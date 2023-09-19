Роскомнадзор решил блокировать сайты с информацией об обходе ограничений с 1 марта 2024 года Статьи редакции
И определил критерии, по которым будет определять такие сообщения.
- Роскомнадзор разработал критерии оценки для материалов с информацией об обходе блокировок. В проекте приказа регулятора говорится, что он будет применять критерии с 1 марта 2024 до 1 сентября 2029 года и ограничивать доступ к таким материалам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.
- Проект вносит изменения в действующий приказ Роскомнадзора от 27 февраля 2022 года №25. В нём перечислены критерии для внесения материалов в Единый реестр запрещённой информации и, если их не удалят, блокировки таких страниц.
- Критериями «запрещённой информации об обходе блокировок» регулятор считает «описание действий, позволяющих получить доступ», «дающей представление о способах, методах обеспечения доступа», а также «побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа» к заблокированным в России сервисам и сайтам.
- Дополнительными критериями Роскомнадзор считает информацию, «направленную на убеждение в привлекательности» обхода блокировок, «обосновывающей достоинства использования» таких сервисов, и «содержащую предложение о приобретении доступа к информации» об обходе блокировок или загрузке программ для этого.
- Критерии не применяются только «в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения» доступа к заблокированной информации.
- Летом 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев выступал «категорически» против наказания за обход блокировок, а также говорил, что «VPN в стране у нас пока не приживаются».
- Владимир Путин в июле 2023 года подписал закон, по которому публикация информации о способах обхода блокировок стала основанием для ограничения доступа к сайтам.
- В сентябре Минцифры опубликовало проект постановления о блокировке сайтов с информацией об обходе ограничений.
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что-то на иноагентском
Это экстримистская литература
Да там вся статья 29 как анекдот
Боже мой...крамола ка-ка! Запретить! Срочно!
Что не так? Написано же любым "законным" способом
Гарантируется свобода мысли и слова? Читать такое даже смешно)
А как именно ваше право на поиск и распространение тут ограничивается? Ищите и распространяйте на здоровье, никаких наказаний нет
Блокируют, блокируют, да не выблокируют.
Это как драка с ветром.
Увы, техническими средствами политическую проблему не решить. Если механизм не рухнет по пути, то рано или поздно придёт к закрытию границ. Как виртуальных, так и реальных.
и сколько денег на эту драку с ветром выделяется
Все платформы и приложения жили в мире.
Пока...
Они просто Дон-Кихот прочитали и такие вау, итс литералли ми
Заблокирует. Начнут (может, уже есть, не искал) в телеге постить. Снова «победоносная» война с телегой?
А если, о, боги, будут в векашечке/дзене вываливать? Расстрел авторов?
Даже по официальным данным можно увидеть отличие от того что рассказывают в телеке, тут никакие блокировки не помогут
Уже делают прокси-приложения к популярным сервисам (тамтам к телеге, к ютубу в процессе). Фильтрующий прокси сделать на порядок проще, чем полноценного конкурента. Когда ими закроется 90% потребностей не интересующегося политикой обывателя — одним указом заблокируют всё, что не в белом списке.
Большинство российских СМИ имеют аккаунты в телеграмме
Интересно, а как в Китае победили Телеграм?
Или он там с самого старта не взлетел, из-за мощного конкурента в виде WeChat? Или Дуров побоялся конфликтовать с поднебесной?
нет и не было никакой войны с телегой, была спланированная акция по пиару. просто примут авторов, как сейчас уже принимаю владельцев многих каналов и все
Да не расстрел, а за решетку просто. Чтобы было время подумать над своим поведением.
Я думаю, что с Телегой Дуров сделает то же самое, что с ВК — продаст кому-нибудь типа Усманову, написав пару постов под либертарианским соусом, что с телегой не получилось, но вот его следующий проект крипто-тик-тока честно честно будет свободным и независимым.
Возможные варианты противодействия:
1. Инструкции по блокировке офлайн. Столбы, остановки, почтовые ящики, надписи на стенах.
2. Действия предпринимателей. линейка пива "Вэри Пиво Найс" с инструкцией по обходу на обороте.
3. Появление нового арго, оно же феня. И будут инструкции по обходу выглядеть не как "Настройте мост следующим образом..." а как "Волком не смотри, он черноту не раскидывает и пузыри не пускает..."
эхх были же времена, фидо например, пора возвращаться к подобию аналоговых сетей или что то вроде
Максут, выползай. Разговор есть.
