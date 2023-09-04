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Маша Цепелева

Пользователи из России, Беларуси и Казахстана сообщили о сбоях в работе YouTube Статьи редакции

Проблемы могут быть связаны с установленными на сетях техническими средствами противодействия угрозам, рассказал источник Forbes.

  • По данным сервиса Downradar, проблемы начались после 16:00 мск. В 20:00 мск зафиксировано более 800 отчётов об ошибках. Большинство жалоб поступило из Москвы и Московской области, также есть сообщения из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и других городов, Казахстана, Беларуси и Украины.
  • Большинство пользователей отметили, что не загружаются видео или описали проблемы как «общий сбой». В комментариях некоторые утверждают, что ошибка возникает в сети МТС.
  • Проблема с YouTube касается работы Роскомнадзора и установленных на сетях операторов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), но точные причины неизвестны, рассказал источник Forbes в одном из операторов. По его мнению, это могут быть или сбои в работе ТСПУ или тесты ведомства по блокировке YouTube.
Дополнено в 20:37. Сбой не связан с действиями Роскомнадзора, передаёт ТАСС комментарий ведомства.

#новость #youtube #сбой

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 карман рулет

VKВидео вышел в релиз

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Марк Кац

в топку Глючную какаху

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Невероятный Блондин

У кого открывается?
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

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Send Nukes

Меня не проведёшь, я этот XcQ уже запомнил

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Марк Кац

в чем фишка этого ролика? сегодня уже 2 или 3 раз вижу его в коментах

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Невероятный Блондин

Я даже немножко тебе завидую ))

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Марк Кац

😁😅

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Idris Idrisario

немножко не принимается, надо мощно по скрепному заведовать!

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Suntori

https://en.wikipedia.org/wiki/Rickrolling

Rickrolling
Rickrolling or a Rickroll is an Internet meme involving the unexpected appearance of the music…
en.wikipedia.org
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Алексей Леденев

Мем о рикроллинге зародился в мае 2007 года. Тогда вышедший трейлер Grand Theft Auto IV привел к падению сайта Rockstar Games, и один из пользователей 4Chan разместил ссылку на якобы зеркало видео, которая на самом деле вела на клип «Never Gonna Give You Up». За рикроллингом были замечены не только рядовые юзеры, но и знаменитости.

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Oleg Arkhangelsky

С подключением к Сети Интернет!

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Марк Кац

в интернете то я сутками, просто на "мемы" времени нет)

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енот

Всё в порядке, открывается, наслаждаюсь песней (☞ﾟヮﾟ)☞

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Suntori

"Я сходил по ссылке, чтобы вы этого не делали"

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Невероятный Блондин

Открывается? ))

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Suntori

Ещё как!

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Премудрый пискарь

У меня

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Денис Артемов

Угар, что открылся не сначала, а уже с секунды пятнадцатой

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Stanislav Gelman

Этот IDшник ролика уже должен был давно отпечататься на подкорке)

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Александр Цурков

Хватит стебать народ 😁

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Марк Кац

ютуб живи

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Иван Поварёшкин

Скрепный аналог уже готов

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Беженцы с TJ

На казахстан действительно фильтры ркн иногда влияют, замечал что там не открываются некоторые сайты после блокировки в рф. вероятно трафик идет через рф у части провайдеров , а фильтрация в несколько ступеней и часть их затрагивает и такой транзитный трафик

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Ами Варджа

Песец стучится в дверь ютуба..
Вообще не просто так все ру-шоу переползли во вконтач. Уже куда ни плюнь - эксклюзив для ВК.

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Cargo

Сегодня смотрю в течение всего дня, никаких сбоев. У кого сбой вообще? У десятка анонимов которые сидят через кривые VPN?

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Oleg Shirochenkov

У меня на мобильном МТС не грузились видео через приложение Youtube на iPhone.

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Cargo

Так задай вопрос МТС

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Oleg Shirochenkov

Чтобы доказывать, что я не верблюд? Включил VPN, посмотрел несколько коротких видюшек, а дальше мне не интересно. Пускай чинят, если ещё не починили.

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КакЦапля

Еее, Чебурнет все ближе

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Жони Деп

Шеф всё пропало!!!

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Алексей Иванов

Пошел переход на VK Видео.

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Булка хлеба

Не, не так. Пошел прогрев

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Pavel S
Большинство жалоб поступило из Москвы и Московской области, ..., Казахстана, Беларуси и Украины
Проблема с YouTube касается работы Роскомнадзора и установленных на сетях операторов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), но точные причины неизвестны, рассказал источник Forbes в одном из операторов

Ну то есть источник намекает, что РКН может трафик слегка не только для Казахстана и Беларуси, но даже и для Украины прикрутить. Любопытно

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Blisk
но даже и для Украины

Думаю, речь идет об "особенных" регионах. Уже давненько оттуда слухи, что ютуб и другие масс-медиа прикруивают.

Украинские точки обмена трафиком подключены к точкам в Германии и Нидерландах.

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Сергей

https://vc.ru/services/821891-vk-vypustila-oficialnuyu-versiyu-prilozheniya-vk-video-do-etogo-ego-testirovali

чет порвался

VK выпустила официальную версию приложения «VK…
Бета-версия вышла в мае 2023 года — сначала только в Google Play и RuStore.
vc.ru
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Александр Кайт

Да нормально пока все работает.

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Матвей Степанов

И что это мы теперь без ютуба можем остаться

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Cargo

Была новость недавно что готовят что то типа "посредника", то есть ютуб ролики будут доступны но их будут фильтровать через специальный сайт.

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Blisk
Дополнено в 20:37. Сбой не связан с действиями Роскомнадзора, передаёт ТАСС комментарий ведомства.

Ага, мы так и поверили.

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Вася Пражкин
Сбой не связан с действиями Роскомнадзора, передаёт ТАСС

Обоим верю на 200%!

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Артур Маслов

хз, у меня не работал, пока не отключил адблок

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