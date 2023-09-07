«Сбер» разработал ИИ-помощника, который определяет диагноз на основе данных из медицинской карты пациента Статьи редакции
До конца сентября 2023 года он появится во всех московских поликлиниках для взрослых.
- Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера», входящая в экосистему банка «СберМедИИ» и правительство Москвы разработали ИИ-ассистента «Аида». Он помогает терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза.
- Систему уже внедрили в 24 московские поликлиники, до конца сентября 2023 года её добавят во все взрослые поликлиники города.
- Модель разработали в сотрудничестве с 38 московскими врачами, её обучили на данных о 30 млн визитах пациентов за два года. Во время экспериментов она показала точность в 97% при определении 95 наиболее часто встречающихся диагнозов. В будущем «Аиду» собираются расширить и дообучить для анализа большего количества диагнозов.
- «Аида» во время повторного посещения пациентом врача анализирует текстовые данные, собранные в электронной медицинской карте, включая даты приёма, жалобы, анамнез, историю болезни, результаты первичного осмотра и анализы.
- Модель работает как помощник: когда врач ставит диагноз, она параллельно анализирует информацию и выдаёт своё заключение. Если оно совпадает с мнением врача, сервис говорит, что поддерживает специалиста. Если диагноз отличается, «Аида» предложит свой вариант. Но окончательное решение принимает только врач.
- В декабре 2020 года «Сбер» запустил бесплатный сервис для определения возможной болезни по симптомам с помощью ИИ. Он помогает узнать три возможных диагноза и к какому врачу лучше обратиться.
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Ждем : VK разработал ИИ-помощника, который прогнозирует срок тюремного заключения на основе данных из переписки пациента
Мем смешной, ситуация страшная
"Все грехи мира" А.Азимов.
И даёт ссылки на лекарства из Сбер.Маркет
у них еаптека есть)
Еаптека
Спасибо
От создателей: "Где карту открывали, туда и идите!" %))))))
Щас "этих" заменит ИИ. Потом вообще робот-рука как на заводе будет операции делать
А там и жена не нужна будет....
Так уже делают. При этом это считается пиком тех.прогресса
И в больницах при операциях делают же. Но это не замена, а помощник.
Если он будет работать так же, как мегамаркет, то пациент помрет быстрее. От старости.
Так у нас и так все уже 3 года квалифицированные вирусологи, а до этого десятилетиями диагнозы сами ставят.
В помощь посредственным терапевтам, разве что.
если работать будет как гигачат, то сразу гроб можно заказывать
Pov: пришел в больничку с болью в горле
ИИ: у вас рак писюна 4й степени, необходима срочная ампутация
А если чел умрёт после их диагноза, Сбер не виноват?