Стартап StudyFree сменил название на Connected из-за «ассоциаций с бесплатной услугой» Статьи редакции
Компания также привлекла деньги от новых и действующих инвесторов.
- Стартап StudyFree Дарьи Крошкиной сменил название на Connected. Основная деятельность компании осталась той же — помощь с поступлением в зарубежные вузы.
- «Мы давно хотели идти в более широкий фокус. Connecting people with international opportunities worldwide. Хотелось уйти от фокуса на образовании (в названии — прим. vc.ru). И от слова Free», — объяснила Крошкина в комментарии Rusbase. Cтарое позиционирование «ассоциировалось с бесплатной услугой» и не помогало монетизации на новых рынках, добавила она.
- Теперь проект сфокусируется на развитии в Индии и странах Африки. По данным Telegram-канала The Edinorog, Connected привлёк ангельский раунд инвестиций от действующих и новых инвесторов. Крошкина не раскрыла сумму инвестиций и подробности.
- StudyFree помогал студентам поступить в зарубежные вузы за счёт грантов и стипендий. В декабре 2021 года компания привлекла $3 млн, сама Крошкина попала в рейтинг «30 до 30» российского Forbes. В январе 2023-го бывшие и действующие сотрудники рассказали, что сервис находится на стадии банкротства, а многим работникам не выплатили зарплаты за несколько месяцев.
- Skyeng вёл переговоры о потенциальной покупке активов стартапа в России и СНГ, но в марте 2023 года отказался от сделки.
81 показ
413 открытий
Потом сменят название Connected, потому что никто не захотел с ними СВЯЗЫВАТЬСЯ?
Даша молодец! Крутая что пошла дальше!
Крошкина в маке картошку всегда бесплатно берет?
Да блин, я заходил сюда только для того, чтобы это же написать
Крошкиной и денег крохи отсыпят.
Танцору мешало название.
Есть поговорка: как корабль назовешь, так он и поплывет. Так что название действительно было странное. Хотя и connected звучит странно.
Да, FreeConnected однозначно звучит лучше
новое название действительно лучше ,ассоциации уже возникают иные