Сервисы
DTF

Сервис облачного гейминга GFN.ru прекратит работу 1 октября 2023 года Статьи редакции

Регистрация новых пользователей закроется 1 сентября.

  • Облачный сервис GFN.ru перестанет работать в России 1 октября — в этот день отключат серверы. Регистрация новых пользователей и продажа подписок на 30, 180 и 365 дней прекратится уже 1 сентября.
  • В компании заявили, что «в текущих обстоятельствах» не могут обеспечивать то качество сервиса, которое ожидают пользователи.
  • Все пользователи с подписками, истекающими после 1 октября, получат возврат средств. В компании советуют подождать перевода денег на карту до 15 октября из-за большого количества операций, а лишь потом обращаться в службу поддержки, если средства не поступят.
  • Nvidia запустила в России GFN.ru в октябре 2019 года, он работал на базе технологий GeForce Now. Сервис позволяет играть в видеоигры через облако — можно как подключить собственный профиль в Steam и других платформах, так и выбирать из каталога.

#новость #nvidia #gfn

2.2K показов
2.9K открытий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
49 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Смысл продолжать продавать подписки, если серваки вот-вот встанут и всё равно деньги буду возвращать?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
виктор сикрит

Ничего личного, только финесс

Ответить
Развернуть ветку
Артём

Не понимал зачем играть в 1080p 60fps в 2023…

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Майоров

Никогда не понимал, зачем играть в 60fps, когда человеческий глаз выдает всего 24fps

Ответить
Развернуть ветку
Christofor

посмотри ролики на ютуб с 24 фпс и 60, разницу увидишь

Ответить
Развернуть ветку
GEEKsogen

Этор тротлинг))
Причем двойной - про 60 fps и "... глаз выдаёт 24 fps "))

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Вы к тому, что в танчики проще поиграть в реале?

Ответить
Развернуть ветку
Артём

Я к тому, что в США за 15$ предлагают уровень 4К с 60fps. Все фильмы уже давным давно смотрю в 4K, а за свои же бабки играть в 1080p? Откажусь пожалуй.

Ответить
Развернуть ветку
Darth Swordman

А смысл выжигать канал для 4K-картинки на кухонном 15-дюймовом ноутбуке с HD-экраном? Это вполне распространённый сценарий как раз. Состоятельные бояре играют на своём нормальном железе, а если его нет — то и тариф вряд ли гигабитный обычно.

Ответить
Развернуть ветку
Артём

Ну у меня мак м1, где хотелось хотя бы 2к, а не уровень 2015 года.

Ответить
Развернуть ветку
GEEKsogen

Какая связь между вашими хотелками и текущими реалиями ?

Ответить
Развернуть ветку
Bames Jond

Он о размере экрана. У тебя может быть хоть межгалактический межядерный процессор. Но если у тебя ноутбук 15 дюймов, 4к тебе особо не нужно

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Не знаю, при чем тут твои 4к, но статистика Стима открыта. Разработчики с радостью бы пилили игры под 2к-4к, но железо под это есть у 5% пользователей ПК. На приставках все еще плачевнее. (Мы говорим про реальные 4к, а не размазанные нейросетки)

Ответить
Развернуть ветку
Артём

Эти 95% юзеров стима, ни во что кроме доты и кс не играют, будем честны.

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

причем раки такие. Железа понапокупали, а потом флешки в своих же кидают, потому что в проем не попали)

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

За это говорят сейчас даже платят.

Ответить
Развернуть ветку
Продюсер душнила

Неплохой сервис был, сам долгое время пользовался. Жаль, но не удивительно.

Ответить
Развернуть ветку
Всё как у людей

Доигрались

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Сначала показалось, что заголовок закончится ".....в России", но вон оно как.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Федулов

так GFN.ru только в РФ и работает

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Да я в курсе) Там и после заголовка написано про Россию.

Пойду прикуплю ещё акций VK

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Ну на твои 15 рублей за коммент много можно закупить)

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

В принципе у вк вряд ли дорогие акции))

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Не завидуй 😉

P.S. "Накомментировал" :D

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

И часть фиксанул ещё ночью. Держу в курсе.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

А до этого ещё, но что-то я заоффтопился тут с вами.

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Собрал портфель к 1му сентября на 51к рублей👍

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Прикол, у тебя с математикой (или зрением) даже проблемы. Ну ладно.

Ответить
Развернуть ветку
Пёсокот

Кто-то вообще пользовался облачным геймингом? Сработает если я хочу поиграть на древнейшем ноуте? А то мне изначально это казалось так себе затеей.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Конечно лучше не очень древний, в идеале чтобы 4к видео мог тянуть, все-таки видеопоток тоже нагружает графический процессор.
Тут смысл больше в том, что если у тебя относительно современный ноут для работы, в котором нет видяхи как сущности, то ты сможешь на нем поиграть. Ну либо если у тебя средненький комп, который тянет танки, но не тянет Киберпанк, то ты сможешь на нем в Киберпанк поиграть на максимальных настройках через облачный сервис. Такие игры выходят штуки 2 в год и ради них нет смысла обновлять комп, через облако получается выгоднее.

Ответить
Развернуть ветку
Продюсер душнила

Все нормально работало, по крайне мере у gfn. Другие сервисы давали хуже качество картинки. Сам лично играл с кентами долгое время на не игровом ноуте. Главное — стабильный интернет.

Ответить
Развернуть ветку
Давид Каминер

Я на маке пользуюсь. На удивление хорошо все, правда я играю в пошаговую игру, мне скорость отклика не так критична. Но, в целом, 99% времени ощущения такие же, как при локальном рендеринге.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Очень чувствительно к качеству и скорости интернета. А так да, сработает(ну если ноут конечно не из начала 2000х).
Можно на тв запускать

Ответить
Развернуть ветку
Пёсокот

Всем отдельно не могу ответить, но всем спасибо. Попробую как нить

Ответить
Развернуть ветку
Darth Swordman

Штош, ну хотя бы цивилизованно закрываются, без истерик и паники. Посмотрим, мотивирует ли это VK Play на расширение библиотеки.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

А чего им сделать? Корпоратив в Ростелекоме устроить?

Ответить
Развернуть ветку
Мобилизованный Фурри
мотивирует ли это VK Play на расширение библиотеки

За счёт чего? Для этого нужны сделки с издателями или сторами. GFN.ru это ветка проекта от NVidia. А кто захочет заключать сделки с VK?

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Дружинин

Шок контент

Ответить
Развернуть ветку
Руссиано Цикорини

Видеоигровая гойда!

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

нужно успеть купить подписку

Ответить
Развернуть ветку
GEEKsogen

Успеть))
https://youtube.com/shorts/_R78eY69sM0

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Хватит играть, страну надо поднимать

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
GEEKsogen

Не время искать виноватых ©️

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Я сильно удивился, когда Ростелеком купил их. Слишком авантюрно выглядело.

Ответить
Развернуть ветку
Забияка_

так их не купили. сделки не было

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Да? А кто владельцем был в итоге?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Zloy Marketolog
Ответить
Развернуть ветку
Kirill Sidorov

Туда им и дорога. Покупал шилд в 2017г, нормально играл на Европе. Когда появились эти черти стало в 2 раза дороже и ждать в 10 раз дольше.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
46 комментариев
Раскрывать всегда
null