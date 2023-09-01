«ВКонтакте» начала тестировать инструмент для маркировки рекламы в соцсети Статьи редакции
Промаркировать можно будет стандартные публикации, истории и видеоролики в «VK Видео» и «VK Клипах».
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- Чтобы это сделать, при подготовке публикации нужно нажать на кнопку «Реклама от автора». После этого откроется специальный сервис на платформе VK Mini Apps, через который автор сможет получить идентификационный токен, рассказали в компании.
- Заполнить данные об участниках рекламной цепочки и самой кампании можно будет в интерфейсе кабинета VK — она входит в реестр операторов рекламных данных.
- Пометка о том, что контент содержит рекламу, отобразится «нативно», чтобы не отвлекать пользователей от основного содержания, говорят во «ВКонтакте». Например, в историях её показывают мелким шрифтом сверху — под именем автора.
- Сам токен и информацию о рекламодателе можно будет увидеть, нажав на иконку с тремя точками в нижней части экрана.
- На первом этапе тестирования инструмент доступен в десктопной версии для записей и историй. Позже маркировать разрешат ролики в «VK Видео» и «VK Клипах», а также добавят такую возможность для пользователей мобильной версии соцсети.
- С 1 сентября 2023 года за отсутствие маркировки интернет-рекламы можно получить штраф: от 30 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Тестировать?! С сегодня уже шпилить будут за нарушения, а тут тесты подъехали? (-:
Был авторский контент, будет ааторская реклама.
так никто ж не запрещает автору получить токен в лк любого орд и присобачить его к публикации руками, чтобы не нарушать закон. «вконтакте» просто хочет упростить жизнь пользователям, дав им возможность сделать всё это на полуавтомате, а так в целом вообще не обязана
А могли бы и запретить! Что за день без запретов?! (-:
Согласен, это будет удобно 👍🏻
Тест "на живца"
Если вот за это дерьмо и особенно отчеты по РК действительно начнут штрафовать до 500 тыс - половина рекламных площадок загнется.
Не берем тех, кто не имеет своей платформы и тусуется в Дзене/ВК, где система сама подставит данные.
Никаких инструментов для автоматизации сторонних площадок нет, правила писаны на коленке, не учитывают кучу нюансов, при желании "нарушение" можно будет найти всегда.
Очередная ублюдская надстройка над отраслью, которая не дает никакого положительного эффекта.
Говорю как человек, который уже лично познакомился с процессом.
Там еще сам процесс насколько знаю не особо понятен. Проверялы сами не понимают, как это должно работать
Вы не понимаете, всё для вашего лага :) А вообще я тут бегло прочитал, про маркировку рекламных ссылок + саморекламу (саморекламу КАРЛ).Коротко это пиздец, забивают последние гвозди в крышку малого бизнеса.
Чую, маркировку рекламы завозят перед "выборами" главнюка. Накой черт они до сих пор играют в имитацию "демократии"?
Как это связано с выборами? Или там будет маркировка "работает на АП"?
умойся
Чел, как будто без маркировки у него ничего не получится
Нужна пояснительная бригада - а зачем вообще нужна маркировка рекламы?
1. Снять денег для всяких ОРД (посмотрите кто ими владеет)
2. Слив всей статистики монополистам, как следствие ещё большее прогибание малого бизнеса
3. Усложнение жизни малого бизнеса, чтобы все шли либо на завод либо на всякие маркетплейсы, где легче всех легче отлавливать и доить
4. В какой-то момент начнётся цензура рекламы, например не будут пропускать рекламу по "Помощь с релокацией", "Удалённая работа для IT на Кипре" или что-то подобное
5. Вроде уже говорят что обяжут крутить на ваших сайтах "соцрекламу", вроде 5-10% от всех показов. Что там будет за соцреклама думаю все догадываются.
6. Усложнить жизнь вебмастерам и интернетчикам, которые могли зарабатывать какую-то денежку в провинции со своих сайтов или каналов (надо больше денег, заводы сами себя не запустят)
Это если в кратце.
Пункт 4 уже реализуется. В VK отказывались ставить рекламу фирм по релокации.
Пункт 5-жиза, социалка сейчас это будет не помощь больным детям а: Настоящая мужская профессия! Приходи на сборный пункт, записывайся.
Памагити уехать. Деняк нет. Талантов тоже.
А чего бы и нет. Просто могут.
Но вообще: хотят отслеживать денежные потоки в рекламном бизнесе и контролировать. Чтобы налоги платились и прочий выход из серых выплат.
Лично моё мнение, если они не разработали спец скрипт, то отследить кто не поставил маркер будет довольно сложно и дорого.
Доброжелатели всегда найдутся. Наблюдаем за судебной практикой в ближ время.
Согласен, практика покажет
А то я и так не пойму, что реклама онлайн казино является рекламой
"Вконтакте" стабильно каждый день какие-то новости выпуливают)
Вопрос даже не в получении ерида - полбеды, а будет ли эта автоматизированная система дальше общаться с ериром?
Меня в Телеге завалили рекламой "продавцы на маркетплейсе".. как бы их всех поймайт и в навоз? Или это Дуров рассылает?
прочитал сначала "для маскировки рекламы"
Охх... Ну и как же нас любит наше государство