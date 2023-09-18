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Артур Томилко

ФАС потребовала от мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета со смартфонов Статьи редакции

Служба начала проверку в августе 2023 года после жалоб абонентов.

Дополнено в 14:30 мск. В «Билайне» сообщили РБК, что пока не получали официального предупреждения от ФАС. В МТС назвал платную раздачу интернета вынужденной мерой, принимаемой для сокращения нагрузок на сеть. В «Мегафоне» заявили, что смогут «проанализировать последствия» и принять решение после ознакомления с документом. В Tele 2 отказались от комментариев.
  • ФАС вынесла предупреждение МТС, «Мегафону», «Билайну» и Tele 2. Они должны отменить плату за раздачу мобильного интернета в течение месяца и «не допускать ограничения услуги для абонентов».
  • Ведомство установило, что операторы «навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика». Если компании проигнорируют предупреждение, ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.
  • В августе 2023 года ФАС рассказала о жалобах абонентов на платную раздачу интернета со смартфонов. После этого служба направила операторам запросы, чтобы «установить все обстоятельства и детали».
  • «Билайн» берёт плату за раздачу интернета с 2019 года, её стоимость составляет 100 рублей в месяц. У «Мегафона» опция стоит 90 рублей за 30 дней, у Tele 2 — 30 рублей в сутки или 100 рублей в месяц. У МТС суточный пакет стоит 49 рублей.
Фото «РИА Новости» 

#новость #фас

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309 комментариев
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 Александр Силиванов
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S1m0ne

Да, примерно как вперилась в туфли на размер меньше, промучилась весь день, а потом кааак сняла, боже, как же хорошо, да? Из серии купи козу - продай козу новости.
Это ж надо за то, что бесплатно благодаря функционалу, который не они создавали вообще-то, удумали деньги брать до того, как им это пришлось запрещать.
Удивлена, что раньше не позаботились, когда 2 года во многих российских регионах дистанционка в ковид была вообще возможна только благодаря попаданию пап и мам на деньги отдаваемого мобильного интернета.

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2 комментария
Mr Black

Ага,1 на 50.

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4 комментария
Svetlana Borisova

Нужно пойти дальше и вернуть с операторов незаконное обогащение плюс штраф государству за нарушение прав потребителей и доставленные неудобства. За повторное мошенничество - национализация отрасли.

Мне МТС как-то навязал медитации под видом «вы выиграли подарок» 🎁 и начали списывать за этот «подарок» по 300 в месяц. Деньги вернули, но попытки инфоцыганить и навязывать ненужные услуги зафиксированы.

Суд так же должен регулировать стоимость услуг так как спекуляция на потребностях первой необходимости не должна допускаться. Открыт вопрос кто сливает базу номеров. Постоянно звонят боты и инфоцыгане. Скоро телефоном невозможно будет пользоваться. СММщики научились звонить с помощью ботов 🔜 сети будут перегружены спамом.

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13 комментариев
Echo

А как там Ростелеком поживает в тени операторов? Мало кто знает, но в средних и малых населенных пунктах отсутствует элементарный интернет по ВОЛС. Да что говорить, даже проводной интернет отсутствует, НО… есть операторы МТС, Мегафон и т.п. предлагающие в таких населенных пунктах свой интернет и местное правительство лоббирует этому. В основном, интернетом пользуется молодежь, а она знает толк в качественном контенте и желает его. А качественный контент требует высоких скоростей. Вот и получается, что Ростелеком «не желает» строить ВОЛС в таких населенных пунктах по общей договоренности с главными сотовыми операторами. Простыми словами - рука руку моет.

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5 комментариев
Lisa Franceva

пока официального извещения у них не было ,поэтому рано говорить о том,что новости хорошие

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1 комментарий
Alexey Smirnoff
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S.E.A. solo pelle

Я за этот интернет заплатил. Дальше моё дело - кому я его раздам. Операторы в край охренели

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Altec Lansing

Операторы хотят на яхтах кататься

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13 комментариев
Sergei Timofeyev
Я за этот интернет заплатил.

