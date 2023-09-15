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Маша Цепелева

«Яндекс Браузер» начал генерировать субтитры для любых русскоязычных видео Статьи редакции

Можно выбрать размер шрифта и фон субтитров.

Пример генерации субтитров в видео «Яндекса»
  • «Яндекс Браузер» научился создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке с помощью нейросети, рассказала компания. Функция работает на любых сайтах, в том числе в соцсетях, на страницах телеканалов и в облачных хранилищах. Её можно включить по кнопке в верхней части ролика.
  • Генерация работает только для видео на русском, но компания планирует добавить больше языков и сделать технологию доступной на мобильных устройствах, рассказал глава «Яндекс Браузера» Илья Шибанов.
  • Технологию можно использовать и на ПК с невысокой мощностью. Для этого специалисты «Яндекса» сократили объём оперативной памяти компьютера пользователя, которая используется при генерации субтитров. Исходная версия нейросети использовала 800 МБ, после оптимизации — 150 МБ.
  • Генерация работает в браузере для Windows и Linux. В настройках можно выбрать размер шрифта и изменить прозрачность фона для субтитров. В macOS новая функция появится до конца сентября 2023 года.

#новость #яндекс

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26 комментариев
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 Юрий Б.

Вот бы все эти функции в рутюб встроили бы. Его ждал бы бурный рост. Также на подумать: автоматизированный скрейпинг одобренных видео из большого интернета (ютуб, Vimeo)

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Олег Самойлов

Рутубу достаточно продолжать не удалять кинотеатральные версии фильмов, чтобы взлететь.
Как Вконтакте в начале своего развития - главный беспалтный онлайн-кинотеатр и музыкальный сервис.

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Александр Ненадо

Рутубу для начала нужно научится соблюдать законодательство страны.

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Олег Самойлов

Ну не работают санкции на просмотр фильмов, не плачь. С вилами к Кремлю фанаты Нолана не идут.

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Александр Ненадо

Причем тут санкции. Они как минимум ГК РФ Статья 1274 не знают.

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Пьер Вудман
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Юрий Б.

Ну а что за полумеры. Обычный бумерок будет открывать ютуб и смотреть там все с автопереводом, а на рутюб не захочет

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Драйден

автоматизированный скрепинг видео...
...
... чтобы сразу все скрепы нужные добавились

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Юрий Б.
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Дмитрий Зима

в python давным давно есть огромное количество библиотек, умеющих преобразовывать аудио в текст, и далеко не только на русском. Инновация уровня эфира телевизора

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Дмитрий Греков

Где вы видели в публичном доступе библиотеки умеющие преобразовывать аудио из онлайн-трансляций в текст?

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Дмитрий Зима

а в чем проблема выделить из онлайн трансляции аудио дорожку?

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Рафаэль Алиев

так это нужно заморочиться.
А тут уже все готово.

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Дмитрий Греков

В скорости проблема
Это штука не просто распознает буквы, но и читает с интонацией и расстановкой
Если бы это была просто прога "аудио-в-текст", то никакого смысла в ней не было вовсе

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Дмитрий Зима

всмысле читает? она создает текстовые субтитры из аудиопотока видео

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Док

В мире вообще много чего есть, но это ж надо найти, упаковать и доставить потребителю в удобном виде. Инновация крутая!

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J D

Давным-давно - с каким качеством? До выпуска OpenAI Whisper год назад c с более менее приличным качеством было 2 и те прилично жрали ресурсы.

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Дмитрий Зима

все что я делал, меня качество устраивало. Качество очень сильно зависит от уровня текста, который распознается. Сложные научные тексты я конечно не проверял, но уверен там естественно качество может просесть. Но и качество яндекса нужно еще смотреть насколько оно будет точным на разных материалах

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Пьер Вудман

Надо будет загрузить туда свою фильмотеку

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Dmitriy

Есть представители яндекса? У меня ваш браузер не переводит длинные видео, например 2-3 часовые, просто нет опции перевести

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Дмитрий Зима

сервера нынче дорогие, вот и переводи сам

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Юрий Б.

Можно нарезать на фрагменты

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Edward

На youtube давно уже эта функция, да ещё и перевод есть.

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Док

Хреново кстати работает 🤷🏻‍♂️

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При себе ничего нет

Нихуя. С китайского отлично на английский переводит.

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Rimma Klimova

Яндекс - умнички как всегда. Все для людей

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23 комментария
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