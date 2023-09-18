ФАС потребовала от мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета со смартфонов Статьи редакции
Служба начала проверку в августе 2023 года после жалоб абонентов.
- ФАС вынесла предупреждение МТС, «Мегафону», «Билайну» и Tele 2. Они должны отменить плату за раздачу мобильного интернета в течение месяца и «не допускать ограничения услуги для абонентов».
- Ведомство установило, что операторы «навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика». Если компании проигнорируют предупреждение, ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.
- В августе 2023 года ФАС рассказала о жалобах абонентов на платную раздачу интернета со смартфонов. После этого служба направила операторам запросы, чтобы «установить все обстоятельства и детали».
- «Билайн» берёт плату за раздачу интернета с 2019 года, её стоимость составляет 100 рублей в месяц. У «Мегафона» опция стоит 90 рублей за 30 дней, у Tele 2 — 30 рублей в сутки или 100 рублей в месяц. У МТС суточный пакет стоит 49 рублей.
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Да, примерно как вперилась в туфли на размер меньше, промучилась весь день, а потом кааак сняла, боже, как же хорошо, да? Из серии купи козу - продай козу новости.
Это ж надо за то, что бесплатно благодаря функционалу, который не они создавали вообще-то, удумали деньги брать до того, как им это пришлось запрещать.
Удивлена, что раньше не позаботились, когда 2 года во многих российских регионах дистанционка в ковид была вообще возможна только благодаря попаданию пап и мам на деньги отдаваемого мобильного интернета.
Ага,1 на 50.
Нужно пойти дальше и вернуть с операторов незаконное обогащение плюс штраф государству за нарушение прав потребителей и доставленные неудобства. За повторное мошенничество - национализация отрасли.
Мне МТС как-то навязал медитации под видом «вы выиграли подарок» 🎁 и начали списывать за этот «подарок» по 300 в месяц. Деньги вернули, но попытки инфоцыганить и навязывать ненужные услуги зафиксированы.
Суд так же должен регулировать стоимость услуг так как спекуляция на потребностях первой необходимости не должна допускаться. Открыт вопрос кто сливает базу номеров. Постоянно звонят боты и инфоцыгане. Скоро телефоном невозможно будет пользоваться. СММщики научились звонить с помощью ботов 🔜 сети будут перегружены спамом.
А как там Ростелеком поживает в тени операторов? Мало кто знает, но в средних и малых населенных пунктах отсутствует элементарный интернет по ВОЛС. Да что говорить, даже проводной интернет отсутствует, НО… есть операторы МТС, Мегафон и т.п. предлагающие в таких населенных пунктах свой интернет и местное правительство лоббирует этому. В основном, интернетом пользуется молодежь, а она знает толк в качественном контенте и желает его. А качественный контент требует высоких скоростей. Вот и получается, что Ростелеком «не желает» строить ВОЛС в таких населенных пунктах по общей договоренности с главными сотовыми операторами. Простыми словами - рука руку моет.
пока официального извещения у них не было ,поэтому рано говорить о том,что новости хорошие
Я за этот интернет заплатил. Дальше моё дело - кому я его раздам. Операторы в край охренели
Операторы хотят на яхтах кататься
На оконечном устройствеДальше моё дело - кому я его раздам.
Нет, это уже не оконечное устройствоОператоры в край охренели
Да, но то ли ещё будет?
Я что плачу за интернет, чтобы не делиться им с другими?
Согласен
уже за каждую мелочь сдирают деньги
А как же Wi-Fi router, новое устройство, плати.
Ну так они вам его предоставляют. Поэтому и могут делать что им заблагорассудится.
Правильно, ФАС, так их, паразитов!навязывают абонентам невыгодные условия договора
А ещё так и норовят перейти с архивного выгодного на «новейший» втрое дороже, но с условиями куда более жиденькими.
Да просто…на кой тогда режим модема в смартфоне,не ими придумано,не им деньги драть за это.
