«ВКонтакте» добавила функцию аудиорасшифровки разговоров в «VK Звонки» Статьи редакции
А также автоматические субтитры — их можно включить во время встречи.
- Расшифровку аудиодорожки в текст может запустить любой участник группового звонка, рассказали в компании. Всем остальным придёт уведомление об этом. В будущем администратор встречи получит право самостоятельно решать, кто из собеседников сможет пользоваться функцией.
- По завершении встречи файл с текстом беседы появится в общем чате и в профиле пользователя, который начал расшифровку. По всему тексту будут расставлены тайм-коды и имена спикеров. «ВКонтакте» считает, что это поможет, например, тем, кому нужно быстро расшифровать интервью или пересказать коллегам или партнёрам ключевые тезисы разговора.
- Автоматические субтитры, в свою очередь, будут видны только тем, кто включил их в настройках, и упростят работу участникам, которые пришли на звонок без наушников или плохо слышат из-за шума или физических ограничений.
- Пока нейросети работают только с русским языком, но в планах поддерживать и другие.
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Кому действительно нужны функции и сервисы компании, находящейся в прямом подчинении Кремля и под колпаком путинской ФСБ? Огласите перечень зависимых от продуктов VK, пожалуйста.
Рабочие с чатами, детишки без ТикТоков, владельцы пабликов, присылатели половых органов в личные сообщения и мамочки.
Чтобы товарищ майор теперь мог читать расшифровки диалогов в стиле мня, кхе-кхе, хм и нуууу типа и тд.
так им и нужны вы же сами ответили
Удобно, служивым людям сразу можно поиск по словам настроить и дырочки на погонах начать сверлить.
А можно включить без уведомления?
нет. Те, кому нужно в текстовом виде все звонки, уже давно без уведомления участников это получают.
Включал эту функцию в Тимсе, вроде никого не уведомляло.
В чём смысл таких уведомлений в ВК?
есть в тимзе уведомляшка, красная моргающая на панели управления звонка и тилиньк при включении.
Красная моргающая - это про запись звонка. А про субтитры разве есть?
Хотя тут 2 фичи - субтитры, плюс запись субтитров. Тогда может и есть смысл, но логичнее было бы разделить. Уведомлять только о записи, но не о просто субтитрах.
Шутки про товарища майора в студию!
А это уже давно не шутки.
Не пользовался их звонками (зачем, если все мессенджеры это умеют?), но молодцы (-:
Так проще в протоколы переносить, понимаю
Я тоже так умею.
Только это никому не надо... Вообще никому (
Постфактум люди еще могут почитать расшифроки, а в онлайне это чота тупо.
Хотелось бы такое в телеге
Купи премиум
А там есть такое? Спасибо за наводку.
в звонках нет
Кто пробовал - нормально работает?
сорм