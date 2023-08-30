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Полина Лааксо

VK обновила кабинет рекламной сети для владельцев сайтов и приложений Статьи редакции

В нём можно заранее настраивать рекламу на сайтах и приложениях, ещё не опубликованных в магазине.

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  • Создать новый партнёрский кабинет может любой владелец сайта или приложения — с помощью VK ID или электронной почты, рассказали в VK. После этого нужно указать ссылки на проекты, где будет размещаться реклама, и дождаться одобрения от модерации. Инструкция по работе с платформой есть на сайте.
Интерфейс нового кабинета
  • Среди изменений — возможность добавить в кабинет не опубликованное в магазине приложение и настроить и протестировать рекламу, чтобы ещё до релиза понимать, как она будет выглядеть. Раньше такой функции не было.
  • Если нужно ограничить показ рекламы от конкретных доменов или по определённым тематикам, можно сделать это как для всех проектов сразу, так и для нужного сайта или приложения — вместо того чтобы выбирать настройки для каждого отдельного рекламного блока. Это упростит задачу тем, кто, например, ориентируется на мужскую аудиторию и не хочет показывать рекламу товаров исключительно для женщин.
  • Теперь через кабинет можно также настроить блоки для встроенной видеорекламы — это ролики, которые могут показываться, например, перед началом основного видео или в середине. Добавить их в свои видео можно через SDK.
  • Помимо этого, VK расширила статистику, чтобы пользователь видел результаты по проектам и по отдельным рекламным блокам, по типам интеграции и форматам, по версиям SDK и приложения. А ещё — мог сравнить показатели за разные периоды. При желании можно настроить отправку отчётов на почту.
Интерфейс нового кабинета
Интерфейс нового кабинета
  • Старый кабинет myTarget продолжит работать. Владельцы приложений и сайтов также смогут зарегистрировать его впервые, но в будущем именно новый кабинет станет единым для всех партнёров рекламной сети VK, уточнили vc.ru в компании.
  • Чтобы подключить партнёрский кабинет myTarget к «Рекламной сети VK», при регистрации нужно выбрать пункт «Использовать рекламный кабинет myTarget». После этого система предложит импортировать данные — настройки, подключённые сайты и приложения, статистику.
Интерфейс myTarget

#vk #новость

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13 комментариев
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 dr. Dolittle

Вот вроде VK старается даже для бизнеса, инструменты пилит. Но у меня в связи с этим вопрос. Есть ли реально какие-то случаи успешного бизнеса, даже небольшого, что там стрельнул и что-то заработал?

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Maxim Sergeevich

myTarget (VK , ok, mailru) больше или меньше, но использует наверняка большая часть малого (и не только) бизнеса для таргетированной рекламы, если ЦА - физлица и малый бизнес в РФ и некоторых странах СНГ. Это просто ещё один рекламный инструмент. При правильной настройке может давать хорошие результаты. А аудитория там есть. А насчёт успешных бизнесов в вк - вряд-ли кто-то рекламится только там, но скорее всего есть и такие. Можно посмотреть кейсы в сообществе ВК для бизнеса и в паблике ЦереброТаргет.

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Олег Бринц

Согласен, малый и средний бизнес отлично рекламируется в сети ВК, бывает даже успешно.

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oleg.pimenov

Парни, вы издеваетесь? Я вам дал четкий план, как сделать 100к за 7 дней

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dr. Dolittle

Ну этому парню я верю(нет)

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Андрей Вечерний

Сделаю из любого человека миллионера, купи концентрат

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Natalie Brown

вот тоже интересно было бы узнать

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Сергей Я

Звучит как начало прогрева

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Вадим Д.

Чудеса, теперь у всех владельцев сайтов и приложений кааак стрельнет!

Хорош ли выхлоп с вк-шной рекламы?

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Darth Swordman

Ага, стрельнёт. Дуплетом. В обе штанины с громким выхлопом =)

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Вадим Д.

Картечью практически (-: Главное, что не знаменитыми жидкими пулями 👆🏻

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Maxim Sergeevich

Смотря кто ЦА и какой продукт/услуга. Ну и умелые руки для качественной настройки таргета. Для ЦА из РФ тестировали всегда раньше. Результаты всегда разные, но трафика было всегда ок, вложения окупались и нередко неплохо выстреливали креативы. Как сейчас не могу сказать, но в сообществе "ВК для бизнеса" и Церебро раньше много информации по эффективности было.

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Вася Пражкин

Выхлоп вк-шный всегда плохо пахнет. Но для кого-то это запах денег.

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