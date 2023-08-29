Google добавит ИИ-инструменты в Gmail, Meet и офисные сервисы для корпоративных клиентов — за $30 в месяц Статьи редакции
А в Google Cloud появятся генеративные модели от Meta* и Anthropic.
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- О внедрении помощника Duet AI в свои сервисы компания объявила на мероприятии Next '23. Пользователи смогут использовать возможности искусственного интеллекта в Gmail и Meet, «Документах», «Таблицах» и «Презентациях», пишет The Verge. Впервые Google анонсировала инструменты ИИ для офисных сервисов на конференции I/O 2023.
- В частности, Duet AI позволит искать файлы на «Google Диске», обобщать документы, генерировать тексты и изображения, создавать диаграммы на основе таблицы и презентации на основе текстовых записей. С помощью ИИ можно будет настраивать освещение и звук в Google Meet, создавать сводки встреч и субтитры на 18 языках.
- Ещё одна новая функция Google Meet — «Присутствовать за меня». Она позволяет «отправить» Duet AI на встречу вместо себя. При этом ИИ может сгенерировать и предоставить участникам текст, который пользователь хотел бы обсудить на встрече.
- Первыми доступ к Duet AI получат корпоративные пользователи Workspace. Стоимость для них составит $30 в месяц за человека. Когда новые инструменты станут доступны всем пользователям, компания не уточнила.
- Помимо этого, компания работает над обновлением корпоративного мессенджера Google Chat — аналога Slack и Microsoft Teams. В нём появится интеграция с Meet для быстрого запуска видео- и аудиочатов. Пользователи также смогут создавать индивидуальные и групповые чаты с Duet AI. Новые функции станут доступны «позднее в этом году», уточнили в компании.
- Клиенты Google Cloud также получат доступ к генеративным моделям Meta* и Anthropic, пишет Bloomberg. По словам компании, всего пользователям облачной платформы доступно уже более 100 моделей и инструментов ИИ.
- Также на мероприятии команда Google Deepmind рассказала о работе над инструментом SynthID, который добавляет незаметные водяные знаки на изображения, созданные ИИ. Пока его тестируют совместно с компанией Vertex AI и генератором изображений Imagen. В будущем Google планирует предоставлять технологию другим сервисам для выявления сгенерированных изображений.
- В июле 2023 года Microsoft объявила, что стоимость доступа к ИИ-помощнику Microsoft Copilot 365 для компаний составит $30 в месяц за пользователя.
*Meta признана в России экстремистской и запрещена.
Так, на митингах AI уже умеет сидеть, код писать тоже научился, так пусть и 30$ тогда сам зарабатывает.
вот он и придумал найти лохов, которые будут платить по 30 баксов
Midjourney в помощь, с ним и побольше 30 можно делать
насколько это актуально для России?
Лет через 10 задайте этот вопрос
Будет актуально, если барин позволит недружественным холопам диво современных мастеров заморских испробовать
там вроде мастера заморские артачатся и ничего показывать не хотят
Ну значит на кол(сомратушку) их посадить
Вообще актуально:Ещё одна новая функция Google Meet — «Присутствовать за меня». Она позволяет «отправить» Duet AI на встречу вместо себя.
Лежишь себе на печи как в старые добрые времена, а Гугл за тебя работает. Это ли не мечта?
С 31 декабря (или когда там Гмаилы запретят) уже неактуально.
Очень крутая новость, если не задумываться об оборотной стороне широкого внедрения ИИ.
Да как эта «пустышка-банкрот» смеет?! 😂
уже инструменты ИИ платные будут ,тестирование пройдено ?