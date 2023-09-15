«Авито Недвижимость» запустила онлайн-бронирование для краткосрочной аренды домов и дач Статьи редакции
Такие объявления получат бейджи «Безопасная бронь» и приоритет в поисковой выдаче.
- Сервис объявил, что запускает онлайн-бронирование домов, коттеджей, дач и таунхаусов для краткосрочной аренды во всех регионах присутствия.
- При бронировании пользователь сможет выбрать даты размещения в календаре внутри платформы и отправить заявку, а после подтверждения арендодателем — внести предоплату 30% от стоимости. Владелец их получит только после заселения. Остальную сумму гость также отдаёт при заезде напрямую владельцу. Есть период бесплатной отмены брони — его устанавливает арендодатель.
- Если арендодатель нарушил договорённости при заселении, сервис вернёт предоплату на карту. «Авито Недвижимость» также обещает помочь подобрать альтернативный вариант — для этого запустили круглочуточную голосовую линию поддержки.
- Арендодатели должны будут заплатить только за первое размещение объявления. Продление бесплатное, но за каждую бронь сервис будет брать комиссию — 15% от её суммы.
- Подключенные к сервису объявления получат бейджи «Безопасная бронь» и приоритет в поисковой выдаче, арендодателям станет доступна круглосуточная поддержка по телефону и управление объектами в профиле. Постепенно на новую систему должны перейти все арендодатели, уточнили vc.ru в «Авито Недвижимости».
- Дополнительно арендодатели смогут пройти видеопроверку и получить бейдж «Жильё проверено» и приоритет в выдаче. На старте верификация необязательна, но сервис может её запросить, если заподозрит объект в несоответствии описанию.
- Весной 2023 года «Авито Недвижимость» перешла на онлайн-бронирование в краткосрочной аренде квартир.
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Here we go, baby!
Отличная замена Booking!
Кал полный. Вы не понимаете разницу от слова никак, потому что бот.
Внатуре, дновито умудрятся проебать и дом и заселить туда с тобой 40 узбеков а потом в чате написать
Мы делаем все возможное чтобы помочь вам в этой ситуации, обычно узбеки живут до лета, ваша поддержка дновито
Говорю же не понимаете разницу. Для арендодателей. Сколько десятков лет вы риэлтор?
букинг платил по партнёрской программе процент тому кто привлекал полезный трафик, а тут Авито просто зарабатывает себе
Какое это имеет отношение к запущенному функционалу?
Мммм.... новые площадки для видео
Для какого видео? 🧐
Да, так. Долгая история
И все на пьянки с шашлыками!
Наконец-то появилась замена airbnb!
Очень круто. Авито развивается в правильном направлении