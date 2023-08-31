Lamoda начала тестировать виртуальную примерочную одежды Статьи редакции
Функция онлайн-примерки доступна части пользователей iOS-приложения.
- Чтобы узнать, какой размер лучше выбрать, и увидеть, как одежда будет смотреться на фигуре, нужно настроить четыре параметра — пол, возраст, рост и вес. В качестве дополнительных характеристик можно указать и особенности телосложения, рассказали vc.ru в компании.
- После этого система сгенерирует фотографию модели с аналогичными параметрами и примерит на неё выбранный предмет гардероба. Чтобы оценить наряд на себе, можно также загрузить собственное фото.
- На время тестирования для примерки доступно около 300 товаров — это наиболее популярные на Lamoda топы, футболки и рубашки, кардиганы и платья, джинсы и брюки. Решение о том, как расширить линейку, примут по результатам эксперимента, пояснили vc.ru в Lamoda.
- Виртуальную примерочную разработали вместе со стартапом Texel — он занимается технологиями компьютерного зрения, искусственного интеллекта и генеративных нейронных сетей в сфере торговли и моды.
- По словам Lamoda, новая функция должна избавить покупателей от необходимости заказывать один предмет в нескольких размерах, а также снизить процент возвратов и тем самым увеличить скидку в программе лояльности.
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Ну да, ну да.
А что с девушкой стало?
До сих пор не верит своему счастью.
Это да, я тоже первому айпаду очень радовался.
Ну, почти как на картинке, почти
С последним параметром - это они зря, постоянно примерка будет ошибаться )
С возрастом тоже так себе. Кстати, на кой он вообще в параметрах?
Думаю там такая заготовочка предусмотрена:
- Мадам, в Вашем возрасте да с Вашим весом, какое Вам платье для юных девчат? Давайте поищем в разделе «Мешки».
Тоже, кстати, подумал о "неподходящей" возрасту одежде.
Шутки шутками, но всё равно непонятно.
Если будет отображать более-менее реально, то это хорошо для таких как я. Сейчас заказываю много дорогих вещей, но даже они по факту часто могут отличаться от картинки во внешнем виде или посадке по фигуре. В итоге процент выкупа всего 18.
Это нормально. Я бы сказал что 18% - это даже много, тут надо серьезно смотреть и выбирать.
Любопытно
Ламода молодцы. Надеюсь, этот сервис будет работать так же хорошо, как это задумывалось
мерить виртуально одежду это конечно интересно но в итоге все равно дома еще раз будешь мерять по факту и уже потом решать оставлять или нет
Как можно по росту и весу смоделировать тело - загадка. Каким образом эти рендеры дадут представление о том как одежда будет сидеть на покупателе - ещё большая загадка.