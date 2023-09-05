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Маша Цепелева

«2ГИС» запустил маршруты внутри торговых центров Статьи редакции

В ближайшее время сервис добавит построение маршрутов в аэропортах, на вокзалах и в бизнес-центрах.

Изображение «2ГИС»
  • Раньше карты показывали направление до нужной точки внутри ТЦ, теперь будет точный маршрут со спусками и подъёмами на лифте или эскалаторе.
  • Переключаться между этажами торгового центра на карте можно с помощью кнопок в левой части экрана. Пока не все объекты внутри зданий обработаны алгоритмами, поэтому, например, к торговым островкам могут строиться маршруты прямой линией. В ближайших обновлениях это изменится.
  • Можно строить маршруты внутри всех крупных ТЦ в городах России, для которых построены поэтажные карты в «2ГИС» — их более 2200. Новая функция доступна в приложениях для iOS и Android.
Пример маршрута на разных этажах торгового центра, изображение «2ГИС»

#новость #2гис

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27 комментариев
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 Anara Zhanibek

Вот это реально тема😂

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Anara Zhanibek

чтобы найти туалет в ТЦ особенно

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Иван Хаманн

и шоппинг, и учёт кардио))

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Sokol

Господи, наконец-то. А то найти туалет это целый квест просто.

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Вадим Д.

Достаточно было стратегические точки — туалеты — обозначить.

А в целом — есть же всегда карты, списки магазинов, или это для самых одарённых? Но 2Гис молодцы!

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Александра Хлыпенко

Думаю, было бы здорово, если бы была «экстренная» кнопка для построения маршрута до эвакуационных выходов. В случае задымления, например

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xFilmart -SERM

Такая кнопка давно в людях есть. «Бежать за толпой» называется 😄

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Александра Хлыпенко

Ребенок может растеряться и остаться на месте)

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xFilmart -SERM

Через пятьдесят метров поверните направо, пройдите мимо Теле2. Сверните за кофейный уголок. Ваш туалет находится напротив магазина Zara. 😄 но это реально полезная фича для приложения карт будет.

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Иван

С Zara - промох, теперь MAAG

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Sokol

И оповещения голосами звезд в стиле "кажется, вы не успели и обосрались. Повезет в следующий раз".

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NoName

Ждём маршрутов по подъездам

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КакЦапля

И координаты с закладками.

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Андрей Лучина

🎉😎👏

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Ale K

Удобно конечно, но мне проще найти актуальную карту расположения магазинов в самом ТЦ, обычно такие стенды на входе стоят

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Александра Хлыпенко

Такие стенды тоже нужно найти, как правило 🥲

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Ale K

С этим трудностей у меня не бывает, хотя я и не такой частый посетитель ТЦ

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Александра Хлыпенко

Смотря какой ТЦ) иначе не было бы такой проблемы 😅

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Milana Milana

Класс.

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Иван

Нужно банкоматы и точки выдачи товаров

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Ivan Mart

Ещё для подземных паркингов придумали бы что-нибудь. А то иногда не на тот этаж спустишься и ищешь машину пол часа

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Бублик static void

Выглядит кайфово.

Два вопроса:
1) Как с определением местоположения внутри ТЦ? В Москве проблемы с GPS, или с учетом Wi-Fi в зданиях нормально работает?
2) Уже прикрутили механику прохода мимо точек, которые занесли за рекламу?)

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Rtr

а WC поди и нет там, это же не организация?

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Случайные фотографии

Да как вы все туалеты теряете? Везде таблички есть.
Ну послал тебя бог в жопу мира где их нет, так там кругом магазины с живыми продавцами которые умеют говорить.

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A V

Теперь можно гулять по афимолу и даже найти метро!))) (Кто знает - тот поймет о чем я))))

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Женя Коротченкова

прикольно

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Олег Бринц

2ГИС последнее время прям радует, Отелло запустили сыроватый пока что но вполне себе рабочий продукт. А навигация у них всегда была лучшей, ЯК конечно чуть чуть сдают позиции.

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