МТС запустила сервис «ФинЗащита» — он будет предупреждать, если на абонента оформили кредит или его данные «утекли» Статьи редакции
Стоимость — 99 рублей в месяц.
- МТС запустила услугу «ФинЗащита» — с помощью неё пользователи могут проверить, попал ли их номер в базы данных мошенников, и отслеживать мошеннические действия. При проверке номера сервис покажет, есть ли он в публичной базе и какую ещё информацию она содержит — например, адрес или паспортные данные.
- Пользователь получит уведомление в SMS, если на него попытаются взять либо возьмут кредит или микрозаём, кто-то запросит кредитную историю абонента или если его номер попадёт в утечку данных.
- Услуга доступна абонентам любых операторов, подключить «ФинЗащиту» можно на месяц за 99 рублей, полгода — за 69 рублей в месяц или 414 рублей или на год — за 49 рублей в месяц или 588 рублей за весь период. Пользователи заметили сервис ещё в июле 2023 года. В МТС пояснили vc.ru, что с июля услугу тестировали, а теперь официально запустили.
- В личном кабинете можно будет проверить данные из кредитной истории — просрочки, запросы кредитной истории, заявки на кредит, ошибки в кредитной истории и другие. Там же будут находиться информация о популярных мошеннических схемах и рекомендации, как действовать в каждой конкретной ситуации, например, если кто-то «слил» данные в сеть.
- Информацию об утечках предоставляет DLBI — сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в даркнете. Доступ к данным происходит по API к ежедневно обновляемой базе утечек и скомпрометированных учётных записей.
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За 99р мы сольем ваши данные безопасно
Лол. Сами с собой бороться будут?
Сейчас не найти человека, чьи данные уже не ходят по сети. Разве что бабушки и дедушки за 80+ не имеют утечек.
Ничего подобного, у меня деду 91 год. Он периодически покоряет новые высоты, даже мне в 35 завидно становится.
Я рад за вашего деда, но все же таких как он, весьма не много.
Я не понял, это для кого услуга?
Да!
Сбербанк уже сделал и требует поменять карту. Эти сволочи часть операций нужных блокируют.
Классная актриса😍
Добавили скамерам новый аргумент.
И услугу "пробив финзащиты" за 199 р.
Капитан очевидность за 99/мес.
Не связывайтесь с этой помойкой. У них все работает через жопу. А их финтех работает через жопу в квадрате. Если бы не (прости господи, да) Сбер, то плакали бы мои 100 баксов, которые с мусорной карты мошенники украли благодаря (внимание!) автопродлению оплаты абонентки моего же телефона.
МТС банк по заявке мошенников запрашивает БКИ и выставляет отказ. Хотя я клиент банка и должна была быть СМС-ка с кодом. Но в банке сказали заявка тупо по паспортным данным, им этого достаточно. И сейчас вот эта новость. Ебанулись, что ли? Ну и подонки.
Скоро на госуслугах сделают самозапрет на кредит.
Даже и не прикопаться, фишка полезная. Однако, мне кажется, об этом должно заботиться государство, а не частный (или не очень) бизнес.
Чего в ней полезного? Они ж ничего не гарантируют.
Ну на бумаге выглядит полезно. А вот насчет реализации не могу сказать, пока не воспользуюсь или не увижу примера
На практике теперь скамеры будут представлятся работниками мтс и разводить ещё больше якобы на "финзащиту".
Ну это пока просто догадки, высосаные из пальца. Это все равно что винить банк в том, что им мошенники представляются.
Я никого не виню, я говорю, что это бесполезное нововведение, которое сделано только для того, чтобы заработать на параноиках.
А ответственность будет?
А защита от кредитов МТС предусмотрена? Финзащита 2-го и следующих уровней (-:
Как имеющий связи на самых верхах человек скажу будет даже услуга Взлом и Взлом+
Проверить КИ можно и бесплатно.
А понимание, что твои данные утекли ничего не дадут - судиться будет сложно, невыгодно.
Да и по умолчанию надо считать что твои данные уже слиты
Паспорт номер телефона и пароли кроме биометрии можно поменять.
Взятые после этого на старые данные микрозаймы будут очень просто отменены
Менять с какой частотой?
Пока не научитесь не сливать?
И по 2000р пошлина за замену паспорта
И куда не сливать? В РФ паспорт чуть ли не везде хотят.
PS. Сервис одноразовых паспортов. Выдай для каждого случая одноразовую копию с разными персональными данными :-D
Ну узнал я что мой телефон там и... Что делать-то с этим?
С вас 99₽
Сменить или ждать?
На меня без ведома завели дебетовую карту МТС - Банка, а недавно, рано утром, приходят сообщения о том что мне пока не готовы выдать кредитную карту. Такие приходят только тогда когда попытки были. Оператор в чате сменился и сказала она что это была ошибка…
Я в лк налоговой тоже с удивлением обнаружил закрытый счёт в МТС банке, при том что я его никогда там не открывал и с банком их вообще не контактировал.
Кредитные истории, попытки взять кредит - это всё круто конечно. Но ведь явно речь ещё и о слитых паролях, что прямо бесплатно показывает айфон, если зайти в раздел "пароли"
Очередная финзаЩИТа
как же заебали все эти "защиты" передайте кто-нибудь мтсам
Это скорее фин.информирование.
Он же и сливать данные будет сам 😄
Попробовал подключить. К личному кабинету надо привязать Госуслуги. Ну такое :(
Тот самый оператор, который перевыпустил нашу сим карту по липовой доверенности. А на суде заявил, что чел, получивший сим карту, не давал разрешения на разглашение своих персональных данных, и потому имя его мы узнать не можем.