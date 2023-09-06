«Яндекс» добавит поддержку казахского языка в голосового помощника «Алису» Статьи редакции
Она «заговорит» на нём до конца 2023 года.
- Об этом «Ведомостям» рассказал глава бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. По его словам, «Алиса» на казахском языке станет доступна до конца 2023 года в «Яндекс Браузере» в мобильном приложении, на компьютерах и смартфонах.
- На казахском языке уже работают сервисы поиска, карты и навигация «Яндекса», уточняет издание. Также в Казахстане продаются «умные» колонкии «Яндекс Станция». По собственным данным компании, ежемесячная аудитория продуктов «Яндекса» в Казахстане — около 10 млн пользователей.
- «Яндекс» ещё несколько лет назад говорил о возможности добавить в «Алису» поддержку других языков — сейчас она «разговаривает» только на русском. В 2018 году «Ведомости» писали, что компания обучит «Алису» украинскому и казахскому языкам.
- В мае 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что «Яндекс» набирает сотрудников, которым предстоит работать над добавлением в «Алису» поддержки новых языков. В компании подтверждали планы и обещали раскрыть подробности позже.
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— Алиса, маған не екенін айтыңыз 😎
— Сіз өте әдемісіз, соншалықты ақылды, сіз дем бересіз!
Ержан, вставай
Это не казахи
Таких классных казахов не нашёл 🤷🏻♂️
Асылым асыл қалай мақалай
Атыңнан қазы жасаймын жарайд
Жоқ болуыңды қазақтар қалайд
Қазақ болуыңа балдар қарамайд
Э қотақбас тездеп бағала
Трэк соңында табыласың қаза
Ты не красавчик хоть ты и казах
Ақ жолыңды бітірді ақ құлақ
Қотағым жеме, шешең
Қорқынышты шығармашылық, алайда 😱
Здорова … Зае….
Какая погода, зае..л
Ещё бы узбекский добавить. Там тоже активно «Алису» используют
Используют на узбекском, но пока не очень успешно?
Яндекс с хранением данных в KZ зоне уже порешал вопросы?
Алиса, Алга!
- Алиса, включи яндексмузыку и навигатор!
- Алга и с песней!
В честь сооснователя, наверное?
(очень смешная шуточка про зайбал, Ержана и Бората)
Дарова зайбал
Тогда Алису нужно переименовать в Айкумис)
В Алиму
Сообщение удалено