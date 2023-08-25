ФАС начала рассматривать жалобы на платную раздачу интернета со смартфонов Статьи редакции
Такая услуга есть у всех операторов, но только в исключительных случаях она входит в тариф.
- О жалобах рассказал РБК представитель Федеральной антимонопольной службы. ФАС направила операторам запросы, чтобы «установить все обстоятельства и детали». Если ведомство найдёт нарушения антимонопольного законодательства, оно «примет меры реагирования».
- В апреле 2023 года МТС стал брать деньги за раздачу интернета с мобильных устройств — специальный пакет на сутки при каждом подключении стоит 49 рублей. Тогда оператор пояснил, что условия касается абонентов с архивными тарифами. В августе РБК уточнили в службе поддержки, что платный пакет активируется, если у абонента нет дополнительных пакетов интернета.
- «Билайн» берёт плату за услугу на разных тарифах с 2019 года, это «позволило оптимальнее использовать ресурсы сети». Массовых жалоб от клиентов по этому поводу не поступает, добавил представитель оператора.
- У Tele2 раздача интернета на новых тарифах стоит 30 рублей в сутки или 100 рублей в месяц, пользователи архивных тарифов жаловались, что услуга недоступна совсем. У «Мегафона» опция стоит 90 рублей за 30 дней. Представители операторов отказались от комментариев.
2.7K показов
3.5K открытий
Быть не может! Неужто люди смогут спокойно, без лишних трат, раздавать сеть на ноут, в дороге, например?! Опсосы будут пищать и клясться что это недопустимо, полагаю.
Ограничение раздачи на ноут легко обходится редактированием пары записей в реестре
О, Вадим Д выспался наконец. Ну теперь его не остановишь.
Интересно, как-то в договоре прописано, что траффик не со всем ttl работать будет?
Раньше так и было и никто не ценил
Пора бы…. Недавно только столкнулся с такой ерундой от МТС, раньше проблем не было, а сейчас плати деньги за пользование интернетом который у тебя уже на месяц оплачен🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️
От МТС другого и не жду
Нагнуть этих пид….ов нужно! Эти операторы уже в край ох…ли
ну че, создай собственную моб связь и давай нам хорошие тарифы, безлимитный инет и чтоб не дороже 300 руб в месяц еще, и чтоб все члены семьи входили в 1 тариф...легко других заставлять за свои бабки чето пилить, а потом хаять, когда они захотят прибыль))
Раньше водой, которая течет у меня дома из крана, я пользовался один.
Потом я понял, что можно приглашать помыться всех знакомых, почему нет, мы же честно платим за кубометры.
Но через месяц пришёл счёт с 3-х кратным тарифом.
Оказывается, Мосводоканал считает, столько чистых людей вышло из моей квартиры.
(так, фантазии, но для кого-то - реальный способ поднять бабки)
Раньше водой, которая течет у меня дома из крана, я мыл только собственные руки. А потом до меня дошло, что можно мыть и свои ноги!
Но через месяц пришел счет с 2-х кратным тарифом...
Очнулся фас спустя столько лет обдираловке
Видимо количество жалоб в конвертах превысило, число занесённых конвертов от опсосов.
Я бы так изменил заголовок.
Просто опсосы забыли занести конвертик в этом месяце 😁
Достала эта история с раздачей. В текущем тарифе это прописано в рамках основного тарифа, а вот в новых тарифах это идёт как "бесплатная опция", потому на новый тарифы я пока не перехожу.
У меня лимитированный тариф, не понимаю, с чего вдруг оператор может решать как я буду тратить ОПЛАЧЕННЫЙ трафик.
Мне эта раздача нужна обычно пару раз в месяц, чтобы в дороге поработать, а теперь почему то решили, что за это я должен платить отдельно.