На оконечном устройстве

Дальше моё дело - кому я его раздам.

Нет, это уже не оконечное устройство

Операторы в край охренели

Да, но то ли ещё будет?

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2 комментария
Давидыч

Я что плачу за интернет, чтобы не делиться им с другими?

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1 комментарий
arturdymmt

Согласен

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Никита Звонарь

уже за каждую мелочь сдирают деньги

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1 комментарий
Андрей Ганин

А как же Wi-Fi router, новое устройство, плати.

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1 комментарий
Дмитрий Шусов

Ну так они вам его предоставляют. Поэтому и могут делать что им заблагорассудится.

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Вадим Д.

Правильно, ФАС, так их, паразитов!

навязывают абонентам невыгодные условия договора

А ещё так и норовят перейти с архивного выгодного на «новейший» втрое дороже, но с условиями куда более жиденькими.

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Mr Black

Да просто…на кой тогда режим модема в смартфоне,не ими придумано,не им деньги драть за это.

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2 комментария
Прохор Комаров

Это вообще кошмар. Мегафон звонил каждый день на протяжении недели чтобы рассказать о «выгодных»условиях нового тарифа на замену архивного. И каждый раз предлагал по смс оценить «качество» обслуживания после звонка. Сюр, ей богу.
Но главное, оперировать тезисом «да, стоимость чуть выше, но зато минут больше» в 2023 году очень-очень странно.
Могу сказать, что если не мяться и не вестись на провокации, отвечать четко и слышимо НЕТ, вас на новый не переведут.

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23 комментария
Иван Серик

Ага у меня так Теле2 уже много лет пытается перевести на новый тариф с 50 Гб или сколькими-то там, но свой же полный безлимит им не переплюнуть!

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3 комментария
Олег Волк

У моего брата старшейшеархивный мегафоновский тариф без интернета, но со звоноками за 25 коп./мин. Звучит как рудимент нулевых, но ему раз в год предлагают перейти и он прям очень против

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3 комментария
Iwolga

Каковы ваши прогнозы по исходу дела?)

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клинский

Или самостоятельно тебя пересаживают на новый, как бы невзначай сообщая о том что со следующего месяца ты платишь на 50 рублей больше ))

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Citizen X

Стремление операторов наебать абонента является прямым следствием исполнения закона о хранении данных, действиями ЦБ и Минфина, и приказом президента РФ о вводе войск на территорию чужой страны. Все. Для ФАС это возможность имитации бурной деятельности. Орган говна с ботинка не стоит в нужный момент.

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Рулон Обоев

И таких условий сейчас ни у кого не найти
Кроме как в архивах, которые живут не смотря на повышения цен

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Олег Воронов

Да они уже и с архивных всех насильно выперли, и спрашивать не надо

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Дмитрий Шусов

Да да да, мне как-то однажды чуть не втюхали новый тариф Ростелекомовский

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Rick Grick

Когда работаешь в ФАС и все лето не мог нормально раздавать интернет на даче

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Мистер Твистер

Когда внук-двоешник не умеет выставлять TTL

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6 комментариев
Mark
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Семён Головизнин

С удивлением выпал в осадок, когда увидел, что и Теле2 стал этим промышлять. Зашквар просто.

ФАС, спасибо тебе ❤

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Александр Герасимов

У меня на тарифе в МТС подобная «услуга» с 2017 года как. При этом цену за тариф задрали такую что тушите свет, а адекватной альтернативы в текущей сетке просто нет.

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1 комментарий
Иван Иванов

Поверили в сказку про "другие правила"?)

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1 комментарий
Petra Kavalsky

В теле 2, к сожалению, качество интернета- дно. Перешла на них, психанув, с мтс, и теперь плююсь 🤮

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3 комментария
Zamir Saidov

Как потребитель я рад.
Но с другой стороны, как же рыночек.

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Mikhail Che

на рыночек есть картель

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Серж

Российский либерализм примерно что жить по житиям святых-пофиг что это будет настолько ппц но зато соответствует канону и вообще за морем так живут-ну нам иезуиты так рассказали)

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Иван Иванов

А что рыночек? Они же каждый год о рекордных прибылях отчитываются и никакие санкции-хуянции им не мешают. В ковидный год вообще люди только в интернете и сидели.

