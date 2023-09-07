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Евгения Евсеева

«Сбер» разработал ИИ-помощника, который определяет диагноз на основе данных из медицинской карты пациента Статьи редакции

До конца сентября 2023 года он появится во всех московских поликлиниках для взрослых.

  • Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера», входящая в экосистему банка «СберМедИИ» и правительство Москвы разработали ИИ-ассистента «Аида». Он помогает терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза.
  • Систему уже внедрили в 24 московские поликлиники, до конца сентября 2023 года её добавят во все взрослые поликлиники города.
  • Модель разработали в сотрудничестве с 38 московскими врачами, её обучили на данных о 30 млн визитах пациентов за два года. Во время экспериментов она показала точность в 97% при определении 95 наиболее часто встречающихся диагнозов. В будущем «Аиду» собираются расширить и дообучить для анализа большего количества диагнозов.
  • «Аида» во время повторного посещения пациентом врача анализирует текстовые данные, собранные в электронной медицинской карте, включая даты приёма, жалобы, анамнез, историю болезни, результаты первичного осмотра и анализы.
  • Модель работает как помощник: когда врач ставит диагноз, она параллельно анализирует информацию и выдаёт своё заключение. Если оно совпадает с мнением врача, сервис говорит, что поддерживает специалиста. Если диагноз отличается, «Аида» предложит свой вариант. Но окончательное решение принимает только врач.
  • В декабре 2020 года «Сбер» запустил бесплатный сервис для определения возможной болезни по симптомам с помощью ИИ. Он помогает узнать три возможных диагноза и к какому врачу лучше обратиться.

#новость #сбер

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17 комментариев
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 Daddy Fuzz

Ждем : VK разработал ИИ-помощника, который прогнозирует срок тюремного заключения на основе данных из переписки пациента

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Сергей Я

Мем смешной, ситуация страшная

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Ольга

"Все грехи мира" А.Азимов.

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Ivan Petrov

И даёт ссылки на лекарства из Сбер.Маркет

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user0564335

у них еаптека есть)

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Сергей Я

Еаптека

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Арнольд Шварцкайзер

Спасибо

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Невкусно и грустно

От создателей: "Где карту открывали, туда и идите!" %))))))

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bloger

Щас "этих" заменит ИИ. Потом вообще робот-рука как на заводе будет операции делать

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Сергей Я

А там и жена не нужна будет....

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Фоксик

Так уже делают. При этом это считается пиком тех.прогресса

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Сергей Я

И в больницах при операциях делают же. Но это не замена, а помощник.

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Фоксик

Если он будет работать так же, как мегамаркет, то пациент помрет быстрее. От старости.

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Вадим Д.

Так у нас и так все уже 3 года квалифицированные вирусологи, а до этого десятилетиями диагнозы сами ставят.
В помощь посредственным терапевтам, разве что.

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user0564335

если работать будет как гигачат, то сразу гроб можно заказывать

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Кирилл Баскус

Pov: пришел в больничку с болью в горле
ИИ: у вас рак писюна 4й степени, необходима срочная ампутация

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Maxim

А если чел умрёт после их диагноза, Сбер не виноват?

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