«Ростелеком» выкупил оставшиеся 25% разработчика ОС «Аврора» минимум за 606 млн рублей — «Ъ» Статьи редакции
Компания реализовала опцион на выкуп доли, источник газеты оценил её возможную стоимость в 1 млрд рублей.
- «Ростелеком» выкупил оставшейся доли ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП), рассказал «Ъ» собеседник на ИТ-рынке. По данным «Контур.Фокуса», «Ростелеком» пока владеет 75% юрлица, 25% у ООО «Открытая мобильная платформа — центр разработки», связанного с Григорием Березкиным. Источник близкий к стороне сделки подтвердил, что «соглашение на реализацию опциона уже одобрено советом директоров».
- В «Ростелекоме» пояснили, что «активно развивают ОС и продолжат инвестировать в создание национальной мобильной экосистемы, консолидируя вокруг "Авроры" производителей и разработчиков». В ЕСН (холдинг Григория Березкина) добавили, что опцион и его реализация были частью сделки с «Ростелекомом», для заключения которой получено разрешение Росимущества.
- В 2015 году Григорий Березкин стал основным владельцем финского разработчика операционной системы Sailfish, созданного экс-сотрудниками Nokia. Через год для адаптации ОС в России была создана ОМП. В 2018-м «Ростелеком» выкупил 75% за 3,3 млрд рублей, Sailfish переименовали в «Аврору».
- Оставшиеся 24,9% можно было выкупить до марта 2028 года по выбору продавца не менее чем за 606 млн рублей. У Григория Березкина должно было остаться 0,1% для получения доли от выручки с проектов на ОС «Аврора» в течение 20 лет. Но источник издания утверждает, что бизнесмен вышел из актива полностью.
- Собеседник «Ъ» среди производителей электроники считает, что Березкин продал актив, потому что он «может рассматриваться как связанный с государством». В апреле 2022 года предприниматель попал в санкционный список ЕС, в сентябре 2023-го с него сняли санкции. В 2017 году Берёзкин купил холдинг РБК, ЕСН в разное время также владел газетой Metro и «Деловым Петербургом».
- По данным «Контур.Фокуса», в 2022 году выручка ОПМ составила 66 млн рублей, чистый убыток — 1,1 млрд рублей. По оценке источника среди ИТ-разработчиков, стоимость опциона могла составить около 1 млрд рублей, «поскольку ОМП убыточная, её в целом "на вырост" можно оценить в 3–4 млрд рублей с учётом необходимости вложений в развитие».
- В ноябре 2022 года «Ростелеком» просил 480 млрд рублей на развитие «Авроры» в течение восьми лет. Как минимум на ближайшие два года Минцифры отказало компании в субсидиях.
- В августе 2023-го Роскомнадзор обсудил с российскими производителями смартфонов и разработчиками доработку ОС «Аврора» и её адаптацию к мобильным устройствам. Проект оценили в 300 млрд рублей до 2027 года.
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Пока они бабки перекладывают из одного кармана в другой — ОС потихоньку протухает. И так со всем в РФ.
Причем этоминимум за 606 млн рублей
Минимум! Интересный заголовок, в налоговую с таким же посылом информация пошла? Это из разряда кредитов от 4х процентов.
Ну минимум, максимум, налоговая вряд ли у них будет че-то лишний раз спрашивать
Эти еще как спросят
напомнило
https://klassika.ru/stihi/prutkov/pomeshiku-odnazhdy-v.html
прозябло уж совсем!
Ну не прям со всем, но тут, конечно, пример довольно очевидный
Настолько протухает, что поддержка Flutter появилась
Ого, поддержка Flutter в 23 году. Может, лет через 10 такими темпами догонят аналоги. Правда это при условии, что эти аналоги болт положат на развитие. Может еще будем удивляться тому, что она хотя-бы работает?)
Я думал там бесшовная поддержка андроид апок, а там еще огород из костылей.
Но этого достаточно, чтобы стать аргументом в пользу развития и утереть носы всем тем, кто ругает отечественный продукт!
У нас есть костыли, зато свои
Нет
Хрен там, наше ПО развивается, за всё говорить не надо
Все выкупили, для чего проект?))
