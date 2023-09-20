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Артур Томилко

«Тинькофф» запустил голосовых роботов, которые отвлекают мошенников, удерживая их на линии как можно дольше Статьи редакции

Банк создал набор персонажей на основе разговоров злоумышленников с жертвами обмана.

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  • «Тинькофф» представил новый навык голосового помощника «Защитника Олега» — «человекоподобных роботов». Они отвлекают собеседника на внешние события, переспрашивают информацию и другими способами тянут время, чтобы злоумышленники успевали обзвонить меньшее число людей, рассказали в компании.
  • Банк создал «Фабрику роботов», в которой собраны голоса с разными ролями. Для их создания привлекались психологи и антифрод-специалисты, которые учитывали различные психотипы жертв и типичные скрипты злоумышленников.
  • На основе анализа более 40 тысяч минут мошеннических звонков были созданы четыре персонажа, каждый из которых обладает своим характером и речевыми уловками для удержания мошенников на линии.
  • Например, среди персонажей есть «пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать», «молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке», «мужчина, выгуливающий свою собаку в парке» и «уставший раздражённый водитель».
  • Средняя продолжительность разговора с такими роботами, по данным «Тинькофф», составляет 2-4 минуты, а отдельные звонки могут длиться больше 10 минут.
Пожилой мужчина, который ищет очки, чтобы лучше слышать.
  • Сейчас «Фабрика роботов» работает в тестовом режиме и доступна примерно 500 тысячам пользователей «Защитника Олега». В «ближайший месяц» функцию смогут подключить клиенты любых сотовых операторов, независимо от того, пользуются ли они сервисами «Тинькофф».
  • Пользователи «Защитника Олега» также могут принять участие в создании новых персонажей. Для этого им нужно отправить Telegram-боту команду «Олег, вот как нейтрализовать мошенника», а затем записать аудиосообщение со своим вариантом в свободной форме.
Молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке.
Мужчина, выгуливающий свою собаку в парке
  • В августе 2023 года «Тинькофф» запустил услугу «Защитим или вернём деньги» для пользователей своего мобильного оператора. Клиенту возместят ущерб, если мошенники похитят деньги, обойдя предоставленные банком способы защиты.

#новость #тинькофф

0
249 комментариев
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 Любовь

Моя мама под настроение с мошенниками болтает по полчаса) изображает бабку, у которой живот прихватило от таких страшных новостей «не кладите трубку, я сейчас найду очки и карту», жалуется на соседей, поликлинику и меня

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Ivan Hafizov

Передайте ей благодарность от сотен других людей! Серьезно!)

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ЯжПрограммист

Вот будет весело когда внезапно узнаете что она деньги перевела на "безопасный счёт" и чтобы их разблокировать пошла поджигать военкомат. Не нужно вообще разговаривать с мошенниками, кроме шуток.

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3 комментария
Marianna Yaksarova

Смотрите только, чтоб ей внезапно не попался какой-нибудь талантливый мошенник. Моя тоже раньше под настроение пыталась их стыдить, я убедила ее с ними никогда ни в какие беседы не вступать )

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Nikolay Skidanov

никогда не надо этого делать. могут записать голос, смоделировать нейронкой, и звонить с подменой номера и голоса знакомым

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2 комментария
Андрей Симагин

Надо ее профиль добавить в тинькова)

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2 комментария
Сергей Николаев

Догоняю, но с трудом.

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LAPIN SECURITY

Обманывать людей плохо, даже если люди плохие. 🙌

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3 комментария
Марина Летунова

Любовь, а вы в каком городе живёте?

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3 комментария
Marina Sokolova

Чревато. Ну разве что мама разговаривает через саундборд

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Яна Рыбаченко

Ну, если очень много свободного времени, то конечно можно поиграть

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Мордолента - знакомства

Опасная мама)))

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Alex Shevchenko

Ждём, как мошенники создадут своих ботов, и наступит великая битва машин 😁

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Вадим Д.

Так у меня есть зарубы Олега с ботами альфы и ещё кого-то, самы длительный больше 5 имнут. Один впаривает дерьмо какое-то, второй отбивается. Олег всегда, кстати, побеждает!

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6 комментариев
Саша Антипов

Это точно будет интересно, можно ставки делать, кто кого сделает)

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Макс Мартин

Следующая новость

Робот Тинькофф перевел мошенникам 9 миллионов рублей с моего счета.
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ave ego

У Тинькова плохой робот. Отказался от его услуг потому что он говорил слово переДАм и другие роботы это как согласие воспринимали.

