Сервисы
Маша Цепелева

Стартап StudyFree сменил название на Connected из-за «ассоциаций с бесплатной услугой» Статьи редакции

Компания также привлекла деньги от новых и действующих инвесторов.

  • Стартап StudyFree Дарьи Крошкиной сменил название на Connected. Основная деятельность компании осталась той же — помощь с поступлением в зарубежные вузы.
  • «Мы давно хотели идти в более широкий фокус. Connecting people with international opportunities worldwide. Хотелось уйти от фокуса на образовании (в названии — прим. vc.ru). И от слова Free», — объяснила Крошкина в комментарии Rusbase. Cтарое позиционирование «ассоциировалось с бесплатной услугой» и не помогало монетизации на новых рынках, добавила она.
  • Теперь проект сфокусируется на развитии в Индии и странах Африки. По данным Telegram-канала The Edinorog, Connected привлёк ангельский раунд инвестиций от действующих и новых инвесторов. Крошкина не раскрыла сумму инвестиций и подробности.
  • StudyFree помогал студентам поступить в зарубежные вузы за счёт грантов и стипендий. В декабре 2021 года компания привлекла $3 млн, сама Крошкина попала в рейтинг «30 до 30» российского Forbes. В январе 2023-го бывшие и действующие сотрудники рассказали, что сервис находится на стадии банкротства, а многим работникам не выплатили зарплаты за несколько месяцев.
  • Skyeng вёл переговоры о потенциальной покупке активов стартапа в России и СНГ, но в марте 2023 года отказался от сделки.
Сервисы
Евгения Евсеева
«Этап к большой устойчивой компании прошли успешно»: основательница StudyFree о долгах перед сотрудниками и увольнениях Статьи редакции

Несмотря на долги по зарплате, инвесторы «в основном поддержали» стартап, утверждает Дарья Крошкина.

#новость #studyfree

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9 комментариев
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 Дмитрий Куприянов

Потом сменят название Connected, потому что никто не захотел с ними СВЯЗЫВАТЬСЯ?

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Валера Труфанов

Даша молодец! Крутая что пошла дальше!

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Fred Han

Крошкина в маке картошку всегда бесплатно берет?

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Дмитрий Куприянов

Да блин, я заходил сюда только для того, чтобы это же написать

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Вася Пражкин

Крошкиной и денег крохи отсыпят.

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Нет
Cтарое позиционирование «ассоциировалось с бесплатной услугой» и не помогало монетизации на новых рынках, добавила она.

Танцору мешало название.

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Dmitry Maximyuk

Есть поговорка: как корабль назовешь, так он и поплывет. Так что название действительно было странное. Хотя и connected звучит странно.

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AlSh

Да, FreeConnected однозначно звучит лучше

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Игорь Горбунов

новое название действительно лучше ,ассоциации уже возникают иные

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