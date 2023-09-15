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Таня Боброва

«Авито Недвижимость» запустила онлайн-бронирование для краткосрочной аренды домов и дач Статьи редакции

Такие объявления получат бейджи «Безопасная бронь» и приоритет в поисковой выдаче.

  • Сервис объявил, что запускает онлайн-бронирование домов, коттеджей, дач и таунхаусов для краткосрочной аренды во всех регионах присутствия.
  • При бронировании пользователь сможет выбрать даты размещения в календаре внутри платформы и отправить заявку, а после подтверждения арендодателем — внести предоплату 30% от стоимости. Владелец их получит только после заселения. Остальную сумму гость также отдаёт при заезде напрямую владельцу. Есть период бесплатной отмены брони — его устанавливает арендодатель.
  • Если арендодатель нарушил договорённости при заселении, сервис вернёт предоплату на карту. «Авито Недвижимость» также обещает помочь подобрать альтернативный вариант — для этого запустили круглочуточную голосовую линию поддержки.
  • Арендодатели должны будут заплатить только за первое размещение объявления. Продление бесплатное, но за каждую бронь сервис будет брать комиссию — 15% от её суммы.
  • Подключенные к сервису объявления получат бейджи «Безопасная бронь» и приоритет в поисковой выдаче, арендодателям станет доступна круглосуточная поддержка по телефону и управление объектами в профиле. Постепенно на новую систему должны перейти все арендодатели, уточнили vc.ru в «Авито Недвижимости».
  • Дополнительно арендодатели смогут пройти видеопроверку и получить бейдж «Жильё проверено» и приоритет в выдаче. На старте верификация необязательна, но сервис может её запросить, если заподозрит объект в несоответствии описанию.

Источник: «Авито Недвижимость»

  • Весной 2023 года «Авито Недвижимость» перешла на онлайн-бронирование в краткосрочной аренде квартир.

#новость #авитонедвижимость

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13 комментариев
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 Milton Fridman

Here we go, baby!

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Елена Снеговская

Отличная замена Booking!

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Кал полный. Вы не понимаете разницу от слова никак, потому что бот.

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Вадим

Внатуре, дновито умудрятся проебать и дом и заселить туда с тобой 40 узбеков а потом в чате написать
Мы делаем все возможное чтобы помочь вам в этой ситуации, обычно узбеки живут до лета, ваша поддержка дновито

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Говорю же не понимаете разницу. Для арендодателей. Сколько десятков лет вы риэлтор?

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SevSK

букинг платил по партнёрской программе процент тому кто привлекал полезный трафик, а тут Авито просто зарабатывает себе

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Dima Alexeev

Какое это имеет отношение к запущенному функционалу?

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Пьер Вудман

Мммм.... новые площадки для видео

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SAMURAY

Для какого видео? 🧐

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Пьер Вудман

Да, так. Долгая история

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Вадим Д.

И все на пьянки с шашлыками!

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Anastasia Gorychkina

Наконец-то появилась замена airbnb!

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Dima Alexeev

Очень круто. Авито развивается в правильном направлении

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10 комментариев
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