Это вообще кошмар. Мегафон звонил каждый день на протяжении недели чтобы рассказать о «выгодных»условиях нового тарифа на замену архивного. И каждый раз предлагал по смс оценить «качество» обслуживания после звонка. Сюр, ей богу.
Но главное, оперировать тезисом «да, стоимость чуть выше, но зато минут больше» в 2023 году очень-очень странно.
Могу сказать, что если не мяться и не вестись на провокации, отвечать четко и слышимо НЕТ, вас на новый не переведут.
Ага у меня так Теле2 уже много лет пытается перевести на новый тариф с 50 Гб или сколькими-то там, но свой же полный безлимит им не переплюнуть!
У моего брата старшейшеархивный мегафоновский тариф без интернета, но со звоноками за 25 коп./мин. Звучит как рудимент нулевых, но ему раз в год предлагают перейти и он прям очень против
Каковы ваши прогнозы по исходу дела?)
Или самостоятельно тебя пересаживают на новый, как бы невзначай сообщая о том что со следующего месяца ты платишь на 50 рублей больше ))
Стремление операторов наебать абонента является прямым следствием исполнения закона о хранении данных, действиями ЦБ и Минфина, и приказом президента РФ о вводе войск на территорию чужой страны. Все. Для ФАС это возможность имитации бурной деятельности. Орган говна с ботинка не стоит в нужный момент.
И таких условий сейчас ни у кого не найти
Кроме как в архивах, которые живут не смотря на повышения цен
Да они уже и с архивных всех насильно выперли, и спрашивать не надо
Да да да, мне как-то однажды чуть не втюхали новый тариф Ростелекомовский
Когда работаешь в ФАС и все лето не мог нормально раздавать интернет на даче
Когда внук-двоешник не умеет выставлять TTL
С удивлением выпал в осадок, когда увидел, что и Теле2 стал этим промышлять. Зашквар просто.
ФАС, спасибо тебе ❤
У меня на тарифе в МТС подобная «услуга» с 2017 года как. При этом цену за тариф задрали такую что тушите свет, а адекватной альтернативы в текущей сетке просто нет.
Поверили в сказку про "другие правила"?)
В теле 2, к сожалению, качество интернета- дно. Перешла на них, психанув, с мтс, и теперь плююсь 🤮
Как потребитель я рад.
Но с другой стороны, как же рыночек.
на рыночек есть картель
Российский либерализм примерно что жить по житиям святых-пофиг что это будет настолько ппц но зато соответствует канону и вообще за морем так живут-ну нам иезуиты так рассказали)
А что рыночек? Они же каждый год о рекордных прибылях отчитываются и никакие санкции-хуянции им не мешают. В ковидный год вообще люди только в интернете и сидели.
Так они перекинут на другие услуги и будут там свое списывать)
Интересно, чем ФАС занималась последние лет так 10.
Выборов давно не было. А тут уже прям на носу.
разгребали камазы денег, которые им завез крупный бизнес
копили силы до сегодняшних дней
Проводили проверки, которые не приносят никакого итога
Чего все так обрадовались? Готовьтесь теперь платить дороже за тарифы, причем и те, кто обычно не раздаëт.
тарифы они и так поднимают
Будут более честные тарифы теперь просто.
Сдирание бабок за тетеринг - это по сути костыль для оверселлинга, когда тебе условно продают 50 гигабайт трафика из расчёта что ты их никогда не израсходуешь. Когда люди начинают через мобилку подключать комп - вот тогда внезапно проданный канал и трафик начинает расходоваться, оператору это не нравится.
А так-то оператору наплевать, выходишь ли ты в интернет с 1 девайса или со 100, канал и трафик с его стороны ограничен уже и так.
Многим важно кричать "охуели, мошенники!" и все в таком духе.
Поднимут тарифы, народ станет просто уходить на обычные домашние телефоны. Это же отлично. Мобилки станут именно тем, для чего были созданы — для коротких разговоров по делу.