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Kiss

Так они перекинут на другие услуги и будут там свое списывать)

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Кирилл Катков

Интересно, чем ФАС занималась последние лет так 10.

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Император Нолимоций

Выборов давно не было. А тут уже прям на носу.

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Timur e la squadra

разгребали камазы денег, которые им завез крупный бизнес

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Etna

копили силы до сегодняшних дней

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Русик Чебот

Проводили проверки, которые не приносят никакого итога

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Александр Н. (Nemaleks)

Чего все так обрадовались? Готовьтесь теперь платить дороже за тарифы, причем и те, кто обычно не раздаëт.

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Андрей Комягин

тарифы они и так поднимают

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Мобилизованный Фурри

Будут более честные тарифы теперь просто.

Сдирание бабок за тетеринг - это по сути костыль для оверселлинга, когда тебе условно продают 50 гигабайт трафика из расчёта что ты их никогда не израсходуешь. Когда люди начинают через мобилку подключать комп - вот тогда внезапно проданный канал и трафик начинает расходоваться, оператору это не нравится.

А так-то оператору наплевать, выходишь ли ты в интернет с 1 девайса или со 100, канал и трафик с его стороны ограничен уже и так.

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Роллон Пешеход

Многим важно кричать "охуели, мошенники!" и все в таком духе.

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6 комментариев
Evgeny Dzhumaev

Поднимут тарифы, народ станет просто уходить на обычные домашние телефоны. Это же отлично. Мобилки станут именно тем, для чего были созданы — для коротких разговоров по делу.

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4 комментария
Амбассадор Черноголовки

Чёт ФАС прям хорошо возбудился

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Iwolga

Да что вы все так обрадовались-то? Даже новость сформулирована обтекаемыми, ничего не гарантирующими фразами. И вопрос ещё не решён. И всё равно опсосы выкружат свою маржу не мытьём, так катаньем(((

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5 комментариев
lakoros

Вот это правильно. Если я купил себе килограмм трафика, я имею право распоряжаться им как угодно.

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Сергей Коновалов

продали тебе, хоть лопни, но съешь сам, если хочешь :)
но я за бесплатную раздачу. в том числе, и против ограничения применения для модема.

ИМХО, операторы согласятся, но могут понижать скорость на раздачу!

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2 комментария
Sergei Timofeyev

Ага, но в договоре указано, что этот килограмм можно потреблять на оконечном устройстве, которым является телефон. Если начинаешь раздавать с него - уже нарушение договора.

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1 комментарий
Tm 4ig

Проблема в том, что в ближайшие годы ничего не изменится, сейчас опсосы будут обжаловать решение ФАС и на время судов (год и более) никто это предупреждение исполнять не будет. А так конечно взимание платы за раздачу мобильного интернета это полная дикость не имеющая ни технического ни экономического обоснования кроме жадности компаний. Никому же не приходит в голову (я надеюсь) взимать плату за раздачу домашнего проводного интернета через роутер

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Barth

Почему мобильные операторы не привлекаются к ответственности за картельный сговор?

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Sergei Timofeyev

Потому что вы либо останетесь без связи через года два, либо как-то выживать.

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Evgeny Dzhumaev

@МТС @билайн @МегаФон @Tele2

Конечно неплохо вы придумали, заставлять абонентов платить за трафик дважды. Ну ничего, как уже на своих селекторках обсудили, найдёте другой способ народ наё##вать. Не горюйте.

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Nick Name

Брать деньги за то, что не называлось раньше услугой, это же просто золотое дно! Можно брать по 100 рублей за каждую регистрацию сим-карты в сети. Включил телефон или выключил авиарежим - соточка капнула. А еще лучше ввести сбор за коммутацию каждого исходящего вызова. Дорогие ОПСОСы, не благодарите.

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Слегка Придурковатый

Бля, а была плата штоле? Часто с Мегафона раздавал, вроде не замечал, что деньги списывали.

