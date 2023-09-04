VK выпустила официальную версию приложения «VK Видео» — до этого его тестировали Статьи редакции
Бета-версия вышла в мае 2023 года — сначала только в Google Play и RuStore.
- Его можно скачать в App Store, Google Play, RuStore, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и на Smart TV под управлением Android TV, рассказала VK. Просматривать чужие ролики можно без регистрации, но чтобы публиковать свои и синхронизировать данные с соцсетью «ВКонтакте», нужно авторизоваться через «VK ID».
- В финальную версию, помимо прочего, добавили возможность смотреть видеозаписи в режиме «картинка в картинке» и слушать аудиодорожку с выключенным экраном, а также настраивать тайм-коды и включать автоматические субтитры.
- По данным самой компании, в бета-тестировании поучаствовало 750 тысяч пользователей.
- VK представила единую видеоплатформу «VK Видео» в октябре 2021 года: та объединила ролики и трансляции изо всех сервисов, входящих в экосистему компании. В мае 2022 года компания открыла доступ к инфраструктуре и технологиям платформы, а в ноябре добавила в «VK Видео» возможность создавать дипфейки.
- В декабре 2022-го VK получила контроль в студии Medium Quality, которая выпускает шоу «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко». В мае 2023-го объявила о создании эксклюзивного контента «VK Видео Originals». Это музыкальные шоу LAB с Антоном Беляевым и его группой Therr Maitz и «Вписки у Маргулиса», а также развлекательные программы: «Контакты» с Антоном Шастуном, «Офисные игры» от «КликКлак», «Кстати» с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым и другие.
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Галактически похуй.
Какой же дибилизм. СОздали ВК видео, еще Дзен, еще Рутьюб, еще ВК клипы, Yappy... Кто бл%ть там заправляет всем этим? До каких пор деньги просто так будут непонятно куда уходить? Ни один сервис нормально не могут раскрутить, зато бюджеты вбухивают в каждый.
Как автору распыляться на все эти площадки? Как им получать нормальные просмотры, если аудитория размазана повсюду?
там руководство меняется чаще чем кассиры в макдональдсе. о чем речь...
Никто этим не заправляет. Так же, как и в США куча никому не известных, более-менее известных и известных всем платформ, в России есть тоже несколько.
Или вы считаете, что это нужно регулировать с помощью государства? Пока Дзен не развился, ВК выпускать нельзя - такие правила нужны?
Чувак, расслабься, это называется рынок, каждый кто хочет, делает то что хочет, лично ваши деньги туда не идут. Или вы думаете вышел такой президет США и сказал, так давйте чтобы всем было удобно вот вы сделайте ютуб, а остальные сидите и ничего не делайте, чтобы авторам было понятно куда идти.
Там главный вопрос как они собираются платить столько, сколько платил ютуб блогерам. Вон сасян увидел эти выплаты, прослезился и побежал к соловьеву на тв. Только места там не резиновые.
сейчас бизнес иГсперты с VC вам всё расскажут
Likee еще)
приятно, что райан гослинг заходит на vc.ru
Ну все, теперь блокировка Ютуба вопрос времени :(
Люди скорее перезаливы будут смотреть в телеграмме или скачивать на торренты видосы, чем переходить на рутуб и вк видео.
Из того, что радует - без према доступно полезные фишки, вроде видео фоном и скачивание.
Полсе того, как Ютуб перестал брать мои деньги, моя религия не позволяет оплачивать примиум подписку у них, а без нее на мобильном телефоне пользоваться неприятно ютубом.
Когда ютуб окончательно забанят будет с премом и в два раза дороже чем это было в ютубе
Расплата будет другой.
Так сейчас подрубай вэпээн и смотри как хочешь. Главное поставь регион США в вэпээн. Почему у америкосов работает у меня YouTube в фоне любое видео и ещё я могу его свернуть и смотреть его как картинка в картинке на своём Google Pixel 6
неприятно пользоваться ютубом без рекламы? считайте что вам бесплатный прем дали
И вообще-то VK Видео ещё пилить и пилить же, не рановато ли официальный релиз? Тем более версию для Смарт ТВ. Они даже не догадались стырить элементарные, но удобные фишки с Ютуба.
по всей видимости допилят
А что осталось из фишек? За последние 3 месяца стало почти одинаково. Даже лучше ютуба из за того что можно свернуть приложение. Плохо только со скоростью из Казахстана. CDN-ки надо организовать в нашем регионе
зачем пилить это? вот если бы планировали конкурировать с ютубом - может и надо было бы пилить фичи. а для конкуренции с рутубом они уже сделали достаточно
Владельцы Самсунгов идут лесом, конечно :(
А Google Play или RuStore для кого?
Только ради порнухи
Теперь пиратские фильмы можно будет смотреть в отдельном приложении
Очередная попытка заместить ютуб. Да и ладно.
Ребят поймите уже что ВК на самом деле аудитория там очень активная. Понятное деле для модных и демократичных московских людей ВК это просто помойка, но для остальных россиян там маленький бизнес очень даже хорошо себя чувствует.
Интересно, они уже починили периодические падения вкладки при просмотре? Или «и так сойдёт»?
Еще один экран для просмотра рекламы и интеллектуального популярного
все еще жду apple tv
Я лучше в старом тиктоке посижу
В отличий от ютуба, который полностью запрещает порноконтент, в вк даже специальный чек бокс для того чтобы он появился есть