Чёт ФАС прям хорошо возбудился
Да что вы все так обрадовались-то? Даже новость сформулирована обтекаемыми, ничего не гарантирующими фразами. И вопрос ещё не решён. И всё равно опсосы выкружат свою маржу не мытьём, так катаньем(((
Вот это правильно. Если я купил себе килограмм трафика, я имею право распоряжаться им как угодно.
продали тебе, хоть лопни, но съешь сам, если хочешь :)
но я за бесплатную раздачу. в том числе, и против ограничения применения для модема.
ИМХО, операторы согласятся, но могут понижать скорость на раздачу!
Ага, но в договоре указано, что этот килограмм можно потреблять на оконечном устройстве, которым является телефон. Если начинаешь раздавать с него - уже нарушение договора.
Проблема в том, что в ближайшие годы ничего не изменится, сейчас опсосы будут обжаловать решение ФАС и на время судов (год и более) никто это предупреждение исполнять не будет. А так конечно взимание платы за раздачу мобильного интернета это полная дикость не имеющая ни технического ни экономического обоснования кроме жадности компаний. Никому же не приходит в голову (я надеюсь) взимать плату за раздачу домашнего проводного интернета через роутер
Почему мобильные операторы не привлекаются к ответственности за картельный сговор?
Потому что вы либо останетесь без связи через года два, либо как-то выживать.
@МТС @билайн @МегаФон @Tele2
Конечно неплохо вы придумали, заставлять абонентов платить за трафик дважды. Ну ничего, как уже на своих селекторках обсудили, найдёте другой способ народ наё##вать. Не горюйте.
Брать деньги за то, что не называлось раньше услугой, это же просто золотое дно! Можно брать по 100 рублей за каждую регистрацию сим-карты в сети. Включил телефон или выключил авиарежим - соточка капнула. А еще лучше ввести сбор за коммутацию каждого исходящего вызова. Дорогие ОПСОСы, не благодарите.
Бля, а была плата штоле? Часто с Мегафона раздавал, вроде не замечал, что деньги списывали.
Опсосы совсем уже охуели.
Наверное от тарифа зависит, я постоянно раздаю и ничего не списывают, но у меня тариф не самый дешёвый. У жены мтс и там сразу счет на 49 руб при раздаче приходит.
Я тоже всегда с мегафона раздавал, ничего не платил
Тем временем главный экран Yota
Всех надо гтрафануть прям на лярдик другой и будет дело - с тех кого взяли денежные средства за тарифы , пишите в гос органы , даже не стесняйтесь !
В данном случае имхо обоснованно, т.к. тариф для мобильника и предусматривает активность с него, а раздавая можно выкачать существенно больше (хотя было бы неплохо дать некоторый лимит, за который платить не надо), альтернативой будет поднять плату на безлимитный тариф.
Вопрос больше к лимитным пакетам(там у йоты, в отличии от многих других операторов нет ограничения на раздачу).
А вот мне ёпта 20% скидку выкатила до нового года с нихуа
йота при этом никогда не говорило что можно раздавать, а вот те гаврики поначалу не брали плату.
Лицо МТС представили ?
Ещё МТС посылает сообщения, что они сделали на "безлимитном" тарифе платной пользование "файлообменниками", к которым они приравняли скачивание apk файлов. У меня тариф "тарифище" от МТС и он уже давнишний, и они начали взымать плату за раздачу Интернета. Ещё эти паразиты начали теперь взымать плату, комиссионные, за получение ими же денег (1% не %№%; себе) если не подключен автоматический гарантированный платеж. Это что-то заоблачное в плане дерзости. Надо написать на эту тему тоже в ФАС, пускай кусает кровопийц.
Процент за пополнение. через какой банк пополняете?
У меня с августа 2023 ввели сначала просто раздачу интеренете не более 10 мб, а потом поменяли на 50 мб и прописали оплату при превышении этого порога.
