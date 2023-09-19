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Маша Цепелева

«Ростелеком» выкупил оставшиеся 25% разработчика ОС «Аврора» минимум за 606 млн рублей — «Ъ» Статьи редакции

Компания реализовала опцион на выкуп доли, источник газеты оценил её возможную стоимость в 1 млрд рублей.

  • «Ростелеком» выкупил оставшейся доли ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП), рассказал «Ъ» собеседник на ИТ-рынке. По данным «Контур.Фокуса», «Ростелеком» пока владеет 75% юрлица, 25% у ООО «Открытая мобильная платформа — центр разработки», связанного с Григорием Березкиным. Источник близкий к стороне сделки подтвердил, что «соглашение на реализацию опциона уже одобрено советом директоров».
  • В «Ростелекоме» пояснили, что «активно развивают ОС и продолжат инвестировать в создание национальной мобильной экосистемы, консолидируя вокруг "Авроры" производителей и разработчиков». В ЕСН (холдинг Григория Березкина) добавили, что опцион и его реализация были частью сделки с «Ростелекомом», для заключения которой получено разрешение Росимущества.
  • В 2015 году Григорий Березкин стал основным владельцем финского разработчика операционной системы Sailfish, созданного экс-сотрудниками Nokia. Через год для адаптации ОС в России была создана ОМП. В 2018-м «Ростелеком» выкупил 75% за 3,3 млрд рублей, Sailfish переименовали в «Аврору».
  • Оставшиеся 24,9% можно было выкупить до марта 2028 года по выбору продавца не менее чем за 606 млн рублей. У Григория Березкина должно было остаться 0,1% для получения доли от выручки с проектов на ОС «Аврора» в течение 20 лет. Но источник издания утверждает, что бизнесмен вышел из актива полностью.
  • Собеседник «Ъ» среди производителей электроники считает, что Березкин продал актив, потому что он «может рассматриваться как связанный с государством». В апреле 2022 года предприниматель попал в санкционный список ЕС, в сентябре 2023-го с него сняли санкции. В 2017 году Берёзкин купил холдинг РБК, ЕСН в разное время также владел газетой Metro и «Деловым Петербургом».
  • По данным «Контур.Фокуса», в 2022 году выручка ОПМ составила 66 млн рублей, чистый убыток — 1,1 млрд рублей. По оценке источника среди ИТ-разработчиков, стоимость опциона могла составить около 1 млрд рублей, «поскольку ОМП убыточная, её в целом "на вырост" можно оценить в 3–4 млрд рублей с учётом необходимости вложений в развитие».
  • В ноябре 2022 года «Ростелеком» просил 480 млрд рублей на развитие «Авроры» в течение восьми лет. Как минимум на ближайшие два года Минцифры отказало компании в субсидиях.
  • В августе 2023-го Роскомнадзор обсудил с российскими производителями смартфонов и разработчиками доработку ОС «Аврора» и её адаптацию к мобильным устройствам. Проект оценили в 300 млрд рублей до 2027 года.

#новость #аврора

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42 комментария
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Пока они бабки перекладывают из одного кармана в другой — ОС потихоньку протухает. И так со всем в РФ.

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Довольный

Причем это

минимум за 606 млн рублей

Минимум! Интересный заголовок, в налоговую с таким же посылом информация пошла? Это из разряда кредитов от 4х процентов.

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Давидыч

Ну минимум, максимум, налоговая вряд ли у них будет че-то лишний раз спрашивать

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Алеоп

Эти еще как спросят

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sles

напомнило

https://klassika.ru/stihi/prutkov/pomeshiku-odnazhdy-v.html

прозябло уж совсем!

Прутков Козьма / Классика.ру - библиотека…
Прутков Козьма / Классика.ру - библиотека русской литературы
klassika.ru
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Гриша Колесников

Ну не прям со всем, но тут, конечно, пример довольно очевидный

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Синий трактор

Настолько протухает, что поддержка Flutter появилась

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Довольный

Ого, поддержка Flutter в 23 году. Может, лет через 10 такими темпами догонят аналоги. Правда это при условии, что эти аналоги болт положат на развитие. Может еще будем удивляться тому, что она хотя-бы работает?)

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Нет

Я думал там бесшовная поддержка андроид апок, а там еще огород из костылей.

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Довольный

Но этого достаточно, чтобы стать аргументом в пользу развития и утереть носы всем тем, кто ругает отечественный продукт!
У нас есть костыли, зато свои

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Байд Джонов

Нет

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Алеоп

Хрен там, наше ПО развивается, за всё говорить не надо

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Alex Shevchenko

Все выкупили, для чего проект?))

