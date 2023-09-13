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Артур Томилко

WhatsApp* объявил о запуске каналов в 150 странах Статьи редакции

Входит ли Россия в этот список — неизвестно.

  • О глобальном запуске WhatsApp* сообщил в своём блоге. Сервис не представил полный список государств, в которых стали доступны каналы, отметив только, что они появятся у пользователей из 150 стран «в ближайшие месяцы». О тестировании функции компания рассказала в июне 2023 года — его проводили в Сингапуре и Колумбии.
  • Авторы могут публиковать в каналах тексты, фотографии, видео, опросы и стикеры. Телефоны подписчиков скрыты от других пользователей и администратора. Данные последнего также не отображаются.
  • По итогам тестов WhatsApp* добавил в каталог каналов автоматический фильтр, который учитывает страну пользователя. Подписчики каналов, в свою очередь, получили возможность оставлять реакции на посты, а администраторы — редактировать публикации в течение 30 дней.
  • Появится ли функция в России и когда — неизвестно. На момент написания заметки редактор vc.ru не смог создать канал в мессенджере, а также перейти по прямой ссылке в официальный канал WhatsApp*.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #whatsapp

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1.3K открытий
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37 комментариев
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 Максим Шапитов
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Тау Техно Механикус

Пока рептилойд обминается с людьми на татами

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S.Capusta

Чтобы стать лучше , не обязательно что-то изобретать новое. Можно просто спи&дить у соседа.

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Вадим Д.

Причём растянуть это на годы (-:

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Иван Хаманн

авиа-, авто-, машиностроение:

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Жони Деп

Кому нужен воцап если есть телеграм. В Беларуси воцапом пользуется 2.5 человека

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Максим Горький

а Вайбером ???

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Ами Варджа

Ммм, запах плесени

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Bames Jond

Камамбера? 😄

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911

а есть другие страны кроме белоруси?

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Ddd

Рооо-сиии-яяя, Рооо-сиии-яяя, Рооо-сиии-яяя

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Жони Деп

Беларусь столица мира

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чувак

веришь нет но полно людей боготворят вотсап и терпеть не могут телеграм, полно таких у меня знакомых

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melkiyPadonok

В Беларуси живут 3 человека

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Док

Александр, Николай и их злобный кот барсик

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виктор сикрит

А что случилось с 0.5 человека?

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Иван Хаманн

зеленый цвет для глаз полезнее, успокаивает)

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Невероятный Блондин

Я никогда в жизни не пользовался WhatsApp, а коммент оставлять надо.

Поэтому поздравляю хотя бы с этим

Телефоны подписчиков скрыты от других пользователей и администратора
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ilia

Вот-вот появятся каналы с открытками - чтобы все мы понимали откуда эти перепосты "С Яблочным Спасом!"

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Елена Горинова

WA медленно умирает и там скоро бабушки одни останутся. Каналы им уже не помогут

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melkiyPadonok

Весь ЕС пользуется воцапом

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Борат Язь

Пруфы у вас конечно же есть.

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виктор сикрит

Увы, но у WA рост пользователей, но определенно их меньше чем у ТГ

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Tarki

наконец то телегу можно будет удалить

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Хэппи милф

Amazing revolution unbelievable

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Румянцев

Велико

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Вадим Д.

Запустил «в ближайшие месяцы». Догонялка зелёная.

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Андрей Комягин

Для возрастной аудитории вотсапа более актуальны встроенные блестящие переливающиеся анимированные гифки с розами))) цукер не благодари за идею

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Таир Бакиев

В России очевидно каналов не будет, ибо как только они появятся, WA будет заблокирован РКН, как и все остальные соцсети от Meta*
*признана экстремисткой, запрещена.

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Leslie Cooper

"Входит ли Россия в этот список — неизвестно."-а когда будет известно ?

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Борат Язь

В ближайшие месяцы.

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drapeg

Новость из разряда чего-то там про ICQ и Viber.

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Alexander Agri

Копирка абсолютно в стиле рукожопой Меты - если я правильно понимаю из пресс-релиза, все посты будут удаляться с каналов через 30 дней, а на устройствах пользователей - и того раньше (что бы это ни значило).

https://blog.whatsapp.com/introducing-whatsapp-channels-a-private-way-to-follow-what-matters

В итоге никакой авторский контент публиковать не будет иметь смысла - ни журналистику, ни музыкальные релизы. Это превратится в фастфудные текстовые сторисы и реально каналы с открытками на Яблочный спас.

Каналы в WhatsApp: конфиденциальный способ…
Каналы в WhatsApp: конфиденциальный способ следить за тем, что интересно Сегодн...
blog.whatsapp.com
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WAVEWITHME

а всё понял, идиотизм зашкаливает..

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Александр Кайт

Цукер опять в проебе.

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Joseph Brodsky -Юрец Батумский

Вотсапе сосёт у телеграмма ))

Считаю что лучше распространение информации о правильных и хороших вещах.

Так вот телеграмм один из них

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WAVEWITHME

Правильно понял, что теперь и каналы будут занимать место в памяти смартфона, да?

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