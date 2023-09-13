WhatsApp* объявил о запуске каналов в 150 странах Статьи редакции
Входит ли Россия в этот список — неизвестно.
- О глобальном запуске WhatsApp* сообщил в своём блоге. Сервис не представил полный список государств, в которых стали доступны каналы, отметив только, что они появятся у пользователей из 150 стран «в ближайшие месяцы». О тестировании функции компания рассказала в июне 2023 года — его проводили в Сингапуре и Колумбии.
- Авторы могут публиковать в каналах тексты, фотографии, видео, опросы и стикеры. Телефоны подписчиков скрыты от других пользователей и администратора. Данные последнего также не отображаются.
- По итогам тестов WhatsApp* добавил в каталог каналов автоматический фильтр, который учитывает страну пользователя. Подписчики каналов, в свою очередь, получили возможность оставлять реакции на посты, а администраторы — редактировать публикации в течение 30 дней.
- Появится ли функция в России и когда — неизвестно. На момент написания заметки редактор vc.ru не смог создать канал в мессенджере, а также перейти по прямой ссылке в официальный канал WhatsApp*.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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1.3K открытий
Пока рептилойд обминается с людьми на татами
Чтобы стать лучше , не обязательно что-то изобретать новое. Можно просто спи&дить у соседа.
Причём растянуть это на годы (-:
авиа-, авто-, машиностроение:
Кому нужен воцап если есть телеграм. В Беларуси воцапом пользуется 2.5 человека
а Вайбером ???
Ммм, запах плесени
Камамбера? 😄
а есть другие страны кроме белоруси?
Рооо-сиии-яяя, Рооо-сиии-яяя, Рооо-сиии-яяя
Беларусь столица мира
веришь нет но полно людей боготворят вотсап и терпеть не могут телеграм, полно таких у меня знакомых
В Беларуси живут 3 человека
Александр, Николай и их злобный кот барсик
А что случилось с 0.5 человека?
зеленый цвет для глаз полезнее, успокаивает)
Я никогда в жизни не пользовался WhatsApp, а коммент оставлять надо.
Поэтому поздравляю хотя бы с этимТелефоны подписчиков скрыты от других пользователей и администратора
Вот-вот появятся каналы с открытками - чтобы все мы понимали откуда эти перепосты "С Яблочным Спасом!"
WA медленно умирает и там скоро бабушки одни останутся. Каналы им уже не помогут
Весь ЕС пользуется воцапом
Пруфы у вас конечно же есть.
Увы, но у WA рост пользователей, но определенно их меньше чем у ТГ
наконец то телегу можно будет удалить
Amazing revolution unbelievable
Велико
Запустил «в ближайшие месяцы». Догонялка зелёная.
Для возрастной аудитории вотсапа более актуальны встроенные блестящие переливающиеся анимированные гифки с розами))) цукер не благодари за идею
В России очевидно каналов не будет, ибо как только они появятся, WA будет заблокирован РКН, как и все остальные соцсети от Meta*
*признана экстремисткой, запрещена.
"Входит ли Россия в этот список — неизвестно."-а когда будет известно ?
В ближайшие месяцы.
Новость из разряда чего-то там про ICQ и Viber.
Копирка абсолютно в стиле рукожопой Меты - если я правильно понимаю из пресс-релиза, все посты будут удаляться с каналов через 30 дней, а на устройствах пользователей - и того раньше (что бы это ни значило).
https://blog.whatsapp.com/introducing-whatsapp-channels-a-private-way-to-follow-what-matters
В итоге никакой авторский контент публиковать не будет иметь смысла - ни журналистику, ни музыкальные релизы. Это превратится в фастфудные текстовые сторисы и реально каналы с открытками на Яблочный спас.
а всё понял, идиотизм зашкаливает..
Цукер опять в проебе.
Вотсапе сосёт у телеграмма ))
Считаю что лучше распространение информации о правильных и хороших вещах.
Так вот телеграмм один из них
Правильно понял, что теперь и каналы будут занимать место в памяти смартфона, да?