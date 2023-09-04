Microsoft прекратила поддержку Wordpad — приложение удалят из Windows в грядущем обновлении ОС Статьи редакции
В компании рекомендуют пользоваться Word или «Блокнотом».
- О прекращении поддержки Wordpad компания сообщила ещё 1 сентября, но СМИ обратили на это внимание спустя несколько дней.
- Microsoft рассказала, что утилиту удалят в ближайшем обновлении для операционной системы. Вероятно, это произойдёт с релизом сборки 23H2. В компании порекомендовали пользоваться Word для работы с файлами DOC и RTF, а также «Блокнотом» для документов формата TXT.
- Запущенный в 1995 году текстовый редактор пришёл на замену сервису Write и проработал 28 лет. Ранее стало известно, что руководство Microsoft также решило прекратить поддержку голосового ассистента Cortana.
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Удалять-то зачем? Приложение нормально выполняло свою цель - открывать docx файлы без покупки Ворда. Что делать тем, у кого нет под рукой интернета и офис 365?
Покупки Ворда? А его чо, покупать надо было? Бгг
Слова не торрент-юзера, но миллиардера ☺️
я привык что на маке все основные приложения есть бесплатно. и даже макось лицензировать/покупать не надо
Аминь брат
Для просмотра документов не надо было
Ничего не делать, не открывать просто
LibreOffice
Сделать себе интернет, купить офис 365
Инета может не быть. И в том числе с телефона теперь не раздать зачастую
Тогда и света может не быть, ноутбук не включится, что делать? Дальше развивать туповатые ситуации?
Установить «мой офис»
"Мой товарищ маёр"
А если не хочется, то что делать?
Так он ж pre-installed на новых версиях Винды.
Да, нов режиме триал
Ну, а дальше плоти.
Не хочу
Тогда страдать.
За LibreOffice надо платить ?
конвертировать в док.
А его чем открывать из дефолтного? Блокнот не умеет вроде
Удалят так же как и классический просмоторщик фотографий, который активируется записью с 0 на 1 в реестре?
Этого следовало ожидать. В 10 и 11 они смотрятся рудиментно
Скорее всего. Думаю, немало где он используется через OLE/ActiveX, это всё нельзя просто взять и сломать.
Наконец-то. Я никогда не понимал зачем он
Открывать docx без покупки word
Никогда он у меня не открывал док файлы корректно
Давно пора.
Ушла эпоха
Ну для того чтобы docx открыть можно и гугл доком воспользоваться. Для 99 процентов задач гугл док подходит идеально.
F
Вот про кортану странно. Вроде много добились с чатами с ии, всего-то надо было с их помощью кортану уму разуму обучить, так не, решили тоже закрыть
Зачем она, когда они себе чатгпт въебали?
Осуждаю. Хорошая прога. Вообще-то стоит и никому ничем не мешает.
а какая причина удаления?
Нефик открывать там ворд-файлы. Будьте добры купить подписку на office 365.
Ну, тогда и paint нужно ликвидировать