Опсосы совсем уже охуели.

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Andrei Romanov

Наверное от тарифа зависит, я постоянно раздаю и ничего не списывают, но у меня тариф не самый дешёвый. У жены мтс и там сразу счет на 49 руб при раздаче приходит.

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1 комментарий
Joseph Brodsky -Юрец Батумский

Я тоже всегда с мегафона раздавал, ничего не платил

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Александр

Тем временем главный экран Yota

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Владимир Мананников

Всех надо гтрафануть прям на лярдик другой и будет дело - с тех кого взяли денежные средства за тарифы , пишите в гос органы , даже не стесняйтесь !

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Aleksei Kharchenko

В данном случае имхо обоснованно, т.к. тариф для мобильника и предусматривает активность с него, а раздавая можно выкачать существенно больше (хотя было бы неплохо дать некоторый лимит, за который платить не надо), альтернативой будет поднять плату на безлимитный тариф.

Вопрос больше к лимитным пакетам(там у йоты, в отличии от многих других операторов нет ограничения на раздачу).

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Pedal Horse Mashineries Inc

А вот мне ёпта 20% скидку выкатила до нового года с нихуа

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

йота при этом никогда не говорило что можно раздавать, а вот те гаврики поначалу не брали плату.

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Chinko

Лицо МТС представили ?

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Fledermausi

Ещё МТС посылает сообщения, что они сделали на "безлимитном" тарифе платной пользование "файлообменниками", к которым они приравняли скачивание apk файлов. У меня тариф "тарифище" от МТС и он уже давнишний, и они начали взымать плату за раздачу Интернета. Ещё эти паразиты начали теперь взымать плату, комиссионные, за получение ими же денег (1% не %№%; себе) если не подключен автоматический гарантированный платеж. Это что-то заоблачное в плане дерзости. Надо написать на эту тему тоже в ФАС, пускай кусает кровопийц.

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lakoros

Процент за пополнение. через какой банк пополняете?

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17 комментариев
DA

У меня с августа 2023 ввели сначала просто раздачу интеренете не более 10 мб, а потом поменяли на 50 мб и прописали оплату при превышении этого порога.
У меня тариф МТС старый, они за год повысили в 1.5 раза стоимость. Хотя качество интеренете заметно ухудшилось

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Sergei Timofeyev

Дальше будет ещё хуже. Оборудования нет. Латают старое. Реально никогда RFы не паяли сами. Теперь - паяют.

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Владимир Мананников

Да кстати ФАС , вы пропустили Тинькове Мобаил - сейчас зашел их проверить , а они вообще охирели хотят 499 за раздачу интернета на другие устройства - штрафуете их

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Joseph Brodsky -Юрец Батумский

У меня мегафон в России, пользовался с раздачей не платил ничего))

Кстати отличный опсос, вот они умеют деньги из воздуха делать))

Роуминг это разъёб полный, так же в долг когда дают

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Framework Юзернеймович

Сейчас актуальные тарифы все с платной раздачей, ты на архивном сидел,

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1 комментарий
Роллон Пешеход

С телефона редкий юзер выкачает половину торрент-трекера, а вот с ПК - вполне. Когда все начнут юзать мобильный интернет вместо домашнего, то на скорость это повлиять может. Операторы ее сами порежут, полагаю.

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Юрий Скорибченко

Скорее всего, поэтому практически у всех мобильных операторов введено ограничение в 300 гб в месяц

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fullstackoff

Шок, что это вообще до сих пор существует

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Михаил Барабаш

В смысле до сих пор?
Это довольно новый побор.

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2 комментария
Невероятный Блондин

А? Что? Выкуси 😛

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S1m0ne

Ты так ругаешься на <однотипные> короткие комментарии <вадимки>, а сам? 🤣

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5 комментариев
Лена Квашнева

Как же быть с тарифами, где отдельно выведено как плюс "Бесплатная раздача"

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Alex Shevchenko

Вообще уберут такую опцию 😂

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1 комментарий
Techno George

Ну хоть что-то хорошее

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Кристина Полещукова

Вот бы ещё мтс штрафанули, что берут процент за пополнение счета с карт

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lakoros

Точно это они берут? А не отказались оплачивать комиссию банка. Спокойно пополняю с тинькова или альфы.

