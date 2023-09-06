Сервисы
Маша Цепелева

МТС запустил «Секретаря» — ИИ-помощника, который может отвечать вместо абонента и отправлять расшифровку по SMS Статьи редакции

А ещё умеет распознавать спамеров и «иронизировать над ними».

  • «Секретарь» может принять звонок, если абонент занят или не хочет отвечать. После разговора сервис расшифрует его и отправит абоненту по SMS или в Telegram вместе с аудиозаписью. В сообщении будет и уточнение, кто звонил: например, служба доставки, коллега, родственник.
  • ИИ-помощник определяет тему звонка по ключевым словам. Например, близким он отвечает: «Всегда приятно, когда звонит родственник»; по рабочим вопросам: «Кажется, вы коллега». Также он может общаться со спамерами, «иронизируя над ними». Как именно, в компании не уточняют.
  • Сервис может поддержать более 100 сценариев диалога и использовать набор шуток и несерьёзных вопросов, «позволяющий сделать общение более приятным», добавили в МТС.
  • Бесплатно есть два голоса на выбор: мужской и женский. Также есть девять персонажей с разным настроением, например весёлым, дерзким или деловым. При первом подключении ими можно пользоваться 14 дней бесплатно, после — от 110 рублей в месяц. Подключить сервис могут все абоненты МТС через Telegram-бота @personal_secbot, в приложении «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте оператора.
  • Голосовые ИИ-ассистенты для звонков есть у «Мегафона», «Билайна», «Тинькофф» и «Яндекса».

#новость #мтс

160 показов
328 открытий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.
распознавать спамеров и «иронизировать над ними»

Олега не переплюнуть, он троллит банки и других ботов идеально!

Ответить
Развернуть ветку
Iwolga

Запись есть? Можно послушать?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не храню, конечно, мне расшифровок хватает (-: Порой бывают просто очень смешные перлы.

Ответить
Развернуть ветку
Iwolga

Мне нужна голосовая запись. У Маши появилась неприятная черта.

Ответить
Развернуть ветку
Iwolga

Машей не пользовались? Сравнить хочу

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Даже не знаю как ответить на вопрос пользовался ли я Машей... Дай боги памяти... 😏

Ответить
Развернуть ветку
Iwolga

https://t.me/deepvoiceAssistantBot?start=2ysfyuh3

Маша Секретарь
Ваш личный секретарь в мобильном телефоне. Подробнее deepvoice.ru
t.me
Ответить
Развернуть ветку
Алексей Леденев
Ответить
Развернуть ветку
Iwolga
Ответить
Развернуть ветку
Марк Кац

Олег топ, я все звонки на него перевёл

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Богданов

Несерьезные вопросы сделают диалог приятнее? Только если с мошенниками

Ответить
Развернуть ветку
Созвонова

Дороговато в месяц за подобного секретаря. Еще и от 110 рублей, может быть дороже?

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Будут роботы друг с другом разговаривать. Кожанные не нужны

Ответить
Развернуть ветку
Tigerbrut

Меня вполне устраивает Алиса, сбросил и пусть с ней общаются 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Леденев

Олег в Тинькофф Мобайл, Ева в Мегафоне, Секретарь в МТС и Нихрена в Билайн... @билайн проснись, у тебя хезанье!

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Dzhumaev

https://spb.beeline.ru/customers/products/virtualniy-sekretar/

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
13 комментариев
Раскрывать всегда
null