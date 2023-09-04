Пользователи из России, Беларуси и Казахстана сообщили о сбоях в работе YouTube Статьи редакции
Проблемы могут быть связаны с установленными на сетях техническими средствами противодействия угрозам, рассказал источник Forbes.
- По данным сервиса Downradar, проблемы начались после 16:00 мск. В 20:00 мск зафиксировано более 800 отчётов об ошибках. Большинство жалоб поступило из Москвы и Московской области, также есть сообщения из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и других городов, Казахстана, Беларуси и Украины.
- Большинство пользователей отметили, что не загружаются видео или описали проблемы как «общий сбой». В комментариях некоторые утверждают, что ошибка возникает в сети МТС.
- Проблема с YouTube касается работы Роскомнадзора и установленных на сетях операторов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), но точные причины неизвестны, рассказал источник Forbes в одном из операторов. По его мнению, это могут быть или сбои в работе ТСПУ или тесты ведомства по блокировке YouTube.
1.7K показов
1.7K открытий
VKВидео вышел в релиз
в топку Глючную какаху
У кого открывается?
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
Меня не проведёшь, я этот XcQ уже запомнил
в чем фишка этого ролика? сегодня уже 2 или 3 раз вижу его в коментах
Я даже немножко тебе завидую ))
😁😅
немножко не принимается, надо мощно по скрепному заведовать!
https://en.wikipedia.org/wiki/Rickrolling
Мем о рикроллинге зародился в мае 2007 года. Тогда вышедший трейлер Grand Theft Auto IV привел к падению сайта Rockstar Games, и один из пользователей 4Chan разместил ссылку на якобы зеркало видео, которая на самом деле вела на клип «Never Gonna Give You Up». За рикроллингом были замечены не только рядовые юзеры, но и знаменитости.
С подключением к Сети Интернет!
в интернете то я сутками, просто на "мемы" времени нет)
Всё в порядке, открывается, наслаждаюсь песней (☞ﾟヮﾟ)☞
"Я сходил по ссылке, чтобы вы этого не делали"
Открывается? ))
Ещё как!
У меня
Угар, что открылся не сначала, а уже с секунды пятнадцатой
Этот IDшник ролика уже должен был давно отпечататься на подкорке)
Хватит стебать народ 😁
ютуб живи
Скрепный аналог уже готов
На казахстан действительно фильтры ркн иногда влияют, замечал что там не открываются некоторые сайты после блокировки в рф. вероятно трафик идет через рф у части провайдеров , а фильтрация в несколько ступеней и часть их затрагивает и такой транзитный трафик
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Песец стучится в дверь ютуба..
Вообще не просто так все ру-шоу переползли во вконтач. Уже куда ни плюнь - эксклюзив для ВК.
Сегодня смотрю в течение всего дня, никаких сбоев. У кого сбой вообще? У десятка анонимов которые сидят через кривые VPN?
У меня на мобильном МТС не грузились видео через приложение Youtube на iPhone.
Так задай вопрос МТС
Чтобы доказывать, что я не верблюд? Включил VPN, посмотрел несколько коротких видюшек, а дальше мне не интересно. Пускай чинят, если ещё не починили.
Еее, Чебурнет все ближе
Шеф всё пропало!!!
Пошел переход на VK Видео.
Не, не так. Пошел прогрев
Проблема с YouTube касается работы Роскомнадзора и установленных на сетях операторов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), но точные причины неизвестны, рассказал источник Forbes в одном из операторов
Ну то есть источник намекает, что РКН может трафик слегка не только для Казахстана и Беларуси, но даже и для Украины прикрутить. Любопытно
Думаю, речь идет об "особенных" регионах. Уже давненько оттуда слухи, что ютуб и другие масс-медиа прикруивают.
Украинские точки обмена трафиком подключены к точкам в Германии и Нидерландах.
https://vc.ru/services/821891-vk-vypustila-oficialnuyu-versiyu-prilozheniya-vk-video-do-etogo-ego-testirovali
чет порвался
Да нормально пока все работает.
И что это мы теперь без ютуба можем остаться
Была новость недавно что готовят что то типа "посредника", то есть ютуб ролики будут доступны но их будут фильтровать через специальный сайт.
Ага, мы так и поверили.
Обоим верю на 200%!
хз, у меня не работал, пока не отключил адблок