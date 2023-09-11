«Ростелеком-Солар» разделит бизнес на две структуры с разными брендами, «чтобы уйти от образа госкомпании» — Forbes Статьи редакции
В самой компании подтвердили, что проводят «масштабную бизнес-трансформацию».
- Разработчик решений в сфере кибербезопасности разделит свой бизнес два подразделения, рассказали пять источников Forbes. Одно из них будет предоставлять услуги «Ростелекому» и госструктурам, другое — коммерческим компаниям, пояснил один из собеседников.
- По словам одного из собеседников, «Ростелеком-Солар» уже разделила команды на внутреннюю — она будет обслуживать нужды «Ростелекома», и внешнюю, которая будет продвигать продукты на рынке. Источник на софтверном рынке пояснил, что компанию «тяготит» необходимость согласований своих действий с «Ростелекомом».
- В августе 2023 года ООО «Солар Секьюрити» подало несколько заявок на регистрацию товарных знаков со словами Solar и «Солар», следует из данных «Контур.Фокуса». Сейчас компания работает под брендом «Ростелеком Солар».
- В «Ростелеком-Солар» заявили, что проводят «масштабную бизнес-трансформацию»: «Эти изменения не могут не отразиться на внешнем облике компании. В ближайшее время мы будем готовы представить новые бренды на рынок». Другие детали в компании не привели.
- «Ростелеком» купил 100% «Солар Секьюрити» за 1,5 млрд рублей в 2018 году. По данным «Контур.Фокуса», в 2022-м компания получила 2,9 млрд рублей выручки при около 1,3 млрд чистого убытка. Среди продуктов разработчика — система предотвращения утечек Solar Dozor, комплексное решение для контроля безопасности приложений Solar appScreener и другие.
- Опрошенные Forbes эксперты напомнили, что сам «Ростелеком» находится «под широким спектром санкций». Они считают, что разделение может повысить эффективность бизнеса.
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т.е. чтобы уйти от "образа госкомпании" нужно не исправить свой дерьмовый сервис, не начать относиться по-человечески к клиентам, не перестать играть в монополиста, не перестать быть на подсосе у силовиков, а просто сменить бренд?
Ясно-понятно.
Дерьмовый сервис не показатель госкомпании, с остальным согласен)
Ну да, плохо делать может как и гос, так и не гос компания. Им бы над тарифами, связью и сбоями поработать
Нужен закон, обязывающий называть госкомпании частными)
А это как-то поможет отъебаться от их блядского спама?
Нет, теперь его станет в два раза больше)
и получать вдвое больше распилов. Пили и властвуй, браво.
ростелекому ничего не поможет
На кого это рассчитано? Типа те кто не хотел с ними связываться контрактами на десятки миллионов рублей, потому что в название было ростелеком, а это государственная контора, увидев новое название сразу его заключат? Или перед тем как отдавать деньги - загуглят и в течении 10 секунд узнаю, что это не просто госконтора, а госконтора которая пытается наебать своих клиентов тем, что она не госконтора. Что вызовет еще большее недоверие и подозрение у клиентов
Слились, чтобы разделиться. Многоходовка
Рил ток
Вы хотите повысить эффективность бизнеса?
нужен всего лишь простой советский....
© Библия Ростелекома
Ростелеком уже ничего не спасёт
Не путайте Ростелеком с его говно-каналами связи и Солар, который отвечает за кибербезопасность, а не за интернет и оптоволокно :)))
"Они считают, что разделение может повысить эффективность бизнеса"
А схуяле они так считают, не пояснили?
Я считаю надо за счет бюджета провести сначала исследования за пару ярдов, нужно ли уходить от имиджа госкомпании. А затем еще ярдов за пять начать работу по уходу от этого имиджа. А там уже и на пенсию есть с чем уходить.