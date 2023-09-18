Сервисы
Артур Томилко

ФАС выступила против повышения цен на связь выше инфляции Статьи редакции

Мера была предложена Минцифры для поддержки операторов.

  • Служба направила в правительство отрицательный отзыв на разработанную Минцифры стратегию развития отрасли связи до 2035 года, сообщили «Ведомости».
  • ФАС выступила против идеи разрешить повышение цен на связь выше инфляции для покрытия затрат на модернизацию инфраструктуры. По мнению ведомства, такой подход противоречит законодательству о защите конкуренции, а основная доля инвестиционных расходов большинства операторов в 2022 году не была связана с обеспечением стабильной работы и развития сетей.
  • Служба также не поддержала отказ от принципа сетевой нейтральности — равного доступа ко всем сайтам без ограничений в скорости передачи данных. Минцифры же предлагало разрешить операторам взымать с онлайн-кинотеатров и интернет-компаний плату за быстрый доступ к их сервисам.
  • Сетевой нейтралитет «хорошо работал в предыдущие годы», но сейчас каналы связи не поспевают за объёмами контента, поэтому крупные интернет-сервисы «должны вносить свой вклад в развитие инфраструктуры», считает представитель «Ростелекома».
  • В то же время часть онлайн-кинотеатров входит в структуры самих операторов, указывает собеседник «Ведомостей» на рынке. Отмена принципа сетевой нейтральности поставит их в заведомо неконкурентное положение.
  • В Минцифры сообщили, что в ближайшее время обсудят с ФАС «механизм защиты операторами своих инвестрасходов» в условиях роста затрат. Представитель министерства также отметил, что важно сохранить доступность тарифов связи для разных категорий населения.
  • В апреле 2022 года ФАС при участии Минцифры разработала рекомендации операторам — повышать цены на связь не более чем на накопленную с начала года инфляцию. Они действовали до конца 2022-го.
  • В июле 2023 года на обсуждении стратегии операторы заявили, что для модернизации сетей и обеспечения их стабильной работы надо повышать тарифы каждый год на 5% выше инфляции, выяснил «Ъ».

#новость #фас #минцифры

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73 комментария
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 Вася Пражкин

ФАС:

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Protein Wars

а продукты выше инфляции?
а бензин выше инфляции?
а метро выше инфляции?

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Петров Иванов

))) А квартиры + 100% , а машины +100-150% роста.

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3 комментария
Иван-Кузнец Потапов

А как Вы хотите потрудиться чтобы было не так? Только задать такие вопросы в пост про инфляция и связь? Деньгами давайте тогда вложитесь, на карту мне шлите, а поработаю над этим я. Могу вопросы в интернет -приемные минпропторга и мин транспорта отправить и переслать Вам их ответы.

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10 комментариев
Mr Black

Тем временем в настоящем😀

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Иван Хаманн

покопался в теме, и ахуел.
с 2020 опсосы платят 1,2% с дохода, каждый квартал в "резерв универсального обслуживания" - в бюджет (хз чей, я так и не вкурил).

Ежегодно в резерв универсального обслуживания собирается около 14 млрд руб.

нисколько (ни на мкВт!) не защищаю барыг из большой 4ки, но, это реально двойная стрижка выходит.
Даже интернет-кафе обложены по этим отчислениям, пздц какой-то

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3 комментария
Denis Bystruev

Инфляция — это и есть рост цен.

Если цены на все продукты и услуги вырастут одинаково, инфляция вырастет на ту же величину.

То есть все цены в среднем не могут быть выше или ниже инфляции.

Другое дело, что каждая компания хочет, чтобы цена на их продукт/услугу росла быстрей других — чтобы доходы росли быстрей расходов.

Тогда они будут относительно богаче тех, кто поднял цены не так резко.

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Ale K

Спасибо, что показывают свою озабоченность

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Отнюдь

они по гороскопу жаба

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1 комментарий
Oleg Shirochenkov

ФАС выступила против всего плохого и поддержала всё хорошее.

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Невероятный Блондин
Минцифры же предлагало разрешить операторам взымать с онлайн-кинотеатров и интернет-компаний плату за быстрый доступ к их сервисам.

Хуясе они деловые!!!
Это как поставить платный проезд посреди общего шоссе 🛣️

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Sasha T.