кто позволил раздавать интернет - это же диверсия
Наконец-то, а то недавно теле2 неприятно удивил, хотя многие года у них такой херни не было, как у других опсосов
А Тинькофф мобайл тут совсем офигевший. Я чтобы иметь возможность раздать и так хромой безлимит плачу 500р в месяц. И в совокупности выходит дороже чем роутер.
пс. Роутер я не могу поставить.
При подключении безлимитного интернета можно раздавать бесплатно до 0,5 ГБ на 30 дней. Об этом не скрываем и пишем в тарифном плане.
Что касается работы интернета. Пожалуйста, напишите в ЛС ФИО, номер телефона, адрес, по которому возникают трудности и прикрепите ссылку на ваш комментарий. Проверим Работу интернета и постараемся помочь.
Ура , МГТС. Плачу норм , но стали брать за раздачу. Я общалась с тех поддержкой и также говорила что какая им разница как я использую свой трафик
разница в том, что некоторые люди брали на лестничную площадку (4+ квартир), а то и на 2-3 площадки 1 хороший тариф, и все им пользовались. Соответственно, вместо условных 4-8-10 клиентов, каждый из которых бы платил деньги, получается всего 1. Вот типа с такими и борятся. Правда таких от силы 10% в стране, а палки в колеса всем 100% суют. А с третьей стороны да, их продукт - их правила, все логично. Не нравится - уходите к другим. Если так у всех - значит придется выбирать: или хавать или вообще не юзать инет. А там уже рыночек порешает
Им разница в том, что это новый повод содрать денег.
У меня безлимитный интернет и 1200 минут в архивном тарифе Билайн.
Опасаюсь, что введут такое.
Пока вроде не сталкивался.
Но Билайн и остальные просто ублюдки вцелом.
Билайн ублюдки
Теле2 хороший
Выбрала билайн после нсс и теле2. Главным в выборе был интернет. Тестила в кокретном месте - летал. Перешла и интернет скис. То ли мощность убавили, то ли скорость. Редкий день без проблем. Иногда раздаю на ноут интернет, вроде бы с допплатами не сталкивалась.
И сколько платишь?
Где-то до 2019 года или раньше такого не было - нормально раздавал со смартфона, но потом они "сообразили", либо техническая возможность появилась
было. особенно красные этим любили баловаться
Редактируйте TTL
Свободу интернету!
Где его найти? Туториал для андроид смартфона можно попросить? Спасибо
Купил трафик, а отдать другому девайсу в использование нельзя, плоти ещё за трафик.
даёшь зарплату рабочему в цифровых рублях, а ЦБ так слыш! ☝️ чтобы поделиться свей зарплатой с другом заработай ещё.
при подключении пакета на вашем телефоне был прозрачный чехол, теперь чехол синего цвета. Для разблокировки использования интернета с новым чехлом подключите соответствующую услугу
Брать деньги за раздачу интернета не честно раз определенный объем трафика уже оплачен абонентом. Так что всё правильно делают
я не понял, а эту хрень что, вчера только придумали операторы? где был ФАС все эти годы?
Я просто фалломорфирую со списания денег за раздачу уже оплаченных лимитных пакетов. Купил ты в магазине батон белого, отломил маме горбушку — тебя булочник догнал и потребовал доплатить. Если это не п^ец, то что п^ец?
Так и живём, терпим всё. Пора на вилы сотовых операторов.
Не совсем понимаю, о чем речь. Можно же без проблем превратить телефон в Wi-Fi точку и раздавать интернет кому угодно. Или тут что-то другое?
Раньше это было бесплатно, теперь оператор видит что вы начали раздавать инет, и либо блокирует эту возможность, либо просит деньги. Самый наглый оператор это мтс
Есть нюанс
Надо сразу вводить тариф за право использовать оплаченные ГБ по тарифу. Хотя погодите…
Имею две симки, расходы на мобильную связь 25е в месяц. безлимита нет. раздачи не ограничены.
Наконец-то, эта история с платной раздачей уж очень неприятная