Apple перестанет оказывать клиентскую поддержку в соцсетях и переведёт занятых сотрудников в колл-центры — Macrumors Статьи редакции
Тем, кто не захочет, предложили поискать другую работу, говорят источники.
- Apple планирует упразднить должность «консультанта клиентской поддержки в социальных сетях», пишет Macrumors со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Такие специалисты отвечали на обращения в X (ранее Twitter) и на YouTube.
- С 1 октября 2023 года пользователи не смогут получить помощь через личные сообщения официальному аккаунту техподдержки Apple в Х. Вместо ответа от сотрудника им придёт автоматическое оповещение с контактами компании, по которым с ней можно связаться, сообщил один из собеседников издания.
- Apple также перестанет отвечать в комментариях под видеороликами на YouTube и упразднит оплачиваемую позицию «комьюнити-специалиста» — он помогал в обсуждениях на форуме Apple Support Community. Внести изменения компания планирует в оставшиеся месяцы 2023 года.
- Сотрудникам, которые занимали эти должности, предлагают перейти на работу в колл-центры компании. Некоторые из них заявили, что хотели бы общаться с клиентами письменно, но Apple разрешила перейти на чаты, только если работать на телефонной линии не позволяет здоровье.
- Тех, кто согласится на предложение, обучат и устроят в колл-центры к ноябрю 2023 года. Сотрудникам, которые не согласны с изменениями, предложили подыскать новую работу. По данным Macrumors, речь идёт о «сотнях» работников. The Verge пишет, что их более 150.
- Apple на момент публикации не прокомментировала решение. По мнению The Verge, так компания пытается сократить расходы — например, на фоне того, что X повысила цены на работу с API. Издание также предполагает, что соцсети, возможно, были не самым эффективным способом оказания техподдержки клиентам.
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Потому что в поддержке чатов работают самые халтурщики. По своей и другим компаниям знаю. Плюс юридическая точка зрения, скрин всегда можно показать, с записью разговора посложнее.
Помню, когда MS у нас ещё работала, в чатах постоянно перекидывало на сомнительных граждан первой линии, топовым скиллом которых была вежливость, а решить ничего не могли. А вот через колл-центр решалось обычно всё на раз — от проблем с отвалом лицензии офиса до разблокировки Xbox, у которого забыли родительский пароль)
🙂 Как везде, всё логично.
А Вы хотели что-то другое? В США как в России.
И километровая очередь за забором (-:
Это в сша? И них ведь нет Путина. Как не повезло Америке!
Да, телепаются, буржуазные ЛГБТ-бедолаги как могут, неграм ноги целуя по дороге и наблюдая за своим престарелым лидером.
Какие-то внутренние тёрки сектантов. Похуй.
Ну, чё??? Обломились чат-боты, ИИ, голосовые помощники и прочая херня. Человеческое общение дешевле или лучше - это теперь новый тренд.
Так тайна работы ИИ уже давно раскрыта же)))
Децифровизация, получается.
Отрицательная цифровизация
В тренде, получается.
Это же Apple. Это новые тренды
Жалко денег
Так вот почему мне в группе вк у апле никто не ответил, как наиболее эффективно оттереть семя с magic keyboard и magic trackpad
Думаю причина скорее в тебе.
семя Тима Кука?
Его семя используется как термопаста. Именно поэтому их ноутбуки такие холодные
"Apple планирует упразднить должность «консультанта клиентской поддержки в социальных сетях»" - Какая разница через какой канал поступает обращение?
Звонил пару раз в русский саппорт, душевные ребята. Правда проблему, почему после форматирования Мак не видит внутренний распаянный ССД, и ему некуда установить систему, пришлось решать все же самостоятельно (Сброс всех настроек с помощью подключенного по проводу второго мака через Apple Configurator)
Ок, я оценил, какой ты охуенный инженер.
Ту один охуенный
- Ваш новый айфон из ролика - говно.
- От говна и слышим!