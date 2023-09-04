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Microsoft прекратила поддержку Wordpad — приложение удалят из Windows в грядущем обновлении ОС Статьи редакции

В компании рекомендуют пользоваться Word или «Блокнотом».

  • О прекращении поддержки Wordpad компания сообщила ещё 1 сентября, но СМИ обратили на это внимание спустя несколько дней.
  • Microsoft рассказала, что утилиту удалят в ближайшем обновлении для операционной системы. Вероятно, это произойдёт с релизом сборки 23H2. В компании порекомендовали пользоваться Word для работы с файлами DOC и RTF, а также «Блокнотом» для документов формата TXT.
  • Запущенный в 1995 году текстовый редактор пришёл на замену сервису Write и проработал 28 лет. Ранее стало известно, что руководство Microsoft также решило прекратить поддержку голосового ассистента Cortana.

#microsoft #windows #новость

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38 комментариев
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 Хэппи милф

Удалять-то зачем? Приложение нормально выполняло свою цель - открывать docx файлы без покупки Ворда. Что делать тем, у кого нет под рукой интернета и офис 365?

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Слегка Придурковатый

Покупки Ворда? А его чо, покупать надо было? Бгг

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Невероятный Блондин

Слова не торрент-юзера, но миллиардера ☺️

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Марк Кац

я привык что на маке все основные приложения есть бесплатно. и даже макось лицензировать/покупать не надо

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Невероятный Блондин

Аминь брат

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Bames Jond

Для просмотра документов не надо было

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Error-min

Ничего не делать, не открывать просто

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Andrei Romanov

LibreOffice

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Кинг Сайз

Сделать себе интернет, купить офис 365

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Хэппи милф

Инета может не быть. И в том числе с телефона теперь не раздать зачастую

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Jon Jonson

Тогда и света может не быть, ноутбук не включится, что делать? Дальше развивать туповатые ситуации?

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Энтони Лавджой

Установить «мой офис»

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Хэппи милф

"Мой товарищ маёр"

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Григорий Ефремов

А если не хочется, то что делать?

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Shoo

Так он ж pre-installed на новых версиях Винды.

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Ale K

Да, нов режиме триал

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Shoo

Ну, а дальше плоти.

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Ale K

Не хочу

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Shoo

Тогда страдать.

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Казума Малевич

За LibreOffice надо платить ?

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Alex Kuleshov

конвертировать в док.

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Ale K

А его чем открывать из дефолтного? Блокнот не умеет вроде

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Булка хлеба

Удалят так же как и классический просмоторщик фотографий, который активируется записью с 0 на 1 в реестре?

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Дмитрий Зима

Этого следовало ожидать. В 10 и 11 они смотрятся рудиментно

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Александр Вербицкий

Скорее всего. Думаю, немало где он используется через OLE/ActiveX, это всё нельзя просто взять и сломать.

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Дмитрий Зима

Наконец-то. Я никогда не понимал зачем он

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Грустный супчик

Открывать docx без покупки word

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Дмитрий Зима

Никогда он у меня не открывал док файлы корректно

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Вадим Д.

Давно пора.

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Ale K

Ушла эпоха

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Vladimir Ivanov

Ну для того чтобы docx открыть можно и гугл доком воспользоваться. Для 99 процентов задач гугл док подходит идеально.

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чувак

F

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Дмитрий Зима

Вот про кортану странно. Вроде много добились с чатами с ии, всего-то надо было с их помощью кортану уму разуму обучить, так не, решили тоже закрыть

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Слегка Придурковатый

Зачем она, когда они себе чатгпт въебали?

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redpanda

Осуждаю. Хорошая прога. Вообще-то стоит и никому ничем не мешает.

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Ева Р

а какая причина удаления?

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redpanda

Нефик открывать там ворд-файлы. Будьте добры купить подписку на office 365.

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Иван

Ну, тогда и paint нужно ликвидировать

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