У меня тариф МТС старый, они за год повысили в 1.5 раза стоимость. Хотя качество интеренете заметно ухудшилось
Дальше будет ещё хуже. Оборудования нет. Латают старое. Реально никогда RFы не паяли сами. Теперь - паяют.
Да кстати ФАС , вы пропустили Тинькове Мобаил - сейчас зашел их проверить , а они вообще охирели хотят 499 за раздачу интернета на другие устройства - штрафуете их
У меня мегафон в России, пользовался с раздачей не платил ничего))
Кстати отличный опсос, вот они умеют деньги из воздуха делать))
Роуминг это разъёб полный, так же в долг когда дают
Сейчас актуальные тарифы все с платной раздачей, ты на архивном сидел,
С телефона редкий юзер выкачает половину торрент-трекера, а вот с ПК - вполне. Когда все начнут юзать мобильный интернет вместо домашнего, то на скорость это повлиять может. Операторы ее сами порежут, полагаю.
Скорее всего, поэтому практически у всех мобильных операторов введено ограничение в 300 гб в месяц
Шок, что это вообще до сих пор существует
В смысле до сих пор?
Это довольно новый побор.
А? Что? Выкуси 😛
Ты так ругаешься на <однотипные> короткие комментарии <вадимки>, а сам? 🤣
Как же быть с тарифами, где отдельно выведено как плюс "Бесплатная раздача"
Вообще уберут такую опцию 😂
Ну хоть что-то хорошее
Вот бы ещё мтс штрафанули, что берут процент за пополнение счета с карт
Точно это они берут? А не отказались оплачивать комиссию банка. Спокойно пополняю с тинькова или альфы.
ФАС проявила озабоченность и потребовала. Звучит почти круто, операторы сразу побежали выполнять
А я то думаю, чего это МТС стоимость тарифа со след. месяца увеличивают. Одну сраную опцию уберут, но плати больше по тарифу.
Вангую, что скоро операторы обновят линейку планов и тарифы с безлимитом вырастут в цене. Если вообще останутся.
Да не может быть!!! Новость огонь!!!
Можно ещё дилеров нагнуть, чтоб накрутка на машины была в пределах разумного?
Оттепель чтоль?
замах
Бл, у нас в KZ, только один оператор себе такое позволил, и то не знаю, на данный момент есть эта оплата или нет🤦 остальные так не беспределили))
Да есть же справедливость 😇
Ждём новости: ФАС предписала сотовым операторам начать платить абонентам за услуги связи в течение месяца.
А YOTA можно будет что ли? 😀
Вот тот же вопрос, плачу сотку в месяц за раздачу как за опцию на якобы безлимитном тарифе
так и правильно - мой же интернет, я его оплатил, какая разница кому его раздаю - не бесплатно же
Ну Тинькофф много деняк потеряет. 500р за раздачу берут, ироды.
Только на "безлимите" же.
А зачем кормить всяких? Ради интереса глянь озон сим карты с выгодными тарифами )
А про платную раздачу интернета у YOTA, забыли? У меня вот безлимит, хочу раздавать…
ФАС потребовала от мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета со смартфонов
так им же уже вроде как разрешили повышать тарифы выше инфляции, так уж и быть раздавайте там на скорости 64кб чего хотите
Не прокатило..
Я могу сказать только одно:
Я и не знал, что она была платная. Главное, вовремя узнать об этом...
Так все же специально скрытно , теперь все настройки буду перерыватб у операторов
Реально хорошая новость, а то бред какой-то платить за интернет за который ты и так заплатил. Хотя ни чего удивительного...
Поздно, кому надо уже выучили что такое TTL и как его менять. А если не получилось, то попросили помочь друга айтишника.
Для Ttl нужен рут, увы не везде это просто сделать
у меня тариф мегафон за 400₽ в месяц безлимитный интернет, безлимитная раздача
был на йоте до этого (до 2019 г.), предлагал им платить больше, чуть ли не 600₽ в месяц, лишь бы дали безлимитную раздачу, но нет.