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7 комментариев
Hox

Хорошее дело.
А где-то в параллельной реальности оператор передаёт номер телефона, паспортные данные того, на кого он был оформлен, и точное местонахождение телефона мошенника правоохранительным органам после первого же звонка...

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Богдан В.

Про айпи-телефонию что-нибудь слышали?

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1 комментарий
Ware Wow

Согласен, в таком формате "борьба" выглядит просто пиаром.
Но ловить их сложно, тем более если колл центры в Днепре.

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1 комментарий
ilia

Мошенники подменяют номера - так и невиновного могут обвинить.

Мне самому несколько раз перезванивали люди спрашивая "вот вы мне звонили сейчас и я не успела взять/повешали трубку/что-то предлагали".

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1 комментарий
Коммунист

Номер оформлен на дропа, точное местоположение установить невозможно. Ну разве что триангуляцией по базовым станциям, но едва ли мошенники честно звонят через сотовый. Сейчас у всех операторов есть интернет телефония, позволяющая звонить с российского номера находясь под Киевом.

Кажется, эта ваша параллельная реальность - она в сериалах и фильмах :)

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3 комментария
Vikarti Anatra

А потом на него подают в суд за ошибки. Ну или за "ошибки".
А в таком формате - ну ошибка и что? Мы ж вас ни в чем не обвиняли. А то что вы с вашим очень важным предложением до пользователя не смогли поговорить - ну так эту услугу не обещали и вообще пользователь нам разрешил. А если пользователь будет предъявлять претензии что таки не дозвонились те кто должен был дозвонится - в конце концов - пользователь сам включил, за ошибку можно ему бонусов каких то насыпать. Ну конечно пока ошибки не массовые. Но если детектор действительно хороший - проблемы не будет.
Но правда надо что-то сделать с возможной ситуацией когда другой бот звонит, считает что пользователя не надо идентифицировать потому что номер ж этого пользователя, и начинает что-то от него хотеть (ну там - переключится на новый очень выгодный тариф), а потом принимает какой то ответ Тинькова за согласие а когда реальному пользователю потом говорят что ну он же сам согласился в звонке.

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2 комментария
Вадим Д.

Человекоподобные Олеги!!! Свершилось!
А вообще - прикольная забавушка для этих звонильщиков.

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Фоксик

У нас эпидемия. Помогите, кто может. Кто может, помогите.

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1 комментарий
Кристина Крецу

- Мой сын хочет вам что-то передать
- Жулик, не воруй!

- Я слышу иронию в ваших действиях

😂

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ave ego

Всего 4 сценария, на следующий день у мошенников будет записано в методичке с кем не говорить, чтобы не терять время :D

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just a.

Если бы вы внимательно прочли новость, вы бы поняли что это тестовый режим. Я думаю дальше больше будет.

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3 комментария
Даниил К

Так они начали только. Плюс пока проект не сверх массовый как я понял. Ну и еще там в конце статьи написано что можно свои идейки кидать, и они наверняка новые сценарии дропнут когда соберут фидбека

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Аккаунт отморожен

Тинек, ну шо ты делаешь!

Вроде идея хорошая, но зачем ты им рассказываешь что ботов всего 4 и сразу выдаешь все психотипы и модели поведения? Скажи что их 500 тестовых, жулики же и тут сидят читают, вон там про борьбу с курением делятся.

Как быстро они все это передадут своим колл-центрам через голубиную почту, и начнут скипать твоих ботов?

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Коммунист

Эта статья написана не для того чтобы мешать мошенникам, а чтобы прорекламировать их робота Олега.

Те, кто разрабатывал эту штуку, конечно понимают, что лучше бы не рассказывать на весь мир как ты собираешься обманывать обманщиков, но они уже получили свои 300кк в сек, и у них все хорошо.

И отдел маркетинга тоже хочет деняк, поэтому им нужно выполнить KPI по новым пользователям робота Олега, так что они пошли на все медиаплощадки рассказывать о своей новой крутой технологии, которая станет бесполезной уже через неделю - это пофиг, главное что сегодня будет выполнен план.
А вот KPI по количеству потраченных минут мошенников ни у кого нет, на них вообще всем похуй :)

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2 комментария
Владимир Прохоров

Да молодцы что все по честному написали и попросили обратную связь им в телегобота кидать. Думаю, что гораздо быстрее Тинькофф пополнит свою базу и разные модели ответов, чем все мошеннические колцентры обучат всех своих операторов не говорить в этих представленных голосах/случаях)

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Алeкcандр Блoxин

Голоса и диалоги за секунду сотнями создаются.

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Бинарный Ёж

Але! Ну как там с деньгами?

