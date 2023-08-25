Dropbox отказался от безлимитных хранилищ из-за злоупотреблений — например, их использовали майнеры криптовалют Статьи редакции
Действующих пользователей компания начнёт постепенно переводить на обновлённый план с 1 ноября 2023 года.
- Компания объявила, что внесёт изменения в тарифный план Advanced, который предполагал политику «столько места, сколько нужно».
- В Dropbox объяснили, что всё больше клиентов покупают подписку не для ведения бизнеса, а для майнинга криптовалют, объединения хранилища с незнакомцами или его перепродажи. Они часто используют в «тысячи» раз больше места, чем настоящие бизнес-клиенты.
- С 24 августа 2023 года клиенты, покупающие тариф Advanced с тремя активными лицензиями, получат 15 ТБ — этого достаточно для хранения около 100 млн документов, 4 млн фотографий или 7500 часов HD-видео, отметили в сервисе. Каждая дополнительная активная лицензия получит по 5 ТБ.
- Действующих пользователей компания начнёт переводить на обновлённый план с 1 ноября 2023 года, уведомив их минимум за 30 дней до изменений. Сейчас им ничего делать не нужно.
- Более 99% команд на тарифе Advanced используют менее 35 ТБ на лицензию. Они смогут продолжить пользоваться тем объёмом, который у них есть на момент уведомления, а также дополнительными 5 ТБ на пять лет без повышения платы. Оставшийся 1% получит такое же предложение, но сроком на год (максимальный объём — 1000 ТБ).
- С 18 сентября 2023 года для новых пользователей и с 1 ноября для действующих Dropbox также начнёт предлагать дополнительное место: 1 ТБ будет стоить $10 в месяц при ежемесячной оплате и $8 в месяц при покупке годовой подписки.
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"не для ведения бизнеса, а для майнинга криптовалют" - а что если мой бизнес - это майнинг криптовалют?
Что ж у тебя за бизнес такой тогда..
Вам сказали, что будете платить.
Мамкины бизнесмены
Ну видимо сервис немного не под твой бизнес изначально рассчитан))
Объясните как облачное хранилище может использоваться для майнинга?
Proof of Space, не?
Это что-то новое, стоит разобраться.
Ума не приложу как использовать файлообменник для майнинга
Чиа?
Сердца трёх?
Ну ты ж не майнер, они самые умные
Облачный майнинг получается?
Что ж теперь бедные майнеры будут делать