ФАС выступила против повышения цен на связь выше инфляции Статьи редакции
Мера была предложена Минцифры для поддержки операторов.
- Служба направила в правительство отрицательный отзыв на разработанную Минцифры стратегию развития отрасли связи до 2035 года, сообщили «Ведомости».
- ФАС выступила против идеи разрешить повышение цен на связь выше инфляции для покрытия затрат на модернизацию инфраструктуры. По мнению ведомства, такой подход противоречит законодательству о защите конкуренции, а основная доля инвестиционных расходов большинства операторов в 2022 году не была связана с обеспечением стабильной работы и развития сетей.
- Служба также не поддержала отказ от принципа сетевой нейтральности — равного доступа ко всем сайтам без ограничений в скорости передачи данных. Минцифры же предлагало разрешить операторам взымать с онлайн-кинотеатров и интернет-компаний плату за быстрый доступ к их сервисам.
- Сетевой нейтралитет «хорошо работал в предыдущие годы», но сейчас каналы связи не поспевают за объёмами контента, поэтому крупные интернет-сервисы «должны вносить свой вклад в развитие инфраструктуры», считает представитель «Ростелекома».
- В то же время часть онлайн-кинотеатров входит в структуры самих операторов, указывает собеседник «Ведомостей» на рынке. Отмена принципа сетевой нейтральности поставит их в заведомо неконкурентное положение.
- В Минцифры сообщили, что в ближайшее время обсудят с ФАС «механизм защиты операторами своих инвестрасходов» в условиях роста затрат. Представитель министерства также отметил, что важно сохранить доступность тарифов связи для разных категорий населения.
- В апреле 2022 года ФАС при участии Минцифры разработала рекомендации операторам — повышать цены на связь не более чем на накопленную с начала года инфляцию. Они действовали до конца 2022-го.
- В июле 2023 года на обсуждении стратегии операторы заявили, что для модернизации сетей и обеспечения их стабильной работы надо повышать тарифы каждый год на 5% выше инфляции, выяснил «Ъ».
14K показов
3.4K открытий
ФАС:
а продукты выше инфляции?
а бензин выше инфляции?
а метро выше инфляции?
))) А квартиры + 100% , а машины +100-150% роста.
А как Вы хотите потрудиться чтобы было не так? Только задать такие вопросы в пост про инфляция и связь? Деньгами давайте тогда вложитесь, на карту мне шлите, а поработаю над этим я. Могу вопросы в интернет -приемные минпропторга и мин транспорта отправить и переслать Вам их ответы.
Тем временем в настоящем😀
покопался в теме, и ахуел.Ежегодно в резерв универсального обслуживания собирается около 14 млрд руб.
с 2020 опсосы платят 1,2% с дохода, каждый квартал в "резерв универсального обслуживания" - в бюджет (хз чей, я так и не вкурил).
нисколько (ни на мкВт!) не защищаю барыг из большой 4ки, но, это реально двойная стрижка выходит.
Даже интернет-кафе обложены по этим отчислениям, пздц какой-то
Инфляция — это и есть рост цен.
Если цены на все продукты и услуги вырастут одинаково, инфляция вырастет на ту же величину.
То есть все цены в среднем не могут быть выше или ниже инфляции.
Другое дело, что каждая компания хочет, чтобы цена на их продукт/услугу росла быстрей других — чтобы доходы росли быстрей расходов.
Тогда они будут относительно богаче тех, кто поднял цены не так резко.
Спасибо, что показывают свою озабоченность
они по гороскопу жаба
ФАС выступила против всего плохого и поддержала всё хорошее.
Хуясе они деловые!!!
Это как поставить платный проезд посреди общего шоссе 🛣️
Росавтодор придумал когда это еще не было мейнстримом.
А по факту сети расширять нечем и не на что, приоритеты по трафику выставлять не дают. Скорее всего крупные контентщики (яндекс, иви, cdnvideo и пр) сами придут к операторам и договорятся о приоритетах их трафика.
Тот случай, когда официальная инфляция поможет.
И так ценники на связь постоянно растут, хотя бы ограничат как-то.
Поможет притормозить темпы расширения сетей? Отличный план!
Так то да. Но "официальная инфляция" потом приводит к казусам, когда исчезает то гречка, то сахар, то бенз\соляра на заправках. Т.е. эту вилку цен опсосы все равно как то будут закрывать за счет потребителя.
Делают вид о заботе 🥵
Ахаха, проявили озабоченность))) новояз)))
Ладно хоть не как с выходными за счет работодателя
Так официальная в 5% действительно не бьется с реальной в 20-30%. Оборудование не православное же.
В том время МТС повышает тарифы даже архивные … задолбали уже
Все опсосы повышают тарифы и архивные в первую очередь, чтобы мы переходили на новые. Меня "Билайн" упорно с безлимитного пытается выжить, подняв цену с 500 с лишним когда-то до 780. В новых интернета жалкие огрызки с безлимитом на какое-нибудь ненужное говно типа vk-видео. Сервисы дяди майора надо продвигать. А то , видишь ли какой, ютубчик с телеграммчиком безлимитно смотрит, врагов всяких слушает.
Если зарплата не даёт прожить, так не живите😡
Тяжело дышать? Не дышите.
Повышения цен на услуги и продукты и формируют инфляцию. Что сказать-то хотели?
Ложки не существует.
Комментарий удален модератором
Как-то выборочно ФАС возбуждается, фетиши, видимо)
главное чтобы не пере возбуждался, вредно для здоровья и окружающих
А можно запретить повышать цены даже на уровень инфляции, если зарплата не выросла на уровень инфляции?
Рост зарплаты по уровню инфляции обычно ее только ускоряет
Конфликт интересов налицо
Ага, а то совсем обнаглели!
Какналы связи китайские действительно ни за чем не поспевают.
А кто устанавливает цифры инфляции? Может с этого надо начинать
А чего, цены на связь так и должны расти? Это что, нормально?
Выступили. А дальше что?
Операторы и так манипулируют тарифами для повышения сборов. Например тариф МТС с 2500 минут в месяц и 40 Гб интернета. Но кому они в 2k23 нужны 2500 минут, когда все давно общаются через мессенджеры в том числе и голосом? Но все равно за эти минуты собирают дань с абонентов.
Вот только сегодня задрали с 230 до 460. ) Что там фас? 60 тыс. Или меньше?
МТС. У меня с этого сентября стоимость тарифа увеличится на 50%))) Слишком мало плачу, решили они. Уведомление сегодня пришло
По-моему они не в первый раз такие выступления делают, но операторам видимо вообще все равно на их "заявления"
А можно ФАС на все товары запретит повышать цены выше официальной инфляции?
Особенно на недвигу авто и технику
Да давайте уже пятилетний план вводить и управление ценами
ФАС против повышения цен на связь? Крутые пацаны!
ну хоть на что-то цены не повысят
Боже мой инфляция выше инфляции...Запретить! Срочно!
МТС:
Там коррупция не по локти, а по шею. От того еле дышат.
Против, но ничего с этим не поделаешь, поэтому цены будут расти, всего доброго!
С какого хера вообще цены на связь растут... вышка стоит есть не просит