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Фокс Йовович

Ты кому звонишь?

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2 комментария
Alex Shevchenko

Дарова пацанчик! Я тебя по ip вычислил!

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Bo.G

да

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Вадим Вахрамов

Мой рекорд - 30 минут, просто надоело болтать в конце уже. Главное - сказать, что на счету много денег. И корректно отвечать на их вопросы. Тоже думал автоответчик запилить, но от думать до сделать много действий нужно)) Можно ещё потом сделать БД с сигнатурами их голосов, в последствии появится механизм поиска этих людей

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Hox nap

У меня 7 минут, я в гарнитуре постоянно ченибудь слушаю, и поболтать с прокурорами всегда есть возможность. И это реально лучше, чем сбросить звонок.
А вообще огромный респект тиньку. Архиполезная приблуда. Надеюсь функцию свою выполнять будет. И останется бесплатной

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just a.

Хорошая идея

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Александр Ларин

Новость плохая.
В странное время живём.
У меня сегодня моей жене звонил робот из банка и общался с ее роботом Олегом. А мобильный оператор снял за это 3р. Т.к. Олег воспринимается оператором как перевод на голосовой почтовый ящик. А теперь Олег будет говорить не на 3р., а на 30р.
По сути, два робота поговорили, а моя жена заплатила 3 рубля левой организации)

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Мистер Блондин

заплатила 3 рубля за свободное время (3 мин.)
время самое ценное, что у нас есть

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3 комментария
Vikarti Anatra

Оператор НЕ ТиньковМобайл а видимо Билайн(или Мегафон и тариф не топовый)? Как бы там при подключении Олега в таком режиме говорят же что переадресация оплачивается согласно тарифам вашего оператора(у Билайна она НЕ входит в пакет минут, у Мегафона на младших тарифах она может быть платной потому что звонок по России).

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Максим Ростокин

Держите на балике ноль после оплаты всех пакетов связи)

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1 комментарий
Zloy Marketolog

Одобряю, но звонилку от Потанина ставить все равно не буду.

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Диана Арс

современные проблемы требуют современных решений 😏

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Рулон Обоев
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Денис Гилязов

"На основе анализа более 40 тысяч минут мошеннических звонков"... И где они взяли тысячи минут разговоров?... Попросили записи у мошенников? ))))

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Киприан Лейн

Так тинёк сам не редко звонит, чтоб свои уникальные предложения впарить. Различий с мошенниками пренебрежительно мало. На своих звонках и обучались.

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2 комментария
Alexey Ivanov
И где они взяли тысячи минут разговоров?

Из собственной телефонии? Так-то они виртуальный оператор еще...

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Alex Shevchenko

Та в том же ютубе уже море каналов с записями таких звонков. Изучай - не хочу))

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Ilya M. Belov

... и при чем тут тайна связи ... )))

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Вася Пражкин

Ну это Тинек для теста обкатывает роботов, а прикиньте, они завтра вам звонить начнут и кредиты впаривать? Вот, например этот - «мужчина, выгуливающий свою собаку в парке»:
- Алё, Вася? Кредит, апорт! Апорт я сказал! Не возьмешь? Рэкс - фас!

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Игрок
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Dima Alexeev

При Олеге такого не было.
А если серьёзно, то откуда они набрались этих идиотских терминов, вроде "финансового номера телефона"?
Представленные диалоги - огонь

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Ivan Mart

Фиксирую информацию ©

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1 комментарий
A.G.

Там остальное не лучше, «главное управление», «заявление от цб», всё очень примитивно, от этого и грустно

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Мария Шевченко

Мне говорили, что мой Единый банковский реквизит скомпрометирован. У каждого человека, оказывается, есть ЕБР, где отражаются все его счета во всех банках!

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1 комментарий
Viktoria Petrova

А голосовые роботы будут часом не из украденных голосов артистов?
Мошенник на мошенника, получается
https://youtu.be/SycPoSOxS98?si=bMqjlad0OkCm9QuY

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Богдан В.

Кстати, да, тинек здесь отвратителен, девушку опрокинули по полной программе((( надеюсь, она добьется компенсации и сможет дальше работать диктором.

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3 комментария
Александр

Киберпанк, который мы заслужили…

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Рулон Обоев
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Sergei Matsnev

Спустя год уперли идею у Мегафона, вот это новости)

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Dima Alexeev

Идея в современном мире стоит 0. Главное - её реализация

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Ольга Новикова

Новость в том что мегафон спиздил эту идею в омерике.

Стартаперы-инноваторы хуевы.