Вотпрямщас на Йоте безлимит с раздачей у меня выглядит так
интересно было всегда как с технической стороны это работает
по мак адресу "вычисляют" подключение или как?
По ttl
#МТС какая нагрузка на сеть?
Предоплаченный мной трафик раздается и принимается не участвующими в вашей сети МОИМИ устройствами
Без опции раздачи лежал бы рядом ваш телефон, использовал бы минимум сети, чисто для себя. А с раздачей сетям приходится и нужды телефона поддерживать, и трафик из присоединённых устройств через себя гонять.
нужно 📦 явроввой выбрасить
Вот тогда, да, поможет не навязывать столь рьяно ...
Безлимитный интернет тоже касается, верно понимаю?
На Yota плачу за раздачу 100 р/мес, архивный тариф с безлимитом, поэтому тоже интересно стало
Ахуеть, я со своей йотой даже не знал о такой штуке, хотя вроде бы дочка мегафона
Бесплатно раздаёшь? Безлимит у тебя или новые тарифы с трафиком?
Отлично! А то прям офигели вообще
Ну наконец то
Спасибо ФАС , сразу надо их на будущее предупредить штрафом , что бы больше не думали как в очередной раз зарабатывать деньги на своих же граждан
А Тиньков будет отменять?
Потребован он, ух какой грозный. Мне сегодня подняли абонентскую плату на 2 номерах на 30% на одном на 100%. А так все в норме, светлое будущее все ближе и ближе.
Купи архивный тариф через Авито найди и не парься.
Почему приходится платить за раздачу интернета с смартфонов? Это несправедливо или нормально?
Это не нормально.
Это как по общей реке, созданной не им, переправляться какой-то монополистический хер разрешит только на его лодке и платить ещё ему за это.
Вышки у них, видите ли, больше работают.
Не будут зарабатывать на этом - начнут на другом. МТС уже 5 лет как минимум таким побирается
Желаю ФАС помочь нам с этими обнаглевшими денгесборниками.
Надо понимать глубину наших глубин
сколько себя помню у МТС была плата за овер 100 Мб шэринг трафика, а ФАС только сейчас заинтересовались. Ну круто, че
Год назад спокойно раздавал по несколько гб с обычным тарифом. Не так давно
Новость то хорошая. Но ИМХО поднимут цены на другие услуги
ФАС только лаять и умеют, как иронично, что-то только не припоминаю, чтобы действия о них были какие-то
Почему тогда ФАС отказался проверять Озон Селлер, они уже сколько раз за год комиссии повышали 🤔
Ждём минусы.
И повышения тарифных планов в отмеску с добавлением такой возможности как опциональной, с добавлением в оферту: "...пакеты трафика пользователя остаётся имуществом МТС"
Как там ваши архивные тарифы пацаны? Сегодня получил вот такое уведомление, уже второе или третье за год поднятие цены)))
Ну тут можно сказать что ФАС молодцы) Есть же всё таки положительные новости!
Какой ажиотаж 😀 может ли так случиться, что ненавистники поборов от операторов окажутся ценителями кожаных изделий, сшитых вручную мной?)) Коли так, добро пожаловать в мой блог🤝
ФАС иди зацелую❤️❤️❤️
Из за раздачи пришлось на печальную подписку от МТС подписываться.
По сути из подписки беру только раздачу интернета :( @МТС это ужасный шаг был!
отличные новости, могут же)
А что могут? Могут потребовать?
Не понимаю радости, люди вы просо станете платить больше за другие услуги, этот смешной фас популизмом занимается, гдепюп проверки цен на продукты, жхк, транспорт, бензин. Показуха одним словом
АХАХАХАХА
"ФАС может возбудить дела"
.
Обожаю опциональность в таких вопросах.
А можно я тоже буду жить по принципу "может заплатить за продукты"?
Вдруг кто-то сомневается, что я это могу.