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Кирилл Фотькин

ФАС проявила озабоченность и потребовала. Звучит почти круто, операторы сразу побежали выполнять

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MrAmur

А я то думаю, чего это МТС стоимость тарифа со след. месяца увеличивают. Одну сраную опцию уберут, но плати больше по тарифу.

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Yury Kornev

Вангую, что скоро операторы обновят линейку планов и тарифы с безлимитом вырастут в цене. Если вообще останутся.

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Семён Горбунков

Да не может быть!!! Новость огонь!!!

Можно ещё дилеров нагнуть, чтоб накрутка на машины была в пределах разумного?

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Влад Борщ

Оттепель чтоль?

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

замах

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Alex Shevchenko

Бл, у нас в KZ, только один оператор себе такое позволил, и то не знаю, на данный момент есть эта оплата или нет🤦 остальные так не беспределили))

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Андрей Раковский

Да есть же справедливость 😇

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Рулон Абоев

Ждём новости: ФАС предписала сотовым операторам начать платить абонентам за услуги связи в течение месяца.

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Кристина Крецу

А YOTA можно будет что ли? 😀

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Angry Cake

Вот тот же вопрос, плачу сотку в месяц за раздачу как за опцию на якобы безлимитном тарифе

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1 комментарий
AleksD

так и правильно - мой же интернет, я его оплатил, какая разница кому его раздаю - не бесплатно же

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Пёсокот

Ну Тинькофф много деняк потеряет. 500р за раздачу берут, ироды.

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Вухмьехжбэхлы

Только на "безлимите" же.

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Будем здоровы!

А зачем кормить всяких? Ради интереса глянь озон сим карты с выгодными тарифами )

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Евгений

А про платную раздачу интернета у YOTA, забыли? У меня вот безлимит, хочу раздавать…

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Юрий Б.

ФАС потребовала от мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета со смартфонов

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неформат

так им же уже вроде как разрешили повышать тарифы выше инфляции, так уж и быть раздавайте там на скорости 64кб чего хотите

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Max Technologic
При этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили.

Не прокатило..

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Алексей Иванов

Я могу сказать только одно:

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Мирослав Игнатов

Я и не знал, что она была платная. Главное, вовремя узнать об этом...

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Владимир Мананников

Так все же специально скрытно , теперь все настройки буду перерыватб у операторов

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Сережа Слуцкий

Реально хорошая новость, а то бред какой-то платить за интернет за который ты и так заплатил. Хотя ни чего удивительного...

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Vilent

Поздно, кому надо уже выучили что такое TTL и как его менять. А если не получилось, то попросили помочь друга айтишника.

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Евгений

Для Ttl нужен рут, увы не везде это просто сделать

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2 комментария
Vasilii L.

у меня тариф мегафон за 400₽ в месяц безлимитный интернет, безлимитная раздача

был на йоте до этого (до 2019 г.), предлагал им платить больше, чуть ли не 600₽ в месяц, лишь бы дали безлимитную раздачу, но нет.

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джекичян

Вотпрямщас на Йоте безлимит с раздачей у меня выглядит так

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Ахмад Боков

интересно было всегда как с технической стороны это работает

по мак адресу "вычисляют" подключение или как?

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Антон Петров

По ttl

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1 комментарий
A

#МТС какая нагрузка на сеть?
Предоплаченный мной трафик раздается и принимается не участвующими в вашей сети МОИМИ устройствами

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Ivan Marias

Без опции раздачи лежал бы рядом ваш телефон, использовал бы минимум сети, чисто для себя. А с раздачей сетям приходится и нужды телефона поддерживать, и трафик из присоединённых устройств через себя гонять.

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2 комментария
Asf

нужно 📦 явроввой выбрасить
Вот тогда, да, поможет не навязывать столь рьяно ...

