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Таня Боброва

Dropbox отказался от безлимитных хранилищ из-за злоупотреблений — например, их использовали майнеры криптовалют Статьи редакции

Действующих пользователей компания начнёт постепенно переводить на обновлённый план с 1 ноября 2023 года.

  • Компания объявила, что внесёт изменения в тарифный план Advanced, который предполагал политику «столько места, сколько нужно».
  • В Dropbox объяснили, что всё больше клиентов покупают подписку не для ведения бизнеса, а для майнинга криптовалют, объединения хранилища с незнакомцами или его перепродажи. Они часто используют в «тысячи» раз больше места, чем настоящие бизнес-клиенты.
  • С 24 августа 2023 года клиенты, покупающие тариф Advanced с тремя активными лицензиями, получат 15 ТБ — этого достаточно для хранения около 100 млн документов, 4 млн фотографий или 7500 часов HD-видео, отметили в сервисе. Каждая дополнительная активная лицензия получит по 5 ТБ.
  • Действующих пользователей компания начнёт переводить на обновлённый план с 1 ноября 2023 года, уведомив их минимум за 30 дней до изменений. Сейчас им ничего делать не нужно.
  • Более 99% команд на тарифе Advanced используют менее 35 ТБ на лицензию. Они смогут продолжить пользоваться тем объёмом, который у них есть на момент уведомления, а также дополнительными 5 ТБ на пять лет без повышения платы. Оставшийся 1% получит такое же предложение, но сроком на год (максимальный объём — 1000 ТБ).
  • С 18 сентября 2023 года для новых пользователей и с 1 ноября для действующих Dropbox также начнёт предлагать дополнительное место: 1 ТБ будет стоить $10 в месяц при ежемесячной оплате и $8 в месяц при покупке годовой подписки.

#новость #dropbox

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 Хозяин

"не для ведения бизнеса, а для майнинга криптовалют" - а что если мой бизнес - это майнинг криптовалют?

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Нина К.

Что ж у тебя за бизнес такой тогда..

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Илья Попов

Вам сказали, что будете платить.

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Кирилл Кириллов

Мамкины бизнесмены

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Олег Воронов

Ну видимо сервис немного не под твой бизнес изначально рассчитан))

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ilia

Объясните как облачное хранилище может использоваться для майнинга?

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Таир Бакиев

Proof of Space, не?

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Илья Попов

Это что-то новое, стоит разобраться.

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Андрей Лучина

Ума не приложу как использовать файлообменник для майнинга

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Таир Бакиев

Чиа?

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умный человек

Сердца трёх?

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Созвонова

Ну ты ж не майнер, они самые умные

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Нейрослав Жепетеев

Облачный майнинг получается?

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Тот самый чел

Что ж теперь бедные майнеры будут делать

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