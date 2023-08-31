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Полина Лааксо

Lamoda начала тестировать виртуальную примерочную одежды Статьи редакции

Функция онлайн-примерки доступна части пользователей iOS-приложения.

  • Чтобы узнать, какой размер лучше выбрать, и увидеть, как одежда будет смотреться на фигуре, нужно настроить четыре параметра — пол, возраст, рост и вес. В качестве дополнительных характеристик можно указать и особенности телосложения, рассказали vc.ru в компании.
  • После этого система сгенерирует фотографию модели с аналогичными параметрами и примерит на неё выбранный предмет гардероба. Чтобы оценить наряд на себе, можно также загрузить собственное фото.
  • На время тестирования для примерки доступно около 300 товаров — это наиболее популярные на Lamoda топы, футболки и рубашки, кардиганы и платья, джинсы и брюки. Решение о том, как расширить линейку, примут по результатам эксперимента, пояснили vc.ru в Lamoda.
Так это будет выглядеть
  • Виртуальную примерочную разработали вместе со стартапом Texel — он занимается технологиями компьютерного зрения, искусственного интеллекта и генеративных нейронных сетей в сфере торговли и моды.
  • По словам Lamoda, новая функция должна избавить покупателей от необходимости заказывать один предмет в нескольких размерах, а также снизить процент возвратов и тем самым увеличить скидку в программе лояльности.

#lamoda #новость

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16 комментариев
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 Вадим Д.

Ну да, ну да.

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Вася Пражкин

А что с девушкой стало?

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Вадим Д.

До сих пор не верит своему счастью.

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Вася Пражкин

Это да, я тоже первому айпаду очень радовался.

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Ibragim Zafirov

Ну, почти как на картинке, почти

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Вася Пражкин
нужно настроить четыре параметра — пол, возраст, рост и вес

С последним параметром - это они зря, постоянно примерка будет ошибаться )

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Вадим Д.

С возрастом тоже так себе. Кстати, на кой он вообще в параметрах?

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Вася Пражкин

Думаю там такая заготовочка предусмотрена:
- Мадам, в Вашем возрасте да с Вашим весом, какое Вам платье для юных девчат? Давайте поищем в разделе «Мешки».

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Вадим Д.

Тоже, кстати, подумал о "неподходящей" возрасту одежде.
Шутки шутками, но всё равно непонятно.

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John Smith

Если будет отображать более-менее реально, то это хорошо для таких как я. Сейчас заказываю много дорогих вещей, но даже они по факту часто могут отличаться от картинки во внешнем виде или посадке по фигуре. В итоге процент выкупа всего 18.

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Ияза Гара

Это нормально. Я бы сказал что 18% - это даже много, тут надо серьезно смотреть и выбирать.

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Елена Строкова

Любопытно

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debil
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Евгений Стерлигов

Ламода молодцы. Надеюсь, этот сервис будет работать так же хорошо, как это задумывалось

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Ilja V

мерить виртуально одежду это конечно интересно но в итоге все равно дома еще раз будешь мерять по факту и уже потом решать оставлять или нет

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Ияза Гара

Как можно по росту и весу смоделировать тело - загадка. Каким образом эти рендеры дадут представление о том как одежда будет сидеть на покупателе - ещё большая загадка.

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