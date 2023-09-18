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Полина Лааксо

«ВКонтакте» добавила в «VK Звонки» функцию распознавания жестов — с их помощью можно отправлять реакции Статьи редакции

Так соцсеть рассчитывает сделать видеобеседы «более живыми».

  • Включить и отключить распознавание жестов можно в настройках сервиса — в том числе во время звонка, рассказала компания.
  • Пока жестами можно отправить шесть реакций — это палец вверх, палец вниз, приветственный взмах рукой, сердечко, «коза» (поднятые указательный палец и мизинец), а также «виктория» (тыльная сторона ладони обращена к собеседнику, указательный и средний палец подняты). Когда система распознает жест, на экране появятся соответствующие смайлы.
Где искать функцию в настройках и как она работает
  • В конце августа 2023 года «ВКонтакте» также добавила в приложение функцию аудиорасшифровки разговоров для конспектирования встреч и генерацию автоматических субтитров, чтобы присутствовать на звонке можно было, не включая звук.

#новость #vkзвонки #вконтакте

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49 комментариев
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 Dmitry Baychapanov

VK написали целый раздел, ради того, чтобы распознать жест.

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Андрей Вечерний

Маршрут перестроен

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Yakov

«Официальный ответ треш-холдингу Mail.ru на его очередные потуги поглотить ВКонтакте» (твит, из которого взялось это фото).

В итоге средний палец не очень помог — «треш-холдинг» все-таки поглотил ВК и отдал его прямо в руки товарища майора…

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Омар Кошмар

Скорее ответ на сумму, которую ему пытались занести за это

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Инло Макс

Раздел не поможет, тут нужен целый альбом

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Fledermausi

Это первый жест, который сразу пришел на ум https://finger.monster/

https://finger.monster/
https://finger.monster/
finger.monster
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Борис Супонев

если есть и этот жест , то функция однозначно мне нравится

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Невероятный Блондин
для этого нужно следующее:
1. Включите камеру и дайте доступ
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Аллоизий Могарыч

это больше выгляди как детская забава

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Дуайт Шрут

Надеюсь пополнят список жестов, а то мой любимый -

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клинский

Да баклажан конечно было б неплохо увидеть в виде эмодзи реакций, я даже куплю спецом баклажан если его когда-нибудь научатся распознавать

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Случайные фотографии

Я даже хз что тут имелось ввиду типа куплю этот стикер в вк или куплю овощ чтобы носить с собой для созвонов
Обе версии меня пугают.

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рэджон рондо

То есть можно было сделать полезную фичу для глухонемых, чтобы транслировать жесты в текст, но Вк пошел дальше - РЕАКЦИИ!

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Domorost

Я вчера внезапно ознакомился с продуктом ВК для стриминга. Вк лайв что-ли. И я был готов сказать, что все как всегда но нет. Было годно, удобно и безумно быстро. Вк молодцы, будем надеяться, что будут ставить на качество.

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Вася Пражкин

Спасибо, но проверять мы, конечно же, не будем.

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Сергей Лукьянчиков

Вчера отправлял видео и фото приятельнице в ВК через сообщения. Было круто и быстро, пока не оказалось, что качество конечной отправки убито в ноль

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Олег Самойлов

Публичные фотографии ВК (стена, паблики) имеют самое лучшее качество из распространенных соцсетей. Сжатие в той же инсте по сравнению с ВК 2 шакала из 10

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lakoros

все мессенджеры сжимают. Там же есть (ну должна быть) функция отправить файла без сжатия.

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Олег Воронов

Я такую только в тг видел... Вк не оставляет шансов не пошакалить..

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lakoros

Если нет отправить фото без сжатия, значит нужно выбирать "отправить файл" его тогда не будут обрабатывать и перешлют как есть.

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Олег Бринц

Отправляйте как файл и будет вам счастье.

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Сергей Лукьянчиков

Недоступно в мобильном приложении

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Чай поставьте

ЦА

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Sam Greenwood

Товарисч Майор теперь будет следить за твоей мимикой! НЕ давишь лыбу - стук в дверь 😄

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Юрий Б.

Я звоню по видео и в беседе показываю «большой палец вверх». Собеседнику видно меня и мой жест. Но это дублируется появлением эмодзи на экране. Все правильно понял?

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Жора который смог

Как говорит мой руководитель (директор по разработке) сделали работу ради работы.
Обычно он так говорит, когда кто-то реализовал максимально бесполезное говно, которым никто не будет пользоваться, при этом убив на это целый спринт.

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Юрий Б.

Вот я прихожу к такому же мнению

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Вадим Д.

Ооо, крутотень, а он прям все-все жесты распознаёт? Может, особо неприличные не стОит обрабатывать? (-:

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Полина Лааксо
Автор

мы написали в тексте, что распознает шесть, и перечислили их

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Вадим Д.

Да шучу же, Полина (-:
Но было бы классно иметь два режима: полный и скромный.

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Нейрослав Жепетеев

Ну тут вопрос сам напрашивается.
Собственно

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Alex R

Ну это на opencv сделать легко

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Невкусно и грустно

*Шутка про дагестанских ученых и дверь*

ВК открыли для себя медиапайп %)

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ingeniare

Интересно, если показать фак, как VK интерпретирует жест в эмодзи и не обидит ли это фсбышника?

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Док

Зумерам зайдет

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Лимоныч

А кто вообще ими пользуется, интересно?

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Mike Amir

в skype была классная реакция mooning, необходимо внести ее в vk и поддержку распознавания данного жеста

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Аглалия Фурс

Во что только не приходится упаковывать доступы к камере и микрофону

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Аглалия Фурс

Во что только не приходится упаковывать доступы к камере и микрофону

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Олег Беляков

мне нравится функция ,но ВК звонки лично у меня ужасно всегда работали ,поэтому не многие оценят эту функцию

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Андрей

Было бы просто отлично, если бы реализовали возможность с видеокамеры распознавать диалог на пальцах (слепо-глухих) и переводили бы в текст или звук. Это сильно бы облегчило жизнь подобных групп...

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TigrAn

"Так соцсеть рассчитывает сделать видеобеседы «более живыми»."-да ,это улучшит на самом деле общение ,но на первое время будет весело ,а потом уже не так актуально

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Русик Чебот

Какой-то скучноватый набор, вот бы можно было какие-нибудь такие распозновать 🫠🦐🍷🤺

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Timur Agaev

не перестану удивлять тому какая интенсивная работа ведется в вк ,а толку то

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Kiss

Благодаря этой новости я зачем то узнал, что у вк есть звонки

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Жони Деп

А лицевой мимики и голоса зумерам недостаточно, чтобы выразить эмоции? Господи, за что нам это

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Shoo

Странно что нет фейспалма и goatse.

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неформат

а про это уже было? https://www.rbc.ru/politics/18/09/2023/650879899a79470674d782be

Путин подписал указ о «цифровом паспорте»
Президент Владимир Путин приравнял предъявление документов, удостоверяющих личность, в электронной…
www.rbc.ru
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Тоже хочу

Зашел в коменты посчитать количество факов

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