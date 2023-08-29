Сервис облачного гейминга GFN.ru прекратит работу 1 октября 2023 года Статьи редакции
Регистрация новых пользователей закроется 1 сентября.
- Облачный сервис GFN.ru перестанет работать в России 1 октября — в этот день отключат серверы. Регистрация новых пользователей и продажа подписок на 30, 180 и 365 дней прекратится уже 1 сентября.
- В компании заявили, что «в текущих обстоятельствах» не могут обеспечивать то качество сервиса, которое ожидают пользователи.
- Все пользователи с подписками, истекающими после 1 октября, получат возврат средств. В компании советуют подождать перевода денег на карту до 15 октября из-за большого количества операций, а лишь потом обращаться в службу поддержки, если средства не поступят.
- Nvidia запустила в России GFN.ru в октябре 2019 года, он работал на базе технологий GeForce Now. Сервис позволяет играть в видеоигры через облако — можно как подключить собственный профиль в Steam и других платформах, так и выбирать из каталога.
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Смысл продолжать продавать подписки, если серваки вот-вот встанут и всё равно деньги буду возвращать?
Ничего личного, только финесс
Не понимал зачем играть в 1080p 60fps в 2023…
Никогда не понимал, зачем играть в 60fps, когда человеческий глаз выдает всего 24fps
посмотри ролики на ютуб с 24 фпс и 60, разницу увидишь
Этор тротлинг))
Причем двойной - про 60 fps и "... глаз выдаёт 24 fps "))
Вы к тому, что в танчики проще поиграть в реале?
Я к тому, что в США за 15$ предлагают уровень 4К с 60fps. Все фильмы уже давным давно смотрю в 4K, а за свои же бабки играть в 1080p? Откажусь пожалуй.
А смысл выжигать канал для 4K-картинки на кухонном 15-дюймовом ноутбуке с HD-экраном? Это вполне распространённый сценарий как раз. Состоятельные бояре играют на своём нормальном железе, а если его нет — то и тариф вряд ли гигабитный обычно.
Ну у меня мак м1, где хотелось хотя бы 2к, а не уровень 2015 года.
Какая связь между вашими хотелками и текущими реалиями ?
Он о размере экрана. У тебя может быть хоть межгалактический межядерный процессор. Но если у тебя ноутбук 15 дюймов, 4к тебе особо не нужно
Не знаю, при чем тут твои 4к, но статистика Стима открыта. Разработчики с радостью бы пилили игры под 2к-4к, но железо под это есть у 5% пользователей ПК. На приставках все еще плачевнее. (Мы говорим про реальные 4к, а не размазанные нейросетки)
Эти 95% юзеров стима, ни во что кроме доты и кс не играют, будем честны.
причем раки такие. Железа понапокупали, а потом флешки в своих же кидают, потому что в проем не попали)
За это говорят сейчас даже платят.
Неплохой сервис был, сам долгое время пользовался. Жаль, но не удивительно.
Доигрались
Сначала показалось, что заголовок закончится ".....в России", но вон оно как.
так GFN.ru только в РФ и работает
Да я в курсе) Там и после заголовка написано про Россию.
Пойду прикуплю ещё акций VK
Ну на твои 15 рублей за коммент много можно закупить)
В принципе у вк вряд ли дорогие акции))
Не завидуй 😉
P.S. "Накомментировал" :D
И часть фиксанул ещё ночью. Держу в курсе.
А до этого ещё, но что-то я заоффтопился тут с вами.
Собрал портфель к 1му сентября на 51к рублей👍
Прикол, у тебя с математикой (или зрением) даже проблемы. Ну ладно.
Кто-то вообще пользовался облачным геймингом? Сработает если я хочу поиграть на древнейшем ноуте? А то мне изначально это казалось так себе затеей.
Конечно лучше не очень древний, в идеале чтобы 4к видео мог тянуть, все-таки видеопоток тоже нагружает графический процессор.
Тут смысл больше в том, что если у тебя относительно современный ноут для работы, в котором нет видяхи как сущности, то ты сможешь на нем поиграть. Ну либо если у тебя средненький комп, который тянет танки, но не тянет Киберпанк, то ты сможешь на нем в Киберпанк поиграть на максимальных настройках через облачный сервис. Такие игры выходят штуки 2 в год и ради них нет смысла обновлять комп, через облако получается выгоднее.
Все нормально работало, по крайне мере у gfn. Другие сервисы давали хуже качество картинки. Сам лично играл с кентами долгое время на не игровом ноуте. Главное — стабильный интернет.
Я на маке пользуюсь. На удивление хорошо все, правда я играю в пошаговую игру, мне скорость отклика не так критична. Но, в целом, 99% времени ощущения такие же, как при локальном рендеринге.
Очень чувствительно к качеству и скорости интернета. А так да, сработает(ну если ноут конечно не из начала 2000х).
Можно на тв запускать
Всем отдельно не могу ответить, но всем спасибо. Попробую как нить
Штош, ну хотя бы цивилизованно закрываются, без истерик и паники. Посмотрим, мотивирует ли это VK Play на расширение библиотеки.
А чего им сделать? Корпоратив в Ростелекоме устроить?
За счёт чего? Для этого нужны сделки с издателями или сторами. GFN.ru это ветка проекта от NVidia. А кто захочет заключать сделки с VK?
Шок контент
Видеоигровая гойда!
нужно успеть купить подписку
Успеть))
https://youtube.com/shorts/_R78eY69sM0
Хватит играть, страну надо поднимать
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Не время искать виноватых ©️
Я сильно удивился, когда Ростелеком купил их. Слишком авантюрно выглядело.
так их не купили. сделки не было
Да? А кто владельцем был в итоге?
Комментарий удален модератором
Туда им и дорога. Покупал шилд в 2017г, нормально играл на Европе. Когда появились эти черти стало в 2 раза дороже и ждать в 10 раз дольше.