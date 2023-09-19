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Маша Цепелева

Роскомнадзор решил блокировать сайты с информацией об обходе ограничений с 1 марта 2024 года Статьи редакции

И определил критерии, по которым будет определять такие сообщения.

  • Роскомнадзор разработал критерии оценки для материалов с информацией об обходе блокировок. В проекте приказа регулятора говорится, что он будет применять критерии с 1 марта 2024 до 1 сентября 2029 года и ограничивать доступ к таким материалам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.
  • Проект вносит изменения в действующий приказ Роскомнадзора от 27 февраля 2022 года №25. В нём перечислены критерии для внесения материалов в Единый реестр запрещённой информации и, если их не удалят, блокировки таких страниц.
  • Критериями «запрещённой информации об обходе блокировок» регулятор считает «описание действий, позволяющих получить доступ», «дающей представление о способах, методах обеспечения доступа», а также «побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа» к заблокированным в России сервисам и сайтам.
  • Дополнительными критериями Роскомнадзор считает информацию, «направленную на убеждение в привлекательности» обхода блокировок, «обосновывающей достоинства использования» таких сервисов, и «содержащую предложение о приобретении доступа к информации» об обходе блокировок или загрузке программ для этого.
  • Критерии не применяются только «в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения» доступа к заблокированной информации.
  • Летом 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев выступал «категорически» против наказания за обход блокировок, а также говорил, что «VPN в стране у нас пока не приживаются».
  • Владимир Путин в июле 2023 года подписал закон, по которому публикация информации о способах обхода блокировок стала основанием для ограничения доступа к сайтам.
  • В сентябре Минцифры опубликовало проект постановления о блокировке сайтов с информацией об обходе ограничений.

#новость #роскомнадзор #vpn

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108 комментариев
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 Невероятный Блондин
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Zloy Marketolog

что-то на иноагентском

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Alex R

Это экстримистская литература

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Да там вся статья 29 как анекдот

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Премудрый пискарь

Боже мой...крамола ка-ка! Запретить! Срочно!

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Pedal Horse Mashineries Inc

Что не так? Написано же любым "законным" способом

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Виктор Викторович

Гарантируется свобода мысли и слова? Читать такое даже смешно)

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Rex Mundy

А как именно ваше право на поиск и распространение тут ограничивается? Ищите и распространяйте на здоровье, никаких наказаний нет

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Александр Кайт

Блокируют, блокируют, да не выблокируют.
Это как драка с ветром.

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Бинарный Ёж

Увы, техническими средствами политическую проблему не решить. Если механизм не рухнет по пути, то рано или поздно придёт к закрытию границ. Как виртуальных, так и реальных.

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17 комментариев
Тучка

и сколько денег на эту драку с ветром выделяется

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2 комментария
Рулон Обоев

Все платформы и приложения жили в мире.
Пока...

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Борис

Они просто Дон-Кихот прочитали и такие вау, итс литералли ми

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1 комментарий
Вадим Д.

Заблокирует. Начнут (может, уже есть, не искал) в телеге постить. Снова «победоносная» война с телегой?
А если, о, боги, будут в векашечке/дзене вываливать? Расстрел авторов?

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Score of Doom

Даже по официальным данным можно увидеть отличие от того что рассказывают в телеке, тут никакие блокировки не помогут

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2 комментария
Бинарный Ёж

Уже делают прокси-приложения к популярным сервисам (тамтам к телеге, к ютубу в процессе). Фильтрующий прокси сделать на порядок проще, чем полноценного конкурента. Когда ими закроется 90% потребностей не интересующегося политикой обывателя — одним указом заблокируют всё, что не в белом списке.

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Uzername games

Большинство российских СМИ имеют аккаунты в телеграмме

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3 комментария
S.Capusta

Интересно, а как в Китае победили Телеграм?
Или он там с самого старта не взлетел, из-за мощного конкурента в виде WeChat? Или Дуров побоялся конфликтовать с поднебесной?

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1 комментарий
Alex Melnikoff

нет и не было никакой войны с телегой, была спланированная акция по пиару. просто примут авторов, как сейчас уже принимаю владельцев многих каналов и все

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2 комментария
Инло Макс

Да не расстрел, а за решетку просто. Чтобы было время подумать над своим поведением.

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Лысый

Я думаю, что с Телегой Дуров сделает то же самое, что с ВК — продаст кому-нибудь типа Усманову, написав пару постов под либертарианским соусом, что с телегой не получилось, но вот его следующий проект крипто-тик-тока честно честно будет свободным и независимым.

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1 комментарий
Griby Lenina
Критериями «запрещённой информации об обходе блокировок» регулятор считает «описание действий, позволяющих получить доступ»

Возможные варианты противодействия:

1. Инструкции по блокировке офлайн. Столбы, остановки, почтовые ящики, надписи на стенах.

2. Действия предпринимателей. линейка пива "Вэри Пиво Найс" с инструкцией по обходу на обороте.

3. Появление нового арго, оно же феня. И будут инструкции по обходу выглядеть не как "Настройте мост следующим образом..." а как "Волком не смотри, он черноту не раскидывает и пузыри не пускает..."

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Андрей Соломатов

эхх были же времена, фидо например, пора возвращаться к подобию аналоговых сетей или что то вроде

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Максут, выползай. Разговор есть.

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Васисуалий Лоханкин

Максуту пожелаем оказаться там же, где сейчас его зам Паршин.

