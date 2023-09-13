В России организовали ассоциацию дистрибьютеров и импортёров видеоигр — в неё вошли DNS, «Бука» и другие Статьи редакции
Она, помимо прочего, займётся вопросами легального импорта игр в страну.
- Президентом «Русской ассоциации дистрибьютеров и импортёров видеоигр» («Р.А.Д.И. Видеоигр») стал Яша Хаддажи, бывший глава российского подразделения Nintendo. В состав вошли DNS, diHouse, «Бука», «ЭМСИ», GamePark, «Пирамида», Gamebuy, «Мегагейм» и «Ачивка».
- Одной из причин создания «Р.А.Д.И. Видеоигр» стал растущий интерес к видеоиграм в России. Согласно внутренним исследованиям ассоциации, текущий рынок в России составляет более 3 млн консолей.
- Организация займётся вопросами легального импорта игр в страну, их продажами, информированием потребителей о контенте физических изданий, а также рекомендациями по возрастным ограничениям. Главная цель — дать пользователю всю необходимую информацию для выбора игр.
- «Р.А.Д.И. Видеоигр» уже разработала возрастную маркировку для игр. На стикерах ассоциации также представлена информация о наличии в них локализации — эти данные берутся из открытых источников вроде PS Store.
- Данные об играх, вышедших с 2022 года, заносятся в базу организации — она доступна на сайте и будет расширяться. Там родители могут узнать, есть ли в нужном им игровом проекте недопустимый для ребёнка контент.
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А как же национальный движок?!займётся вопросами легального импорта игр
То есть привезут так же параллельно, но с чеками? (-:
Легальный пираты, получается. Звучит как оксюморон.
Флибустьеры же
У вас есть игра?
Лучше! У нас есть рисунок игры!
Пираты с каперскими патентами.
А причем тут национальный движок и дистрибьютеры?
Кстати, что-то там говорили про поддержку российского игропрома со стороны гос бюджета. Интересно, эта тема как-то развивается или забили?
Я думаю пока забыли. Статей для легального распила в избытке.
Ну это же не мгновенное дело, раз - и выкатили пяток игр ААА. Скорее всего сделают пару проходных игр, там вроде финансирование не ахти какое, плюс сам механизм субсидирования "патриотических" игр стимулирует скорее к распилам или работе "по ТЗ", чем к созданию шедевров.
Ну, я имею ввиду, это прям ввели или просто об этом говорили?
Я вашу фразу как-то не так понял. Совсем испортился((
Тут у них выставка скоро.
7 и 8 Октября. Москва. ВДНХ - два дня, сотни гостей, более 50 стендов с проектами, косплей-шоу, стримфест, кибертурнир.
Правда уже получили панамку нефритовых жезлов
Разве еще что-то нужно?
Проще на говно-фильмах пилить. Держать камеру в руках любая макака сможет, даже погромистом быть не нужно.
Вангую: сделают какую-то комиссию, которая будет проверять ввозимые игры.
Найдут хоть 1 поцелуй двух девушек в заставке или медведя в Baldurs Gate 3 -сразу запрет, как пропаганда.
А так как 80+% сюжетных игр в мире что-то такое включает- будут ввозить мизер.
А комиссию возглавит кто-нибудь из шизофреников Мизулиных.
Это обязательно! Чем более человек туп и некомпетентен в сфере игр-тем лучше.
Желательно деда лет 75+, который сам даже интернетом не пользуется, а ему будут на утверждение распечатанные скриншоты приносить.
Васисуалий, это гениально! В разработку.
Спасибо, один такой уже есть.
На Мизулиных сейчас бочку катят
Пишут что там чел которого уволили из Нинтендо рф. Потому что он орал на подчиненных во время стрима)
Вполне "достойный" кандидат для режима.
Даже интересно как? Сейчас в ряде игр нелинейный сюжет.
А с историческими как будет?
Да какая разница какой сюжет. Запретят всё к чертям. Кто там будет разбираться. Они Инсту забанили из-за комментариев с призывами (сами знаете какими), но их не волновало, что у многих там бизнес, а по статистике только 7 % читают комментарии к фото.
И этот мизер, скорее всего, будет стоить как почка
Ясно.
Ммм... Бука...
картель
Год гарантии??? зачем мне эта "полезная информация на диске?"
Надписи "Полностью на русском" или "Русские субтитры" достаточны для описания локализации
А вообще это попытка присесть на кормушку, которая пока никому не присвоена. И освоить бюджет аля Михалков с правами на диски.