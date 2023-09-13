Stability AI выпустила модель Stable Audio для генерации музыки Статьи редакции
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- Stable Audio — диффузионная модель, которая генерирует аудиозаписи по текстовым запросам, рассказала Stability AI. Её обучали на дата-сете из текстовых метаданных и более чем 800 тысяч аудиофайлов с готовыми композициями, звуковыми эффектами и инструментальными партиями общей длительностью свыше 19,5 тысячи часов.
- Данные для обучения компании предоставила AudioSparx — она владеет библиотекой музыки для коммерческих целей. Это значит, что Stability AI получила право на использование защищённого копирайтом контента, пишет The Verge.
- Пользователям предлагают три тарифа. Первый — бесплатный: можно генерировать по 20 фрагментов в месяц длиной не более 45 секунд. Профессиональный обойдётся в $11,99 в месяц без учёта налогов и позволит генерировать 500 треков в месяц продолжительностью по полторы минуты. Условия корпоративного тарифа обговариваются в индивидуальном порядке.
- Использовать сгенерированные композиции в коммерческих проектах могут только платные подписчики. Тренировать свои ИИ-модели на полученных треках также запрещено.
- В пользовательской справке Stability AI уточняет, что с помощью Stable Audio можно создавать не только полноценные композиции, но также отдельные инструментальные партии и звуковые эффекты.
Примеры полноценных композиций
Примеры отдельных инструментальных партий
Примеры звуковых эффектов
Компания не первая, кто создаёт подобные нейросети: например, OpenAI представила модель Jukebox в 2020 году, а у Google есть AudioML для создания мелодий на основе звуковых подсказок и MusicLM для генерации музыки по текстовому описанию.
- Meta (запрещена в России) выпустила генератор музыки MusicGen в июне 2023-го, а в августе представила AudioCraft — модель для создания звуков и эффектов окружающей среды.
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