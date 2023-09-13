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В России организовали ассоциацию дистрибьютеров и импортёров видеоигр — в неё вошли DNS, «Бука» и другие Статьи редакции

Она, помимо прочего, займётся вопросами легального импорта игр в страну.

  • Президентом «Русской ассоциации дистрибьютеров и импортёров видеоигр» («Р.А.Д.И. Видеоигр») стал Яша Хаддажи, бывший глава российского подразделения Nintendo. В состав вошли DNS, diHouse, «Бука», «ЭМСИ», GamePark, «Пирамида», Gamebuy, «Мегагейм» и «Ачивка».
  • Одной из причин создания «Р.А.Д.И. Видеоигр» стал растущий интерес к видеоиграм в России. Согласно внутренним исследованиям ассоциации, текущий рынок в России составляет более 3 млн консолей.
  • Организация займётся вопросами легального импорта игр в страну, их продажами, информированием потребителей о контенте физических изданий, а также рекомендациями по возрастным ограничениям. Главная цель — дать пользователю всю необходимую информацию для выбора игр.
  • «Р.А.Д.И. Видеоигр» уже разработала возрастную маркировку для игр. На стикерах ассоциации также представлена информация о наличии в них локализации — эти данные берутся из открытых источников вроде PS Store.
  • Данные об играх, вышедших с 2022 года, заносятся в базу организации — она доступна на сайте и будет расширяться. Там родители могут узнать, есть ли в нужном им игровом проекте недопустимый для ребёнка контент.

#новость

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30 комментариев
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 Вадим Д.

А как же национальный движок?!

займётся вопросами легального импорта игр

То есть привезут так же параллельно, но с чеками? (-:

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Sokol

Легальный пираты, получается. Звучит как оксюморон.

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Семён Печкин

Флибустьеры же

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Sokol

У вас есть игра?
Лучше! У нас есть рисунок игры!

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Иван Помидоров

Пираты с каперскими патентами.

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Ракс

А причем тут национальный движок и дистрибьютеры?

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Олег Игнатов

Кстати, что-то там говорили про поддержку российского игропрома со стороны гос бюджета. Интересно, эта тема как-то развивается или забили?

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Kiss1nger

Я думаю пока забыли. Статей для легального распила в избытке.

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Santiago

Ну это же не мгновенное дело, раз - и выкатили пяток игр ААА. Скорее всего сделают пару проходных игр, там вроде финансирование не ахти какое, плюс сам механизм субсидирования "патриотических" игр стимулирует скорее к распилам или работе "по ТЗ", чем к созданию шедевров.

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Олег Игнатов

Ну, я имею ввиду, это прям ввели или просто об этом говорили?

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Иван Иванов

Я вашу фразу как-то не так понял. Совсем испортился((

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Фоксик

Тут у них выставка скоро.
7 и 8 Октября. Москва. ВДНХ - два дня, сотни гостей, более 50 стендов с проектами, косплей-шоу, стримфест, кибертурнир.

Правда уже получили панамку нефритовых жезлов

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ИноПост
организовали ассоциацию дистрибьютеров и импортёров видеоигр

Разве еще что-то нужно?

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КакЦапля

Проще на говно-фильмах пилить. Держать камеру в руках любая макака сможет, даже погромистом быть не нужно.

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Васисуалий Лоханкин

Вангую: сделают какую-то комиссию, которая будет проверять ввозимые игры.
Найдут хоть 1 поцелуй двух девушек в заставке или медведя в Baldurs Gate 3 -сразу запрет, как пропаганда.
А так как 80+% сюжетных игр в мире что-то такое включает- будут ввозить мизер.

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Kiss1nger

А комиссию возглавит кто-нибудь из шизофреников Мизулиных.

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Васисуалий Лоханкин

Это обязательно! Чем более человек туп и некомпетентен в сфере игр-тем лучше.
Желательно деда лет 75+, который сам даже интернетом не пользуется, а ему будут на утверждение распечатанные скриншоты приносить.

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Висислав

Васисуалий, это гениально! В разработку.

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Иван Иванов
Желательно деда лет 75+, который сам даже интернетом не пользуется

Спасибо, один такой уже есть.

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Фоксик

На Мизулиных сейчас бочку катят

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Инженер-душнила

Пишут что там чел которого уволили из Нинтендо рф. Потому что он орал на подчиненных во время стрима)

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Kiss1nger

Вполне "достойный" кандидат для режима.

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Фоксик

Даже интересно как? Сейчас в ряде игр нелинейный сюжет.
А с историческими как будет?

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Kiss1nger

Да какая разница какой сюжет. Запретят всё к чертям. Кто там будет разбираться. Они Инсту забанили из-за комментариев с призывами (сами знаете какими), но их не волновало, что у многих там бизнес, а по статистике только 7 % читают комментарии к фото.

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Злой Чел

И этот мизер, скорее всего, будет стоить как почка

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Oleg Krasikov
В результате тщательной проверки было установлено, что содержание игры противоречит Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Мы настоятельно рекомендуем ограничить импорт, продажу или покупку этой игры на территории Российской Федерации.

Ясно.

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Griby Lenina

Ммм... Бука...

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Daddy Fuzz

картель

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Юрий Б.
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Baddy Boy

Год гарантии??? зачем мне эта "полезная информация на диске?"
Надписи "Полностью на русском" или "Русские субтитры" достаточны для описания локализации

А вообще это попытка присесть на кормушку, которая пока никому не присвоена. И освоить бюджет аля Михалков с правами на диски.

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