Ой, ну это другое, да?

https://www.youtube.com/watch?v=ezZ2V1CH32E&ab_channel=JollyRogerTelephoneCo

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Николай Щербаков

Какую идею они уперли? Фабрики ботов как тут в новости у Мегафона нет, по крайней мере чет не нашел инфы, а если мы про ИИ-нейросеть-ботов, то Тинькофф первые ввели этого Олега https://vc.ru/tinkoff/275248-ot-prostogo-robota-do-zashchitnika-kak-my-sozdavali-telefonnogo-sekretarya-olega-kotorogo-potom-nachali-kopirovat. Вообще в целом Тинькофф много чего первым внедряет

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Денис Саблин

А что за идея? Вот про Олега типа умный авто-ответчик я слышал. Про что-то подобное тем более бота против спама от Мегафона не слышал вообще.

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Никита Сергеев

А можно еще ферму контента в тик ток на нарезках разговоров, под сабвей серф?

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Борис Вишневский

А полные версии на пранкру заливать(жаль что он умер)

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Дмитрий

Тоже так троллю укров, когда нечего делать. Иногда даже по часу) К банкомату "иду", включаю на ноуте звук едущих машин, потом звук пересчёта денег)

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Zloy Sniper

Вроде ж Тинькофф (который банк) открестился от Тинькова (который Олег). Почему же в название добавили «Олега»? Можно было назвать «Защитник». Или голосовой помощник защищает не клиентов банка, а самого Олега? Непонятно-с.

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Драка вегетарианца с людоедом

Скажут что-нибудь в духе, мол, Олег теперь не Тиньков, а Газманов

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1 комментарий
Кабаре-дуэт Академия

А у нас в стране единственный Олег — это Тиньков?

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Dima Alexeev

Имя "Олег" не монополизировано Тиньковым. Может, это уже Дерипаска или, прости господи, Митволь

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5 комментариев
Vikarti Anatra

Потому что он раньше так звался?
Хотя реально там есть выбор пола. Женская версия - Оля.

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Коммунист

Может, потому что робота назвали Олегом, когда Олег ещё был Олегом, а не бывшим Олегом?

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Деловой Крыжополь

лол там Петр Гланц еще есть, это ход конем, я б сам поговорил бы с таким роботом) но наверно на него мало какой мошенник поведется

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Константин Николаев

Вообще то нет. Оказывается я тоже в тест-группе, были прям смешные диалоги. Мошенники реально общаются даже с голосом гланца дедпула,а там капец канеш рофлит он. Прям неплохо придумали, сценаристы поработали,респект)

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2 комментария
Бабаевский по акции

Удерживают на линии как можно дольше, чтобы отследить звонок? Как в фильмах показывают ровно 60 секунд нужно, ни секундой меньше

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Иисус был социалистом

Чтобы они все бесплатные минуты потратили и не смогли больше позвонить

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Андрей Мельник

Предлагаю ещё варианты.
1. Полупьяный бывший вагнеровец, перед вербовкой Пригожиным отбывший лет 10 на строгом/ особом режиме.
2. Воспитатель детского сада, выведшая детей на прогулку.
3. Сидящий на толчке чувак с расстройством кишечника.
4. Человек, страдающий сильным заиканием.
5. Мигрант, плохо знающий русский язык

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Денис Акулов

Пенсионер, который постоянно забывает, о чём говорил.
Человек, утверждающий, что он из будущего и пытается предупредить о катастрофе.
Хиппи, который пытается обсудить с мошенником карму и духовные практики.
Человек, утверждающий, что является агентом ФСБ и начинает "расследование".
Домохозяйка, увлекающаяся теориями заговора, и начинающая рассказывать о них.
Человек, постоянно переключающий тему разговора на своих домашних животных.
Человек, утверждающий, что он сам мошенник и предлагает "объединить усилия".
Доктор, который начинает консультировать мошенника по здоровью и предлагает медицинские услуги.

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2 комментария
Сергей Коновалов

Ждём иск на предумышленное введение в заблуждение 8))

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Ярослава Радионова

У Альфы идея с запросом кода больше зашла - помогает здесь и сейчас понять, кто звонит: сотрудник или зекуля.

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Dima Alexeev

Это нужно знать и требовать. Не работает, если клиент не в курсе

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Денис Васин

если можно отправлять идеи,то у меня такая идея типа бабушка уже почти на все готова, все реквизиты записывает типа под диктовку и уже как будто переводит но все время забывает и снова спрашивает куда перевести и так по кругу пока скамер не опухнет и лопнет

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Stanislav Lem

Никак не могу прочитать статью. Телефон садится, подождите сейчас за очками схожу.

