механике

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ingeniare

Интересный продукт, проблема с отзывами есть нерешенная

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41 комментарий
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