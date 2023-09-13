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Таня Боброва

Онлайн-школа Refocus с основателями из России рассказала о закрытии из-за финансовых проблем Статьи редакции

Стартап предлагал образовательные курсы в Индонезии и на Филиппинах, но столкнулся с просрочками платежей от клиентов и сложностями в привлечении инвестиций.

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  • Проект свернул операции в Индонезии и на Филиппинах, рассказал Forbes сооснователь Роман Кумар Виас. При попытке зайти на сайт Refocus появляется ошибка. За следующие два месяца команда планирует закрыть компанию.
  • По словам предпринимателя, около 5000 действующих студентов смогут пользоваться обучающими материалами ещё 12 месяцев.
  • У компании остались долги перед сотрудниками и клиентами, добавил Виас, но сумму задолженности не назвал. Стартап планирует покрыть её, продав активы — записанные продукты и другое. Виас отметил, что сделка может не состояться, поскольку в регионе мало крупных edtech-проектов, которые могут заинтересоваться бизнесом в Индонезии и на Филиппинах.

Refocus — онлайн-школа с курсами по маркетингу и анализу данных. Основатели — Роман Кумар Виаc, Александр Соловьёв и Игорь Винидиктов в 2021 году продали свой российский бизнес Qmarketing Academy компании Skyeng. После этого в 2022 году в Индонезии и на Филиппинах они запустили Refocus. В декабре проект вошёл в десятку самых перспективных стартапов по версии российского Forbes.

Что пошло не так

  • В основном сложности возникли из-за ценообразования, пояснил Виас. Девятимесячный курс в Индонезии стоил $670, а на Филиппинах — $750, и 90% студентов оплачивали его в рассрочку через партнёра. Кого именно, предприниматель не уточнил.
  • В феврале 2023-го начались задержки по выплатам, из-за этого партнёр стал реже одобрять рассрочки — количество клиентов начало сокращаться. В итоге к июню выручка компании упала до $100 тысяч с $1,5 млн в январе 2023-го.
  • Из-за финансовых проблем Refocus не смогла привлечь инвестиционный раунд. Команда рассчитывала закрыть две сделки на общую сумму $13 млн ещё в 2022-м и на привлечённые деньги запустить сервис во Вьетнаме, Таиланде и Малайзии в 2023 году.
  • Но раунд затянулся «из-за сложной ситуации на венчурном рынке», и проект смог привлечь только $4,6 млн. Инвесторов Виас не назвал. Ещё $2 млн партнёры вложили из личных средств, пишет издание.

Когда за пять месяцев падаешь с выручки $1,5 млн в месяц до $100 тысяч, проект перестаёт быть финансово привлекательным для инвесторов, особенно в текущих реалиях. […]

Мы были до последнего момента уверены, что поднимем раунд: у нас на руках был подписанный SAFE (simple agreement for future equity — соглашение о будущем капитале) с одним из инвесторов. Но его LP (генеральный партнёр) передумал в последний момент.

Роман Кумар Виас, сооснователь Refocus
  • В июле 2023 года стартап закрылся на Филиппинах и уволил 102 сотрудника местного подразделения, в сентябре свернул операции в Индонезии, где у него 90 сотрудников.
  • Главной ошибкой команды стали высокие цены, допустил в разговоре с Forbes гендиректор индонезийской венчурной студии Pintar Ventura Group Влад Аюкаев. Для большинства жителей Индонезии и Филиппин курсы по цене даже в $400 — роскошь, пояснил он. А введя рассрочку и снизив порог входа для учеников, стартап получил «недисциплинированных клиентов с низкой финансовой грамотностью».
  • Один из инвесторов проекта, который не стал публично раскрывать себя, отметил, что проблемой компании стал фокус на «слишком быстром росте», который требовал расходов. «Нужно было раньше корректироваться в сторону финансовой эффективности», — сказал он, но детали не привёл.
  • Сооснователь бизнес-клуба Reforma и «Нетологии» Максим Спиридонов считает неудачным и выбор продукта: проект предлагал обучающие видео с текстовыми материалами и тестами, которые тяжело осваивать без привычки учиться. «На потребителя сваливается непростой образовательный контент и необходимость разбираться самостоятельно, не имея возможности в нужном объёме взаимодействовать с учителем», — добавил он. Затем это ведёт к проблемам с оплатой занятий.

#новость

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17 комментариев
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 Олег Михно

Татьяна, сколько Рома Кумар вам заплатил за эту статью? Вчера видел статью про невыплату 2.5 зп и кинутые 3 региона

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sad rain

тоже очень интересно узнать) а здесь же всё в красивенькой обёртке изложено, и без прямой огласки, что 3 региона остались без зп за 2+ месяца работы

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Anastasia CH

Жалко конечно, что в статье не упомянули, что все лето команда работала себе в минус, набирала долги и не получила ни цента за последние 3 месяца. А так красавчики, базара зироу :)

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Юлия Севостьянова

Какая же низость — нагнать своих адвокатов в комментарии. «Красавчики». Люди в долгах, кредитах и депрессии сидят без денег. Речь не о 5 рублях, а о 2,5 зарплатах.

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Мария Вуян

Почему в статье нет ни слова про то как оставили без 250% зп и отпускных всю русскую комаду? Как не выплатили зарплату индонезийцам? Как заплатили филлипинцам всего 10% ? Все пруфы про скандалы на фп и инд есть в сети. Статья точно купленная.

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Невкусно и грустно

Вошли, так сказать, вайти

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Корефан

Рома, ты всё равно красавчик и слелал мощный результат.
Успехов в следующих проектах!

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Валерия Грейскоп

Все равно красавчики

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Жони Деп

Они бы ещё в Зимбабве открыли курсы АйТи, действительно что могло пойти не так?

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Вадим Д.

Да, что-то явно пошло не так. Хреново, конечно, но что поделать.

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Serjio S

как корабль назовешь так он и поплывет,
предлагаю сделать рефокус

ну это шутка, а ребята - красавчеги, следующая попытка будет круче :)

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Вася Пражкин
На потребителя сваливается непростой образовательный контент и необходимость разбираться самостоятельно

А, ну там еще учиться надо. Тоже мне, стартап. Вот если б программу как в Матрице сразу в мозг загружали..

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Святослав Гусев

Вообще насколько я знаю все сервисы в России которые занимаются обучением получают огромные государственные гранты

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Алек Борисовский

Только начал смотреть подкаст с Романом у Вани Замесина.
Теперь будет ещё интереснее.
Ребята супер топ.
Очень крутой подход и крутая команда. Удачи вам.
Мы все периодически падаем и ударяемся об землю, но встаёт и идем дальше.

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Dimitri Lebed

Ждем новый крутой проект, Рома!🚀

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Anz

Ну хоть попробовали

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SorryImSoRetarded

Попытка хорошая, результат никакой

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14 комментариев
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