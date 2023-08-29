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Полина Лааксо

«ВКонтакте» добавила функцию аудиорасшифровки разговоров в «VK Звонки» Статьи редакции

А также автоматические субтитры — их можно включить во время встречи.

  • Расшифровку аудиодорожки в текст может запустить любой участник группового звонка, рассказали в компании. Всем остальным придёт уведомление об этом. В будущем администратор встречи получит право самостоятельно решать, кто из собеседников сможет пользоваться функцией.
  • По завершении встречи файл с текстом беседы появится в общем чате и в профиле пользователя, который начал расшифровку. По всему тексту будут расставлены тайм-коды и имена спикеров. «ВКонтакте» считает, что это поможет, например, тем, кому нужно быстро расшифровать интервью или пересказать коллегам или партнёрам ключевые тезисы разговора.
  • Автоматические субтитры, в свою очередь, будут видны только тем, кто включил их в настройках, и упростят работу участникам, которые пришли на звонок без наушников или плохо слышат из-за шума или физических ограничений.
  • Пока нейросети работают только с русским языком, но в планах поддерживать и другие.
Интерфейс «VK Звонков» — с кнопками для настройки субтитров и запуска расшифровки
Так выглядят субтитры — они расположены в нижней части экрана и указывают, кто говорит

#новость #vkзвонки #вконтакте

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21 комментарий
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 Citizen X

Кому действительно нужны функции и сервисы компании, находящейся в прямом подчинении Кремля и под колпаком путинской ФСБ? Огласите перечень зависимых от продуктов VK, пожалуйста.

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Нейрослав Жепетеев

Рабочие с чатами, детишки без ТикТоков, владельцы пабликов, присылатели половых органов в личные сообщения и мамочки.

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оскар

Чтобы товарищ майор теперь мог читать расшифровки диалогов в стиле мня, кхе-кхе, хм и нуууу типа и тд.

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неформат

так им и нужны вы же сами ответили

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Вася Пражкин

Удобно, служивым людям сразу можно поиск по словам настроить и дырочки на погонах начать сверлить.

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Artemy

А можно включить без уведомления?

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Злой пчёл

нет. Те, кому нужно в текстовом виде все звонки, уже давно без уведомления участников это получают.

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John Smith Junior

Включал эту функцию в Тимсе, вроде никого не уведомляло.
В чём смысл таких уведомлений в ВК?

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Злой пчёл

есть в тимзе уведомляшка, красная моргающая на панели управления звонка и тилиньк при включении.

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John Smith Junior

Красная моргающая - это про запись звонка. А про субтитры разве есть?

Хотя тут 2 фичи - субтитры, плюс запись субтитров. Тогда может и есть смысл, но логичнее было бы разделить. Уведомлять только о записи, но не о просто субтитрах.

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Leonid Starostin

Шутки про товарища майора в студию!

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Васисуалий Лоханкин

А это уже давно не шутки.

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Вадим Д.

Не пользовался их звонками (зачем, если все мессенджеры это умеют?), но молодцы (-:

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Ali B

Так проще в протоколы переносить, понимаю

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Писец

Я тоже так умею.
Только это никому не надо... Вообще никому (
Постфактум люди еще могут почитать расшифроки, а в онлайне это чота тупо.

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Yaroslav Khohlov

Хотелось бы такое в телеге

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Ali B

Купи премиум

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Yaroslav Khohlov

А там есть такое? Спасибо за наводку.

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hakhagmon

в звонках нет

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Эль Сторо

Кто пробовал - нормально работает?

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hakhagmon

сорм

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18 комментариев
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