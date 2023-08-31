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Полина Лааксо

Apple перестанет оказывать клиентскую поддержку в соцсетях и переведёт занятых сотрудников в колл-центры — Macrumors Статьи редакции

Тем, кто не захочет, предложили поискать другую работу, говорят источники.

  • Apple планирует упразднить должность «консультанта клиентской поддержки в социальных сетях», пишет Macrumors со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Такие специалисты отвечали на обращения в X (ранее Twitter) и на YouTube.
  • С 1 октября 2023 года пользователи не смогут получить помощь через личные сообщения официальному аккаунту техподдержки Apple в Х. Вместо ответа от сотрудника им придёт автоматическое оповещение с контактами компании, по которым с ней можно связаться, сообщил один из собеседников издания.
  • Apple также перестанет отвечать в комментариях под видеороликами на YouTube и упразднит оплачиваемую позицию «комьюнити-специалиста» — он помогал в обсуждениях на форуме Apple Support Community. Внести изменения компания планирует в оставшиеся месяцы 2023 года.
  • Сотрудникам, которые занимали эти должности, предлагают перейти на работу в колл-центры компании. Некоторые из них заявили, что хотели бы общаться с клиентами письменно, но Apple разрешила перейти на чаты, только если работать на телефонной линии не позволяет здоровье.
  • Тех, кто согласится на предложение, обучат и устроят в колл-центры к ноябрю 2023 года. Сотрудникам, которые не согласны с изменениями, предложили подыскать новую работу. По данным Macrumors, речь идёт о «сотнях» работников. The Verge пишет, что их более 150.
  • Apple на момент публикации не прокомментировала решение. По мнению The Verge, так компания пытается сократить расходы — например, на фоне того, что X повысила цены на работу с API. Издание также предполагает, что соцсети, возможно, были не самым эффективным способом оказания техподдержки клиентам.
Источник: Foreign Policy Initiative

#apple #новость #техподдержка

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25 комментариев
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 Карина Викторовна

Потому что в поддержке чатов работают самые халтурщики. По своей и другим компаниям знаю. Плюс юридическая точка зрения, скрин всегда можно показать, с записью разговора посложнее.

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Darth Swordman

Помню, когда MS у нас ещё работала, в чатах постоянно перекидывало на сомнительных граждан первой линии, топовым скиллом которых была вежливость, а решить ничего не могли. А вот через колл-центр решалось обычно всё на раз — от проблем с отвалом лицензии офиса до разблокировки Xbox, у которого забыли родительский пароль)

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Вадим Д.
Тем, кто не захочет, предложили поискать другую работу

🙂 Как везде, всё логично.

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Максим Митрюхин

А Вы хотели что-то другое? В США как в России.

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Вадим Д.

И километровая очередь за забором (-:

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Максим Митрюхин

Это в сша? И них ведь нет Путина. Как не повезло Америке!

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Вадим Д.

Да, телепаются, буржуазные ЛГБТ-бедолаги как могут, неграм ноги целуя по дороге и наблюдая за своим престарелым лидером.

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Слегка Придурковатый

Какие-то внутренние тёрки сектантов. Похуй.

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Rafa Ramazanoff
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Максим Митрюхин

Ну, чё??? Обломились чат-боты, ИИ, голосовые помощники и прочая херня. Человеческое общение дешевле или лучше - это теперь новый тренд.

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Darth Swordman

Так тайна работы ИИ уже давно раскрыта же)))

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Сергей Я

Децифровизация, получается.

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Zloy Marketolog

Отрицательная цифровизация

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Сергей Я

В тренде, получается.

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Ivan Mart

Это же Apple. Это новые тренды

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Серёжа Морару

Жалко денег

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Защекан Системы

Так вот почему мне в группе вк у апле никто не ответил, как наиболее эффективно оттереть семя с magic keyboard и magic trackpad

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Сергей Я

Думаю причина скорее в тебе.

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Хозяин

семя Тима Кука?

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Защекан Системы

Его семя используется как термопаста. Именно поэтому их ноутбуки такие холодные

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Тоже хочу

"Apple планирует упразднить должность «консультанта клиентской поддержки в социальных сетях»" - Какая разница через какой канал поступает обращение?

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Олег Самойлов

Звонил пару раз в русский саппорт, душевные ребята. Правда проблему, почему после форматирования Мак не видит внутренний распаянный ССД, и ему некуда установить систему, пришлось решать все же самостоятельно (Сброс всех настроек с помощью подключенного по проводу второго мака через Apple Configurator)

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Слегка Придурковатый

Ок, я оценил, какой ты охуенный инженер.

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Алексей С

Ту один охуенный

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Вася Пражкин
Apple также перестанет отвечать в комментариях под видеороликами на YouTube

- Ваш новый айфон из ролика - говно.
- От говна и слышим!

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