«ВКонтакте» добавила в «VK Звонки» функцию распознавания жестов — с их помощью можно отправлять реакции Статьи редакции
Так соцсеть рассчитывает сделать видеобеседы «более живыми».
- Включить и отключить распознавание жестов можно в настройках сервиса — в том числе во время звонка, рассказала компания.
- Пока жестами можно отправить шесть реакций — это палец вверх, палец вниз, приветственный взмах рукой, сердечко, «коза» (поднятые указательный палец и мизинец), а также «виктория» (тыльная сторона ладони обращена к собеседнику, указательный и средний палец подняты). Когда система распознает жест, на экране появятся соответствующие смайлы.
- В конце августа 2023 года «ВКонтакте» также добавила в приложение функцию аудиорасшифровки разговоров для конспектирования встреч и генерацию автоматических субтитров, чтобы присутствовать на звонке можно было, не включая звук.
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VK написали целый раздел, ради того, чтобы распознать жест.
Маршрут перестроен
«Официальный ответ треш-холдингу Mail.ru на его очередные потуги поглотить ВКонтакте» (твит, из которого взялось это фото).
В итоге средний палец не очень помог — «треш-холдинг» все-таки поглотил ВК и отдал его прямо в руки товарища майора…
Скорее ответ на сумму, которую ему пытались занести за это
Раздел не поможет, тут нужен целый альбом
Это первый жест, который сразу пришел на ум https://finger.monster/
если есть и этот жест , то функция однозначно мне нравится
1. Включите камеру и дайте доступ
это больше выгляди как детская забава
Надеюсь пополнят список жестов, а то мой любимый -
Да баклажан конечно было б неплохо увидеть в виде эмодзи реакций, я даже куплю спецом баклажан если его когда-нибудь научатся распознавать
Я даже хз что тут имелось ввиду типа куплю этот стикер в вк или куплю овощ чтобы носить с собой для созвонов
Обе версии меня пугают.
То есть можно было сделать полезную фичу для глухонемых, чтобы транслировать жесты в текст, но Вк пошел дальше - РЕАКЦИИ!
Я вчера внезапно ознакомился с продуктом ВК для стриминга. Вк лайв что-ли. И я был готов сказать, что все как всегда но нет. Было годно, удобно и безумно быстро. Вк молодцы, будем надеяться, что будут ставить на качество.
Спасибо, но проверять мы, конечно же, не будем.
Вчера отправлял видео и фото приятельнице в ВК через сообщения. Было круто и быстро, пока не оказалось, что качество конечной отправки убито в ноль
Публичные фотографии ВК (стена, паблики) имеют самое лучшее качество из распространенных соцсетей. Сжатие в той же инсте по сравнению с ВК 2 шакала из 10
все мессенджеры сжимают. Там же есть (ну должна быть) функция отправить файла без сжатия.
Я такую только в тг видел... Вк не оставляет шансов не пошакалить..
Если нет отправить фото без сжатия, значит нужно выбирать "отправить файл" его тогда не будут обрабатывать и перешлют как есть.
Отправляйте как файл и будет вам счастье.
Недоступно в мобильном приложении
ЦА
Товарисч Майор теперь будет следить за твоей мимикой! НЕ давишь лыбу - стук в дверь 😄
Я звоню по видео и в беседе показываю «большой палец вверх». Собеседнику видно меня и мой жест. Но это дублируется появлением эмодзи на экране. Все правильно понял?
Как говорит мой руководитель (директор по разработке) сделали работу ради работы.
Обычно он так говорит, когда кто-то реализовал максимально бесполезное говно, которым никто не будет пользоваться, при этом убив на это целый спринт.
Вот я прихожу к такому же мнению
Ооо, крутотень, а он прям все-все жесты распознаёт? Может, особо неприличные не стОит обрабатывать? (-:
мы написали в тексте, что распознает шесть, и перечислили их
Да шучу же, Полина (-:
Но было бы классно иметь два режима: полный и скромный.
Ну тут вопрос сам напрашивается.
Собственно
Ну это на opencv сделать легко
*Шутка про дагестанских ученых и дверь*
ВК открыли для себя медиапайп %)
Интересно, если показать фак, как VK интерпретирует жест в эмодзи и не обидит ли это фсбышника?
Зумерам зайдет
А кто вообще ими пользуется, интересно?
в skype была классная реакция mooning, необходимо внести ее в vk и поддержку распознавания данного жеста
Во что только не приходится упаковывать доступы к камере и микрофону
Во что только не приходится упаковывать доступы к камере и микрофону
мне нравится функция ,но ВК звонки лично у меня ужасно всегда работали ,поэтому не многие оценят эту функцию
Было бы просто отлично, если бы реализовали возможность с видеокамеры распознавать диалог на пальцах (слепо-глухих) и переводили бы в текст или звук. Это сильно бы облегчило жизнь подобных групп...
"Так соцсеть рассчитывает сделать видеобеседы «более живыми»."-да ,это улучшит на самом деле общение ,но на первое время будет весело ,а потом уже не так актуально
Какой-то скучноватый набор, вот бы можно было какие-нибудь такие распозновать 🫠🦐🍷🤺
не перестану удивлять тому какая интенсивная работа ведется в вк ,а толку то
Благодаря этой новости я зачем то узнал, что у вк есть звонки
А лицевой мимики и голоса зумерам недостаточно, чтобы выразить эмоции? Господи, за что нам это
Странно что нет фейспалма и goatse.
а про это уже было? https://www.rbc.ru/politics/18/09/2023/650879899a79470674d782be
Зашел в коменты посчитать количество факов