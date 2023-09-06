МТС запустил «Секретаря» — ИИ-помощника, который может отвечать вместо абонента и отправлять расшифровку по SMS Статьи редакции
А ещё умеет распознавать спамеров и «иронизировать над ними».
- «Секретарь» может принять звонок, если абонент занят или не хочет отвечать. После разговора сервис расшифрует его и отправит абоненту по SMS или в Telegram вместе с аудиозаписью. В сообщении будет и уточнение, кто звонил: например, служба доставки, коллега, родственник.
- ИИ-помощник определяет тему звонка по ключевым словам. Например, близким он отвечает: «Всегда приятно, когда звонит родственник»; по рабочим вопросам: «Кажется, вы коллега». Также он может общаться со спамерами, «иронизируя над ними». Как именно, в компании не уточняют.
- Сервис может поддержать более 100 сценариев диалога и использовать набор шуток и несерьёзных вопросов, «позволяющий сделать общение более приятным», добавили в МТС.
- Бесплатно есть два голоса на выбор: мужской и женский. Также есть девять персонажей с разным настроением, например весёлым, дерзким или деловым. При первом подключении ими можно пользоваться 14 дней бесплатно, после — от 110 рублей в месяц. Подключить сервис могут все абоненты МТС через Telegram-бота @personal_secbot, в приложении «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте оператора.
- Голосовые ИИ-ассистенты для звонков есть у «Мегафона», «Билайна», «Тинькофф» и «Яндекса».
160 показов
328 открытий
Олега не переплюнуть, он троллит банки и других ботов идеально!
Запись есть? Можно послушать?
Не храню, конечно, мне расшифровок хватает (-: Порой бывают просто очень смешные перлы.
Мне нужна голосовая запись. У Маши появилась неприятная черта.
Машей не пользовались? Сравнить хочу
Даже не знаю как ответить на вопрос пользовался ли я Машей... Дай боги памяти... 😏
https://t.me/deepvoiceAssistantBot?start=2ysfyuh3
Олег топ, я все звонки на него перевёл
Несерьезные вопросы сделают диалог приятнее? Только если с мошенниками
Дороговато в месяц за подобного секретаря. Еще и от 110 рублей, может быть дороже?
Будут роботы друг с другом разговаривать. Кожанные не нужны
Меня вполне устраивает Алиса, сбросил и пусть с ней общаются 🤣
Олег в Тинькофф Мобайл, Ева в Мегафоне, Секретарь в МТС и Нихрена в Билайн... @билайн проснись, у тебя хезанье!
https://spb.beeline.ru/customers/products/virtualniy-sekretar/