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Posolo

Хуиглоты все равно буду обходить ваши несчастные блокировки

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sunblade
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1 комментарий
Yaroslav Dubovikov

Ростелеком первый в очереди? ;)

Цитата с сайта Ростелекома (оператор с государственным участием):
"Какие задачи решает VPN:

- Защищает персональные данные: пароли, карты, рабочие документы.

- Не дает сайтам собирать информацию о вашем бизнесе. Поэтому сведения о вас не смогут использовать для контекстной рекламы.

- Когда пользователь подключается к иностранному серверу, он получает доступ к контенту, который заблокирован в его стране. Например, через VPN можно зайти в соцсеть LinkedIn или на веб-почту ProtonMail".

https://blog.rt.ru/b2b/zachem-biznesu-nuzhen-vpn.htm

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Просто Вера

ага

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Рулон Обоев
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Daddy Fuzz

"запрещённая информация"
дОжили, блть...

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Dimitri

Вроде уже лет 10 стабильно к этому идем.

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Рулон Абоев
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Igor Zegers

В стране все стабильно)

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Sasha Bochkin

Хорошо хоть, я в своей жизни застал времена, когда границы в интернете не существовали, они были только карте. Сейчас из поистине самого лучшего изобретения человечества, безграничный интернет ограничивают физическими границами той или иной страны. Это очень большая ошибка.

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Байд Джонов

Так интернетчики сами и виноваты во всём. Спамеры, хакеры etc...

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2 комментария
GRK

Интересно а к чему эта отсрочка до 1 марта 2024? Один фиг не сработает, одни заблокируют другие появятся. Или к 1 марта что-то хотят выкатить? Ну посмотрели бы на Китай, сделали бы выводы.

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Ушлый продаван

К 1 марта все обрубят, а в начале апреля есть ощущение что страна сильно преобразится

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4 комментария
Премудрый пискарь

Что-бы все наизусть запомнили как это делается и такие сайты стали бы просто не нужны...ну и ещё попилить конечно же...

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Dimitri

VC чувствую тоже в следующем году в бан улетит.

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Muvandr

Я думаю раньше)

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tinorak915

Я думал что vc по умолчанию товарища майора, смысл им улетать в бан и терять бизенс?

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1 комментарий
Давидыч

Да тут не так много поводов, чтобы в бан улететь. Самые неприятные, так сказать, высказывания, просто подчищаются

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Байд Джонов

С этими рубриками "Как эмигрировать в ...."

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1 комментарий
Olga A

Борьба с ветряными мельницами. Как использовали, так и будем использовать то, чем пользуется весь мир!

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Роман Чернышев

ох сомневаюсь я, вы привыкли к криворуким специалистам, но они учатся, перенимают опыт из Китая, в скором времени за использования ВПН можно будет уехать в не столько отдаленные, при таких раскладах я думаю вряд ли кто то будет пользоваться

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Alex Shevchenko

Вот как они выпустят свои "правильные" ВПН, и дальше будете пользоваться))

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Alex Melnikoff

на тот случай есть тспу, который по протоколам банит. есть конечно более интересные решения, которые dpi не умеет понимать, но там и настройка веселее

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1 комментарий
Как Бизнес, Бро?

Кто в роли Дон Кихота? Это интересный сериал, какой сезон уже идет)

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Дарья Кистенева

не знала(

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Алeкcандр Блoxин

К выборам готовятся.

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Pavel Loginov

Да вырубить весь этот интернет и всё. И границы закрыть к чертям. И пару недель растелы вести на улицах всех кто посмеет выступать.

Зачем это постепенное приближение к концу? Нужно сразу, решительно. И сразу хорошо станет, спокойно, как на кладбище

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Sith Bender

Кормят и варят медленно.

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1 комментарий
Arsen

А какой смысл, если опять все обойдут?

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Премудрый пискарь

Как это какой? А выделить и оприходовать 100500трлн.$ на...

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Denis

Смысл один - продолжать ЗП получать

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Байд Джонов

Если захотят - не обойдут. Блокировка Телеги это был просто прикол.

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Илья Добряков

Да когда они перестанут душить людей

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Премудрый пискарь

Когда людей не останется...будут лишь заколдованные...

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Невкусно и грустно

Уже представляю собесы с сотрудниками РКН и околоконтор, которые будут трактор заводить и рассказывать, как их заставлял проклятый Сталин все делать, а сами они не при чем

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Denis

Еще доживем когда содержание интернета будут на рынках продавать на многотеррабайтный дисках - по тематикам) А вообще есть забытый способ получать нужный контент по емэйлу - реализация не особо сложная. Почты тогда тож надо запрещать.

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Igor Kowalski

Просто включите суверенный уже интернет.

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Байд Джонов

https://2tube.ru/v/bCkrm5

Игорь Ашманов про биометрию, повестки через…
#ИгорьАшманов #интервью #биометрия #цифровойРубль #социальныйРейтинг #цифровойКонцлагерь…
2tube.ru
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Nobody

Без привлечения к реальным срокам владельцев сайта - из пушки по воробьям. Меры должны такими, чтобы остальным было неповадно.

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Правильный Взгляд

Сейчас на любом приличеом сайте с комьюнити есть информация об обходе блокировок, все будут блокировать ? )

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Невероятный Блондин

2 марта 2024 года, день когда из-за @Дмитрий Беговатов заблокируют VC
Всего одна реклама vpn в самопиаре, и привет 🫡

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Zamir Saidov

Очередное доказательство того, что власть против интересов граждан.

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105 комментариев
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