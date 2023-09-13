Когда за пять месяцев падаешь с выручки $1,5 млн в месяц до $100 тысяч, проект перестаёт быть финансово привлекательным для инвесторов, особенно в текущих реалиях. […]

Мы были до последнего момента уверены, что поднимем раунд: у нас на руках был подписанный SAFE (simple agreement for future equity — соглашение о будущем капитале) с одним из инвесторов. Но его LP (генеральный партнёр) передумал в последний момент.