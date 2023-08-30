«Тинькофф» начнёт возвращать клиентам с SIM-картой «Тинькофф Мобайл» деньги, украденные телефонными мошенниками Статьи редакции
Пока будут считаться только те звонки, которые оператор примет на территории России.
- Услугу «Защитим или вернём деньги» можно подключить бесплатно через чат поддержки, рассказали в «Тинькофф», но есть ряд условий: у клиента должна быть карта Tinkoff Black, любая «кредитка» банка или активный вклад и SIM-карта оператора «Тинькофф Мобайл».
- Дальше нужно указать номер SIM как основной контактный, подключить бесплатную услугу «Определитель номера», активировать функцию «Защита переводов» и установить денежный лимит для дополнительных проверок.
- Определитель номера предупредит клиента о звонке от мошенника. Если тот возьмёт трубку, алгоритмы «Тинькофф Мобайл» помогут выявить опасную беседу и сбросят вызов. При подозрительной попытке перевести более 100 тысяч рублей со счёта сработает функция защиты переводов: мошеннику придётся ввести код из SMS, ответить на контрольный вопрос или прислать селфи. Если сумма будет меньше, но транзакция всё равно вызовет сомнения, система фрод-мониторинга её заблокирует.
- Если мошенник под видом, например, сотрудника банка, оператора или полиции всё-таки сможет обойти защиту, «Тинькофф» вернёт деньги. По словам компании, учитывать будут не только переводы, но также снятия в банкомате или раскрытие платёжных данных, которое приведёт к финансовым потерям.
- Решение суда не понадобится, а убытки «в подавляющем большинстве случаев» будут компенсировать в течение одного дня. Если банк заподозрит пользователя в попытке посодействовать мошенникам и злоупотребить сервисом, он может потребовать от него дополнительно обратиться в полицию.
- Если клиент «продолжал диалог со злоумышленником» несмотря на все предупреждения «Тинькофф», компенсацию он не получит.
- В условиях для возврата средств также сказано, что мошенники должны использовать именно телефонную связь — разговоры в мессенджерах, приложениях для видеоконференций, а также по сетям передачи данных вроде VoIP и WiFi-Calling не считаются. В момент разговора нужно также находиться в России, а сам звонок должен проходить на русском языке.
- Если клиент перевёл деньги мошеннику через сутки после звонка или позднее и не сообщил банку о мошенничестве в течение первых семи дней — претендовать на компенсацию он не сможет.
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А теперь посчитаем количество «Если» в приведенных условиях
Если бы я умел считать(
Лол, это обязаны делать все банки согласно новому закону. Пиар для "умных"
Только хотел написать позитивный отзыв, предложение реально крутое. Но по факту получился просто громкий заголовок, спасет максимум 5% пользователей услуги. А так можно было обезопасить стариков
Банки используют в маркетинге громкие заголовки? Ой, не может быть, как же так?
Если вам показалось, что я жалуюсь на рекламный шум или инструмент "громких заголовков" в маркетинге, то вы ошиблись, коммент не об этом)
Подарок с барского плеча
Купил тут курс «Как не дать себя обмануть». Дорого, конечно, а что поделать (с)
Антифрод в Тинькофф за последний год сильно вырос.
Не каждый банк принимает столько усилий по защите, здесь низкий поклон 💪🏻
Короче деньги не отдадут в любом случае
Зашевелились мошенники: ты оформляешь симку, я «похищаю» деньги, Тинькофф их тебе возвращает. Двойной профит, Мыкола!
Пару дней назад я видел что-то похожее от МТС. В маркетинге ребята не отстают. Желаю, чтобы ставки по накопительным счетам тоже не отставали, а то 6% даже с премиумом - маловато
а у кого тогда копите, если не секрет? или у тинька, просто хотелось бы условия получше?
Держу деньги на Тинькофф. Переводить туда-сюда - это геморрой, а ведь бывают разные жизненные ситуации. С Сбербанком даже без комиссии нельзя перевести больше 100 тысяч, в то время как Тинькофф не затрудняет использование своего баланса.
Не понимаю, зачем люди пользуются годовыми вкладами под 6/8/10%, когда доллар может скакать на 15% в неделю
Закупился в прошлом году в мае евро в лонг и не прогадал, в этом году поднял +35-38% с воздуха
это накопительный счет. деньги лежат не на карте а на отдельной вкладке. Снять можно в любой момент без штрафов. Вклады с штрафом и обнулением всех процентов там с премиум около 11 процентов на 3 месяца
Похоже таким образом начнут покрывать нецелевую аудиторию банка - пенсионеров
и не только. а ещё целевую – любителей халявы
Ничего не понял
Это новая схема для скама )
"Если сумма будет меньше, но транзакция всё равно вызовет сомнения, система фрод-мониторинга её заблокирует."
Что-то непрозрачно. Наверняка будут ложные срабатывания