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Sergei Lushnikov

защищенный смартфон для промышленных задач. И естественно напрямую льющий в сорм

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Слегка Придурковатый

Пора уже делать ребрендинг - объединить Ростелеком и Роскомнадзор.

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Роман Славутин

И как скрестить эти два названия если первая часть одинакова

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Байд Джонов

Ростелекомнадзор. Что непонятного

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Премудрый пискарь

Да запросто! Теленадзор!

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Alex Shevchenko

Кто из них кого выкупит?😁

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Марк

Хорошая получится коллаборация, ничего не скажешь

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DAstra Network

Хронология проекта показывает, что будущего у него нет

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Robber

Что мертво - умереть не может)))

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Muvandr

Как хорошо что ростелеку пофиг на комменты на ВЦ)

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DAstra Network

Как хорошо, что в минцифрах кто то понимает обреченность этой ОС

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Grenka Borschev

А что не так? Назови хоть какую страну с ВВП от 300 млрд$ в год, где нет своего приватного девайса для коммуникации, который не попадает в паблик, чтобы не было утечек уязвимости.

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SM

Не так то, что как и с Эльбрусом, воентелекомом и прочей великодержавной шелупонью. Воруют из бюджета под соусом «для особых целей», попутно пытаясь протащить законы, делающие продукт обязаловкой для населения. В итоге не удаётся ни то, ни другое.

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Grenka Borschev

Смотри Стаса Ай как просто дальше.
В государстве дебилов откровенных нет, если Эльбрусу не дают гос деньги, значит есть либо своя разработка, полностью государственная, либо у Эльбруса нашли что-то, из-за чего их не хотят поддерживать. Ты никогда не знаешь, что послужило причиной остановки гос финансирования, но без причины этого не делают, не в сфере гос безопасности.

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SM

А я не говорю про дебилов, я говорю про казнокрадов и использующих служебное в личных целях.

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Александр Симонов

Вы, на самом деле, оба, мягко скажем, не совсем правы. У товарища выше типично "либерально-соевое" представление об устройстве мира, у вас - как то уж слишком большая уверенность в непогрешимости государевых людей.
Я напомню, у нас долгое время играли в очень либеральный рынок, либеральный настолько, что технологические решения от огромного количества ТНК с головняком где нибудь в Калифорнии были протянуты через бюджет и используются / использовались во многих государственных структурах, и в том числе в критически важных инфраструктурных узлах. И скандалы с огромными взятками со стороны представителей этих самых компаний чиновникам были не так уж и редки. Поэтому думать, что наш эльбрус задвинули только по причине наличия какого то хитрого плана, а не банально по причине бабла - довольно наивно. Васильев на этот счет, в целом то, бомбил правильно.
А других разработок, кроме Эльбруса и Байкала, у нас нет. Т.к. это не те вещи, о которых стали бы молчать.

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SM

Моё представление на личном опыте, я видел и российский крупный бизнес изнутри, и госконтракты с госинвестициями, воочию.

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Grenka Borschev

кмк могли найти уязвимости, которые закрывать дороже нового. Вы никогда не узнаете, открыли ли под гостайной что-либо. Тут ничего соевого нет, я знаю как работают сб во многих госкорпорациях и часто причины совсем не безобидные для такого.

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Александр Симонов

Какой продукт какой бл обязаловкой? Кто вас где принуждал хоть раз в личном пользовании пользоваться именно эльбрусом или чем то подобным? Херню то пороть не надо.
Если ты себя позиционируешь как полностью суверенное государство, то любые инфраструктурные решения должны быть целиком и полностью подконтрольны тебе и только тебе, а не дяде Сэму, который имеет все мыслимые и немыслимые доступы через дырки в цыске.

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Иван Хаманн

открою тайну - дяде Сэму вообще похую на твои дырки

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Байд Джонов

Это тебе дядя Сэм сам сказал?

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SM

Это полностью суверенная чушь. Выдуманные термины без определения чтобы накидывать лапшу было удобнее. Ушки подставляй, суверен.

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Sergei Lushnikov

Это и есть будущее. Идеальный вариант когда телефон просто терминал сорм

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Невероятный Блондин

Такой Телекран называется

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Иван

Березкин купил Sailfish за доллары, а продал за рубли.

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Вася Пражкин

Кажись его жестко ***(обманули).

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Aleks A

Я не знаю ни одного успешного проекта Ростелеком. Но скорее всего на этой ос будет работать бизнес и оборонка, в народные массы я сомневаюсь что она пройдёт.

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Citizen X

:D Смешно читать про выкуп разработчика ОС, когда уже полтора года после расторжения договора на балансе висит долг по оплаченной задолженности, и после трёх зарегистрированных обращений продолжает оставаться не списанным, благодаря быдлокоду сайта.

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Тоже хочу

между собойчик какой-то

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