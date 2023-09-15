«Яндекс Браузер» начал генерировать субтитры для любых русскоязычных видео Статьи редакции
Можно выбрать размер шрифта и фон субтитров.
- «Яндекс Браузер» научился создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке с помощью нейросети, рассказала компания. Функция работает на любых сайтах, в том числе в соцсетях, на страницах телеканалов и в облачных хранилищах. Её можно включить по кнопке в верхней части ролика.
- Генерация работает только для видео на русском, но компания планирует добавить больше языков и сделать технологию доступной на мобильных устройствах, рассказал глава «Яндекс Браузера» Илья Шибанов.
- Технологию можно использовать и на ПК с невысокой мощностью. Для этого специалисты «Яндекса» сократили объём оперативной памяти компьютера пользователя, которая используется при генерации субтитров. Исходная версия нейросети использовала 800 МБ, после оптимизации — 150 МБ.
- Генерация работает в браузере для Windows и Linux. В настройках можно выбрать размер шрифта и изменить прозрачность фона для субтитров. В macOS новая функция появится до конца сентября 2023 года.
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Вот бы все эти функции в рутюб встроили бы. Его ждал бы бурный рост. Также на подумать: автоматизированный скрейпинг одобренных видео из большого интернета (ютуб, Vimeo)
Рутубу достаточно продолжать не удалять кинотеатральные версии фильмов, чтобы взлететь.
Как Вконтакте в начале своего развития - главный беспалтный онлайн-кинотеатр и музыкальный сервис.
Рутубу для начала нужно научится соблюдать законодательство страны.
Ну не работают санкции на просмотр фильмов, не плачь. С вилами к Кремлю фанаты Нолана не идут.
Причем тут санкции. Они как минимум ГК РФ Статья 1274 не знают.
Ну а что за полумеры. Обычный бумерок будет открывать ютуб и смотреть там все с автопереводом, а на рутюб не захочет
автоматизированный скрепинг видео...
...
... чтобы сразу все скрепы нужные добавились
в python давным давно есть огромное количество библиотек, умеющих преобразовывать аудио в текст, и далеко не только на русском. Инновация уровня эфира телевизора
Где вы видели в публичном доступе библиотеки умеющие преобразовывать аудио из онлайн-трансляций в текст?
а в чем проблема выделить из онлайн трансляции аудио дорожку?
так это нужно заморочиться.
А тут уже все готово.
В скорости проблема
Это штука не просто распознает буквы, но и читает с интонацией и расстановкой
Если бы это была просто прога "аудио-в-текст", то никакого смысла в ней не было вовсе
всмысле читает? она создает текстовые субтитры из аудиопотока видео
В мире вообще много чего есть, но это ж надо найти, упаковать и доставить потребителю в удобном виде. Инновация крутая!
Давным-давно - с каким качеством? До выпуска OpenAI Whisper год назад c с более менее приличным качеством было 2 и те прилично жрали ресурсы.
все что я делал, меня качество устраивало. Качество очень сильно зависит от уровня текста, который распознается. Сложные научные тексты я конечно не проверял, но уверен там естественно качество может просесть. Но и качество яндекса нужно еще смотреть насколько оно будет точным на разных материалах
Надо будет загрузить туда свою фильмотеку
Есть представители яндекса? У меня ваш браузер не переводит длинные видео, например 2-3 часовые, просто нет опции перевести
сервера нынче дорогие, вот и переводи сам
Можно нарезать на фрагменты
На youtube давно уже эта функция, да ещё и перевод есть.
Хреново кстати работает 🤷🏻♂️
Нихуя. С китайского отлично на английский переводит.
Яндекс - умнички как всегда. Все для людей