защищенный смартфон для промышленных задач. И естественно напрямую льющий в сорм
Пора уже делать ребрендинг - объединить Ростелеком и Роскомнадзор.
И как скрестить эти два названия если первая часть одинакова
Ростелекомнадзор. Что непонятного
Да запросто! Теленадзор!
Кто из них кого выкупит?😁
Хорошая получится коллаборация, ничего не скажешь
Хронология проекта показывает, что будущего у него нет
Что мертво - умереть не может)))
Как хорошо что ростелеку пофиг на комменты на ВЦ)
Как хорошо, что в минцифрах кто то понимает обреченность этой ОС
А что не так? Назови хоть какую страну с ВВП от 300 млрд$ в год, где нет своего приватного девайса для коммуникации, который не попадает в паблик, чтобы не было утечек уязвимости.
Не так то, что как и с Эльбрусом, воентелекомом и прочей великодержавной шелупонью. Воруют из бюджета под соусом «для особых целей», попутно пытаясь протащить законы, делающие продукт обязаловкой для населения. В итоге не удаётся ни то, ни другое.
Смотри Стаса Ай как просто дальше.
В государстве дебилов откровенных нет, если Эльбрусу не дают гос деньги, значит есть либо своя разработка, полностью государственная, либо у Эльбруса нашли что-то, из-за чего их не хотят поддерживать. Ты никогда не знаешь, что послужило причиной остановки гос финансирования, но без причины этого не делают, не в сфере гос безопасности.
А я не говорю про дебилов, я говорю про казнокрадов и использующих служебное в личных целях.
Вы, на самом деле, оба, мягко скажем, не совсем правы. У товарища выше типично "либерально-соевое" представление об устройстве мира, у вас - как то уж слишком большая уверенность в непогрешимости государевых людей.
Я напомню, у нас долгое время играли в очень либеральный рынок, либеральный настолько, что технологические решения от огромного количества ТНК с головняком где нибудь в Калифорнии были протянуты через бюджет и используются / использовались во многих государственных структурах, и в том числе в критически важных инфраструктурных узлах. И скандалы с огромными взятками со стороны представителей этих самых компаний чиновникам были не так уж и редки. Поэтому думать, что наш эльбрус задвинули только по причине наличия какого то хитрого плана, а не банально по причине бабла - довольно наивно. Васильев на этот счет, в целом то, бомбил правильно.
А других разработок, кроме Эльбруса и Байкала, у нас нет. Т.к. это не те вещи, о которых стали бы молчать.
Моё представление на личном опыте, я видел и российский крупный бизнес изнутри, и госконтракты с госинвестициями, воочию.
кмк могли найти уязвимости, которые закрывать дороже нового. Вы никогда не узнаете, открыли ли под гостайной что-либо. Тут ничего соевого нет, я знаю как работают сб во многих госкорпорациях и часто причины совсем не безобидные для такого.
Какой продукт какой бл обязаловкой? Кто вас где принуждал хоть раз в личном пользовании пользоваться именно эльбрусом или чем то подобным? Херню то пороть не надо.
Если ты себя позиционируешь как полностью суверенное государство, то любые инфраструктурные решения должны быть целиком и полностью подконтрольны тебе и только тебе, а не дяде Сэму, который имеет все мыслимые и немыслимые доступы через дырки в цыске.
открою тайну - дяде Сэму вообще похую на твои дырки
Это тебе дядя Сэм сам сказал?
Это полностью суверенная чушь. Выдуманные термины без определения чтобы накидывать лапшу было удобнее. Ушки подставляй, суверен.
Это и есть будущее. Идеальный вариант когда телефон просто терминал сорм
Такой Телекран называется
Березкин купил Sailfish за доллары, а продал за рубли.
Кажись его жестко ***(обманули).
Я не знаю ни одного успешного проекта Ростелеком. Но скорее всего на этой ос будет работать бизнес и оборонка, в народные массы я сомневаюсь что она пройдёт.
:D Смешно читать про выкуп разработчика ОС, когда уже полтора года после расторжения договора на балансе висит долг по оплаченной задолженности, и после трёх зарегистрированных обращений продолжает оставаться не списанным, благодаря быдлокоду сайта.
между собойчик какой-то