«2ГИС» запустил маршруты внутри торговых центров Статьи редакции
В ближайшее время сервис добавит построение маршрутов в аэропортах, на вокзалах и в бизнес-центрах.
- Раньше карты показывали направление до нужной точки внутри ТЦ, теперь будет точный маршрут со спусками и подъёмами на лифте или эскалаторе.
- Переключаться между этажами торгового центра на карте можно с помощью кнопок в левой части экрана. Пока не все объекты внутри зданий обработаны алгоритмами, поэтому, например, к торговым островкам могут строиться маршруты прямой линией. В ближайших обновлениях это изменится.
- Можно строить маршруты внутри всех крупных ТЦ в городах России, для которых построены поэтажные карты в «2ГИС» — их более 2200. Новая функция доступна в приложениях для iOS и Android.
543 показа
674 открытия
Вот это реально тема😂
чтобы найти туалет в ТЦ особенно
и шоппинг, и учёт кардио))
Господи, наконец-то. А то найти туалет это целый квест просто.
Достаточно было стратегические точки — туалеты — обозначить.
А в целом — есть же всегда карты, списки магазинов, или это для самых одарённых? Но 2Гис молодцы!
Думаю, было бы здорово, если бы была «экстренная» кнопка для построения маршрута до эвакуационных выходов. В случае задымления, например
Такая кнопка давно в людях есть. «Бежать за толпой» называется 😄
Ребенок может растеряться и остаться на месте)
Через пятьдесят метров поверните направо, пройдите мимо Теле2. Сверните за кофейный уголок. Ваш туалет находится напротив магазина Zara. 😄 но это реально полезная фича для приложения карт будет.
С Zara - промох, теперь MAAG
И оповещения голосами звезд в стиле "кажется, вы не успели и обосрались. Повезет в следующий раз".
Ждём маршрутов по подъездам
И координаты с закладками.
🎉😎👏
Удобно конечно, но мне проще найти актуальную карту расположения магазинов в самом ТЦ, обычно такие стенды на входе стоят
Такие стенды тоже нужно найти, как правило 🥲
С этим трудностей у меня не бывает, хотя я и не такой частый посетитель ТЦ
Смотря какой ТЦ) иначе не было бы такой проблемы 😅
Класс.
Нужно банкоматы и точки выдачи товаров
Ещё для подземных паркингов придумали бы что-нибудь. А то иногда не на тот этаж спустишься и ищешь машину пол часа
Выглядит кайфово.
Два вопроса:
1) Как с определением местоположения внутри ТЦ? В Москве проблемы с GPS, или с учетом Wi-Fi в зданиях нормально работает?
2) Уже прикрутили механику прохода мимо точек, которые занесли за рекламу?)
а WC поди и нет там, это же не организация?
Да как вы все туалеты теряете? Везде таблички есть.
Ну послал тебя бог в жопу мира где их нет, так там кругом магазины с живыми продавцами которые умеют говорить.
Теперь можно гулять по афимолу и даже найти метро!))) (Кто знает - тот поймет о чем я))))
прикольно
2ГИС последнее время прям радует, Отелло запустили сыроватый пока что но вполне себе рабочий продукт. А навигация у них всегда была лучшей, ЯК конечно чуть чуть сдают позиции.