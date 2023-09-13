Сервисы
Таня Боброва

«Мегафон» откроет представительство в Киргизии — оно сосредоточится на «цифровых проектах для бизнеса и общества» Статьи редакции

Собственную сотовую сеть оператор запускать не планирует.

  • Офис начнёт работать в Бишкеке в октябре 2023 года, сообщил оператор. Главой зарегистрированного представительства стал директор по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин.
  • До конца 2023 года компания запланировала несколько пилотов в стране, в частности, в сфере благоустройства городской среды, транспортной безопасности, а также цифровизации производственных процессов в промышленном секторе.
  • Например, речь о запуске платформы «Мегафон Экология», которая в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт данные о состоянии окружающей среды. Её уже протестировали в нескольких российских регионах.
  • В «Мегафоне» уточнили РБК, что речь не идёт о создании в Киргизии отдельной радиосети. Компания планирует реализовывать проекты либо на сетях местных операторов связи, либо достраивать каналы связи там, где это будет необходимо заказчикам. Оператор обсуждает сотрудничество с «Кыргызтелекомом».
  • Вопросы о размере инвестиций в Киргизию и ожидаемую отдачу от выхода на новый рынок, представитель компании не прокомментировал.

#новость #мегафон

306 показов
376 открытий
0
17 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Настолько ли готова Киргизия к цифровизации? Кстати, что у них там вообще в этом направлении? Или только ветер в степи и пустыне как средство коммуникации?

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Как и во всей средней Азии все печально. Они еще ленивые все поголовно. Жара стоит, зачем работать?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Скорее крайне неторопливые, там уклад такой. С нашим ритмом нам и кажется, что вся Средняя Азия просто лежит лапками кверху и не шевелится.

Ответить
Развернуть ветку
Дастан Исраилов

😂 рассмешили сначала сходите и узнайте лучше чем в Рашке

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Usoltsev

Там не лучше, чем в России. Это уж точно.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вот это больше похоже на правду (-:

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Так я не был там, потому и интересуюсь. Насчёт лучше: что именно и чем?

Ответить
Развернуть ветку
Дастан Исраилов

Ну перечислять можно очень много, лучше в гости приходите.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Было бы неплохо, конечно, но нет (-: А вот Самарканд я бы с удовольствием посмотрел. Но тоже подожду, сейчас как-то каждое пересечение границы так себе развлечение.

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Новикова

ты смешон

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

домашний интернет в Киргизии, например, быстрее, чем в Казахстане

https://www.speedtest.net/global-index/kyrgyzstan#fixed

Kyrgyzstan's Mobile and Broadband Internet…
Kyrgyzstan ranked 84th in the world for mobile speeds and 86th for fixed broadband speeds during…
www.speedtest.net
Ответить
Развернуть ветку
p0sted

Спидтест, такой себе пример - они регулярно платные акции с мегафоном и дом.ру фигачат. Хотя в КЗ, правда беда со скоростью и пингами, по понятной монопольной причине.
При этом, в том же КЗ, сильном развиты цоны, приложения и связь с банками, суды через WhatsApp проходят

Ответить
Развернуть ветку
Азат Ваджипов

Как человек, выросший в Бишкеке и переехавший этим летом в Алматы - скажу, что это не правда. У домашних операторов потолок 100мбит, когда как в Алматы до 500мбит. Не говоря уже о 5G у сотовых операторов)

Ответить
Развернуть ветку
Фокс Йовович

Других новостей о международных рынках у нас нет)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Мегафөң - ушундай.

Ответить
Развернуть ветку
Висислав

Степь ямка срать, камень жопа вытирать, полдня спать, экономика нет не приходил

Ответить
Развернуть ветку
Rin Power

Весь этот великодержавный гонор выглядит очень глупо :)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
14 комментариев
Раскрывать всегда
null