Максуту пожелаем оказаться там же, где сейчас его зам Паршин.
Хуиглоты все равно буду обходить ваши несчастные блокировки
Ростелеком первый в очереди? ;)
Цитата с сайта Ростелекома (оператор с государственным участием):
"Какие задачи решает VPN:
- Защищает персональные данные: пароли, карты, рабочие документы.
- Не дает сайтам собирать информацию о вашем бизнесе. Поэтому сведения о вас не смогут использовать для контекстной рекламы.
- Когда пользователь подключается к иностранному серверу, он получает доступ к контенту, который заблокирован в его стране. Например, через VPN можно зайти в соцсеть LinkedIn или на веб-почту ProtonMail".
https://blog.rt.ru/b2b/zachem-biznesu-nuzhen-vpn.htm
ага
"запрещённая информация"
дОжили, блть...
Вроде уже лет 10 стабильно к этому идем.
В стране все стабильно)
Хорошо хоть, я в своей жизни застал времена, когда границы в интернете не существовали, они были только карте. Сейчас из поистине самого лучшего изобретения человечества, безграничный интернет ограничивают физическими границами той или иной страны. Это очень большая ошибка.
Так интернетчики сами и виноваты во всём. Спамеры, хакеры etc...
Интересно а к чему эта отсрочка до 1 марта 2024? Один фиг не сработает, одни заблокируют другие появятся. Или к 1 марта что-то хотят выкатить? Ну посмотрели бы на Китай, сделали бы выводы.
К 1 марта все обрубят, а в начале апреля есть ощущение что страна сильно преобразится
Что-бы все наизусть запомнили как это делается и такие сайты стали бы просто не нужны...ну и ещё попилить конечно же...
VC чувствую тоже в следующем году в бан улетит.
Я думаю раньше)
Я думал что vc по умолчанию товарища майора, смысл им улетать в бан и терять бизенс?
Да тут не так много поводов, чтобы в бан улететь. Самые неприятные, так сказать, высказывания, просто подчищаются
С этими рубриками "Как эмигрировать в ...."
Борьба с ветряными мельницами. Как использовали, так и будем использовать то, чем пользуется весь мир!
ох сомневаюсь я, вы привыкли к криворуким специалистам, но они учатся, перенимают опыт из Китая, в скором времени за использования ВПН можно будет уехать в не столько отдаленные, при таких раскладах я думаю вряд ли кто то будет пользоваться
Вот как они выпустят свои "правильные" ВПН, и дальше будете пользоваться))
на тот случай есть тспу, который по протоколам банит. есть конечно более интересные решения, которые dpi не умеет понимать, но там и настройка веселее
Кто в роли Дон Кихота? Это интересный сериал, какой сезон уже идет)
не знала(
К выборам готовятся.
Да вырубить весь этот интернет и всё. И границы закрыть к чертям. И пару недель растелы вести на улицах всех кто посмеет выступать.
Зачем это постепенное приближение к концу? Нужно сразу, решительно. И сразу хорошо станет, спокойно, как на кладбище
Кормят и варят медленно.
А какой смысл, если опять все обойдут?
Как это какой? А выделить и оприходовать 100500трлн.$ на...
Смысл один - продолжать ЗП получать
Если захотят - не обойдут. Блокировка Телеги это был просто прикол.
Да когда они перестанут душить людей
Когда людей не останется...будут лишь заколдованные...
Уже представляю собесы с сотрудниками РКН и околоконтор, которые будут трактор заводить и рассказывать, как их заставлял проклятый Сталин все делать, а сами они не при чем
Еще доживем когда содержание интернета будут на рынках продавать на многотеррабайтный дисках - по тематикам) А вообще есть забытый способ получать нужный контент по емэйлу - реализация не особо сложная. Почты тогда тож надо запрещать.
Просто включите суверенный уже интернет.
https://2tube.ru/v/bCkrm5
Без привлечения к реальным срокам владельцев сайта - из пушки по воробьям. Меры должны такими, чтобы остальным было неповадно.
Сейчас на любом приличеом сайте с комьюнити есть информация об обходе блокировок, все будут блокировать ? )
2 марта 2024 года, день когда из-за @Дмитрий Беговатов заблокируют VC
Всего одна реклама vpn в самопиаре, и привет 🫡
Очередное доказательство того, что власть против интересов граждан.