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Евгения Евсеева

«Яндекс» добавит поддержку казахского языка в голосового помощника «Алису» Статьи редакции

Она «заговорит» на нём до конца 2023 года.

  • Об этом «Ведомостям» рассказал глава бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. По его словам, «Алиса» на казахском языке станет доступна до конца 2023 года в «Яндекс Браузере» в мобильном приложении, на компьютерах и смартфонах.
  • На казахском языке уже работают сервисы поиска, карты и навигация «Яндекса», уточняет издание. Также в Казахстане продаются «умные» колонкии «Яндекс Станция». По собственным данным компании, ежемесячная аудитория продуктов «Яндекса» в Казахстане — около 10 млн пользователей.
  • «Яндекс» ещё несколько лет назад говорил о возможности добавить в «Алису» поддержку других языков — сейчас она «разговаривает» только на русском. В 2018 году «Ведомости» писали, что компания обучит «Алису» украинскому и казахскому языкам.
  • В мае 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что «Яндекс» набирает сотрудников, которым предстоит работать над добавлением в «Алису» поддержки новых языков. В компании подтверждали планы и обещали раскрыть подробности позже.

#новость #яндекс #алиса

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21 комментарий
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 Вадим Д.

— Алиса, маған не екенін айтыңыз 😎
— Сіз өте әдемісіз, соншалықты ақылды, сіз дем бересіз!

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Андрей Вечерний

Ержан, вставай

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Вадим Д.
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Ale K

Это не казахи

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Вадим Д.

Таких классных казахов не нашёл 🤷🏻‍♂️

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Ale K

Асылым асыл қалай мақалай
Атыңнан қазы жасаймын жарайд
Жоқ болуыңды қазақтар қалайд
Қазақ болуыңа балдар қарамайд
Э қотақбас тездеп бағала
Трэк соңында табыласың қаза
Ты не красавчик хоть ты и казах
Ақ жолыңды бітірді ақ құлақ
Қотағым жеме, шешең

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Вадим Д.

Қорқынышты шығармашылық, алайда 😱

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Vasiliy coconut

Здорова … Зае….

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Andrey Zykov

Какая погода, зае..л

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Дима Перегон

Ещё бы узбекский добавить. Там тоже активно «Алису» используют

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AlSh

Используют на узбекском, но пока не очень успешно?

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Иван

Яндекс с хранением данных в KZ зоне уже порешал вопросы?

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Р М

Алиса, Алга!

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Анна Липская

- Алиса, включи яндексмузыку и навигатор!
- Алга и с песней!

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Dmitrii Alekseevich

В честь сооснователя, наверное?

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Слегка Придурковатый

(очень смешная шуточка про зайбал, Ержана и Бората)

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Угарает-Над-Комментариями

Дарова зайбал

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Zloy Marketolog

Тогда Алису нужно переименовать в Айкумис)

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Vitaly Ya

В Алиму

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Ale K

Сообщение удалено

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дед Мазай и муравьеды
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18 комментариев
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