Росавтодор придумал когда это еще не было мейнстримом.
А по факту сети расширять нечем и не на что, приоритеты по трафику выставлять не дают. Скорее всего крупные контентщики (яндекс, иви, cdnvideo и пр) сами придут к операторам и договорятся о приоритетах их трафика.

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3 комментария
Вадим Д.

Тот случай, когда официальная инфляция поможет.
И так ценники на связь постоянно растут, хотя бы ограничат как-то.

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Sasha T.

Поможет притормозить темпы расширения сетей? Отличный план!

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4 комментария
fStrange

Так то да. Но "официальная инфляция" потом приводит к казусам, когда исчезает то гречка, то сахар, то бенз\соляра на заправках. Т.е. эту вилку цен опсосы все равно как то будут закрывать за счет потребителя.

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3 комментария
Винарис Гумаров

Делают вид о заботе 🥵

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Хамитов Ильшат

Ахаха, проявили озабоченность))) новояз)))
Ладно хоть не как с выходными за счет работодателя

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Владислав Недзвецкий

Так официальная в 5% действительно не бьется с реальной в 20-30%. Оборудование не православное же.

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Andy

В том время МТС повышает тарифы даже архивные … задолбали уже

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Kirill Kirillov

Все опсосы повышают тарифы и архивные в первую очередь, чтобы мы переходили на новые. Меня "Билайн" упорно с безлимитного пытается выжить, подняв цену с 500 с лишним когда-то до 780. В новых интернета жалкие огрызки с безлимитом на какое-нибудь ненужное говно типа vk-видео. Сервисы дяди майора надо продвигать. А то , видишь ли какой, ютубчик с телеграммчиком безлимитно смотрит, врагов всяких слушает.

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Винарис Гумаров

Если зарплата не даёт прожить, так не живите😡

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selecadm

Тяжело дышать? Не дышите.

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1 комментарий
SM

Повышения цен на услуги и продукты и формируют инфляцию. Что сказать-то хотели?

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Николай Верегин

Ложки не существует.

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Ник К.

Как-то выборочно ФАС возбуждается, фетиши, видимо)

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Руслан Соломатов

главное чтобы не пере возбуждался, вредно для здоровья и окружающих

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Семён Горбунков

А можно запретить повышать цены даже на уровень инфляции, если зарплата не выросла на уровень инфляции?

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Just a human

Рост зарплаты по уровню инфляции обычно ее только ускоряет

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2 комментария
Artu

Конфликт интересов налицо

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Artemy

Ага, а то совсем обнаглели!

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Нет
Сетевой нейтралитет «хорошо работал в предыдущие годы», но сейчас каналы связи не поспевают за объёмами контента

Какналы связи китайские действительно ни за чем не поспевают.

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Аглалия Фурс

А кто устанавливает цифры инфляции? Может с этого надо начинать

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Виталий Снегирев

А чего, цены на связь так и должны расти? Это что, нормально?

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Дмитрий Зима

Выступили. А дальше что?

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Alex R

Операторы и так манипулируют тарифами для повышения сборов. Например тариф МТС с 2500 минут в месяц и 40 Гб интернета. Но кому они в 2k23 нужны 2500 минут, когда все давно общаются через мессенджеры в том числе и голосом? Но все равно за эти минуты собирают дань с абонентов.

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GRK

Вот только сегодня задрали с 230 до 460. ) Что там фас? 60 тыс. Или меньше?

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Элизабет

МТС. У меня с этого сентября стоимость тарифа увеличится на 50%))) Слишком мало плачу, решили они. Уведомление сегодня пришло

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oleg.pimenov

По-моему они не в первый раз такие выступления делают, но операторам видимо вообще все равно на их "заявления"

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Георгий Станков

А можно ФАС на все товары запретит повышать цены выше официальной инфляции?
Особенно на недвигу авто и технику

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Just a human

Да давайте уже пятилетний план вводить и управление ценами

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Мухча Пухча

ФАС против повышения цен на связь? Крутые пацаны!

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Vlad Valetov

ну хоть на что-то цены не повысят

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Премудрый пискарь

Боже мой инфляция выше инфляции...Запретить! Срочно!

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КакЦапля
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Чиф Никиф

МТС:

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Роман Рабочий

Там коррупция не по локти, а по шею. От того еле дышат.

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Александр Возженников

Против, но ничего с этим не поделаешь, поэтому цены будут расти, всего доброго!

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Тоже хочу

С какого хера вообще цены на связь растут... вышка стоит есть не просит

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