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Андрей М

Безлимитный интернет тоже касается, верно понимаю?

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WAVEWITHME

На Yota плачу за раздачу 100 р/мес, архивный тариф с безлимитом, поэтому тоже интересно стало

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1 комментарий
Bellaria

Ахуеть, я со своей йотой даже не знал о такой штуке, хотя вроде бы дочка мегафона

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WAVEWITHME

Бесплатно раздаёшь? Безлимит у тебя или новые тарифы с трафиком?

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2 комментария
Дмитрий Казакуца

Отлично! А то прям офигели вообще

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MAXi

Ну наконец то

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Владимир Мананников

Спасибо ФАС , сразу надо их на будущее предупредить штрафом , что бы больше не думали как в очередной раз зарабатывать деньги на своих же граждан

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Марк Кац

А Тиньков будет отменять?

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GRK

Потребован он, ух какой грозный. Мне сегодня подняли абонентскую плату на 2 номерах на 30% на одном на 100%. А так все в норме, светлое будущее все ближе и ближе.

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Будем здоровы!

Купи архивный тариф через Авито найди и не парься.

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2 комментария
ПолинаЗ атейница

Почему приходится платить за раздачу интернета с смартфонов? Это несправедливо или нормально?

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S1m0ne

Это не нормально.
Это как по общей реке, созданной не им, переправляться какой-то монополистический хер разрешит только на его лодке и платить ещё ему за это.
Вышки у них, видите ли, больше работают.

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Николай Борисов

Не будут зарабатывать на этом - начнут на другом. МТС уже 5 лет как минимум таким побирается

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Элизабет

Желаю ФАС помочь нам с этими обнаглевшими денгесборниками.

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Artu

Надо понимать глубину наших глубин

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Tim Mozgov

сколько себя помню у МТС была плата за овер 100 Мб шэринг трафика, а ФАС только сейчас заинтересовались. Ну круто, че

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Егор Демешко

Год назад спокойно раздавал по несколько гб с обычным тарифом. Не так давно

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1 комментарий
Baddy Boy

Новость то хорошая. Но ИМХО поднимут цены на другие услуги

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Олег Юрьевич

ФАС только лаять и умеют, как иронично, что-то только не припоминаю, чтобы действия о них были какие-то

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Перламутрово-Мышиный

Почему тогда ФАС отказался проверять Озон Селлер, они уже сколько раз за год комиссии повышали 🤔

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Нейрослав Жепетеев

Ждём минусы.
И повышения тарифных планов в отмеску с добавлением такой возможности как опциональной, с добавлением в оферту: "...пакеты трафика пользователя остаётся имуществом МТС"

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Валерий

Как там ваши архивные тарифы пацаны? Сегодня получил вот такое уведомление, уже второе или третье за год поднятие цены)))

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Никита Фёдоров

Ну тут можно сказать что ФАС молодцы) Есть же всё таки положительные новости!

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S.E.A. solo pelle

Какой ажиотаж 😀 может ли так случиться, что ненавистники поборов от операторов окажутся ценителями кожаных изделий, сшитых вручную мной?)) Коли так, добро пожаловать в мой блог🤝

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Борис Интеграторов

ФАС иди зацелую❤️❤️❤️
Из за раздачи пришлось на печальную подписку от МТС подписываться.
По сути из подписки беру только раздачу интернета :( @МТС это ужасный шаг был!

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Катя Сватова

отличные новости, могут же)

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Омар Кошмар

А что могут? Могут потребовать?

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Juja 111

Не понимаю радости, люди вы просо станете платить больше за другие услуги, этот смешной фас популизмом занимается, гдепюп проверки цен на продукты, жхк, транспорт, бензин. Показуха одним словом

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Омар Кошмар
В МТС назвал платную раздачу интернета вынужденной мерой, принимаемой для сокращения нагрузок на сеть.

АХАХАХАХА

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Со всем уважением

"ФАС может возбудить дела"
.
Обожаю опциональность в таких вопросах.
А можно я тоже буду жить по принципу "может заплатить за продукты"?
Вдруг кто-то сомневается, что я это могу.