«Мегафон» откроет представительство в Киргизии — оно сосредоточится на «цифровых проектах для бизнеса и общества» Статьи редакции
Собственную сотовую сеть оператор запускать не планирует.
- Офис начнёт работать в Бишкеке в октябре 2023 года, сообщил оператор. Главой зарегистрированного представительства стал директор по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин.
- До конца 2023 года компания запланировала несколько пилотов в стране, в частности, в сфере благоустройства городской среды, транспортной безопасности, а также цифровизации производственных процессов в промышленном секторе.
- Например, речь о запуске платформы «Мегафон Экология», которая в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт данные о состоянии окружающей среды. Её уже протестировали в нескольких российских регионах.
- В «Мегафоне» уточнили РБК, что речь не идёт о создании в Киргизии отдельной радиосети. Компания планирует реализовывать проекты либо на сетях местных операторов связи, либо достраивать каналы связи там, где это будет необходимо заказчикам. Оператор обсуждает сотрудничество с «Кыргызтелекомом».
- Вопросы о размере инвестиций в Киргизию и ожидаемую отдачу от выхода на новый рынок, представитель компании не прокомментировал.
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Настолько ли готова Киргизия к цифровизации? Кстати, что у них там вообще в этом направлении? Или только ветер в степи и пустыне как средство коммуникации?
Как и во всей средней Азии все печально. Они еще ленивые все поголовно. Жара стоит, зачем работать?
Скорее крайне неторопливые, там уклад такой. С нашим ритмом нам и кажется, что вся Средняя Азия просто лежит лапками кверху и не шевелится.
😂 рассмешили сначала сходите и узнайте лучше чем в Рашке
Там не лучше, чем в России. Это уж точно.
Вот это больше похоже на правду (-:
Так я не был там, потому и интересуюсь. Насчёт лучше: что именно и чем?
Ну перечислять можно очень много, лучше в гости приходите.
Было бы неплохо, конечно, но нет (-: А вот Самарканд я бы с удовольствием посмотрел. Но тоже подожду, сейчас как-то каждое пересечение границы так себе развлечение.
ты смешон
домашний интернет в Киргизии, например, быстрее, чем в Казахстане
https://www.speedtest.net/global-index/kyrgyzstan#fixed
Спидтест, такой себе пример - они регулярно платные акции с мегафоном и дом.ру фигачат. Хотя в КЗ, правда беда со скоростью и пингами, по понятной монопольной причине.
При этом, в том же КЗ, сильном развиты цоны, приложения и связь с банками, суды через WhatsApp проходят
Как человек, выросший в Бишкеке и переехавший этим летом в Алматы - скажу, что это не правда. У домашних операторов потолок 100мбит, когда как в Алматы до 500мбит. Не говоря уже о 5G у сотовых операторов)
Других новостей о международных рынках у нас нет)
Мегафөң - ушундай.
Степь ямка срать, камень жопа вытирать, полдня спать, экономика нет не приходил
Весь этот великодержавный гонор выглядит очень глупо :)