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Денис Акулов

А если с Тинькофф банка заеб....ют он поможет ??

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Богдан В.

Нормальный продукт получился - диалоги забавные. Развитие очевидное - много голосов и прикрутить чатгпт. Предполагаю статистически хватит порядка 400 голосов/персон (в реальности и 100 хватит), чтобы мошенники всех мастей не могли просечь с кем говорят, даже если они будут в курсе какие персонажи используются.

Кстати, идея для тинька - реалитишоу с лучшими диалогами - потеха будет знатная ;)

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Zmey007

Спасибо. Злоумышленники уже подготовились видимо. Такие анонсы же не нужно делать )

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Андрей Соломатов

Вряд ли мошенники такие продумасы чтоб отслеживать подобные новости. У них скрипт-то один и тот же "полицай", "цб", "служба без-ти". А с новостью еще и обратный эффект - раз Тинькофф предлагает скидывать свои идеи сценариев всем, то и база будет пополняться разными вариантами ответов видимо.

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AnlimiT

Интересно, как быстро "ЦБ" и "МВД" адаптируются и просто будут класть трубку через минуту? 🤔

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Глебушка

Это вечная борьба снаряда и брони

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Vikarti Anatra

Многие любители позвонить (которые формально не являются мошенниками но просто очень хотят пообщаться) сразу кидают трубку. (Маша (та что https://vc.ru/tribuna/226834-ya-introvert-ne-lyublyu-razgovarivat-po-telefonu-poetomu-ya-sozdal-robota-mashu-teper-ona-otvechaet-na-vse-zvonki ) кстати тут лучше работает видимо потому что менее популярна - продвигает то не крупная контора + это платный сервис с бесплатным тарифом). у МТТ есть даже услуга по детекту роботов (https://www.mtt.ru/services/voicebox/detektirovanie-ai/ например) . Вот если Тиньков сделаете еще и качественный и обновляемый антидетект то будет круто.

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Lisa Pucci

да не переоценивайте мошенников, у них на день тыща звонков, из них сколько будет попадаться на эти голоса неясно да и если сценарии у роботов будут разными, кароче нормально так скамеры попадут и потратят минутки как мне кажется/

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sles

Рекурсивненько.

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under construction

Ваш бот наговорил 15 дней 22 часа 18 мин 32 сек, счет будет выслан с эксклюзивными условиями под кредит на оплату услуг связи.

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Дмитрий Маусов

Как человек, который практически никогда не отвечает на незнакомые номера, скажу, что даже захотелось попробовать)

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Olga K

А как же звонки из магазинов/клиентов/курьеров/такси?

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Чижик-Пыжик

У меня отец любит с мошенниками болтать, чтобы поугарать над ними. Надо его попросить создать своего персонажа, воображение у него хорошее)

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Olga K

А я сразу хамить начинаю ☹️вследствие чего они меня матерят и угрожают расправой. То есть там уже статья УК РФ.

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Королева Оксана

Господи, почему так смешно это слушать)))))

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Кот Разумный

Так надо послушать манеру этих роботов, и так же косить под них. Я обычно кошу под автоответчик.
А пару дней назад звонил робот с МТС, сразу не понял, но по манере строить фразы понял что робот, при чем он сам признался потом, рекламу впихивали, точнее ждали пока скажу да и чтобы подключить платную услугу, робота расколол и ни разу не сказал да, в итоге робот отключился. Но с жуликами лучше эмоционально не разговаривать, либо молчать либо монотонно и не говорить да, они могут записать голос и скормить ваше да на банковского робота чтобы тот подписал услугу или кредит.

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Erik

Да и нет не говорить, черный с белым не носить, не смеяться и не улыбаться)

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Приятель

Роботы сразу по-украински говорят, чтобы сотрудникам колл-центра было проще поддержать беседу?

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Olga K

А почему они так обижаются, когда их дебилами называют? 🙄

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Bezoblachno

Слово трудное для их уровня

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Oleg Defender 😎

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Справедливый мошенник

Прикинь странно

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Alexander

Круто! Респект

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Тарас Перещук

работаем братья

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Никита Хромов

Прикольно))

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Слегка Придурковатый

Уже на следующий день после выхода новой голосовой модели, у мошенников будут всё по папочкам: это бот, это не бот.

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nochnoy.ru

Модели тоже будут обучаться: если мошенник бросил трубку значит неверная линия поведения.

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Hox nap

Ну тогда те кто поставил бота будут иметь +10 к защите?

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Дмитрий Павлов

ну если тинькоф реально вложились в это дело и будут развивать,то получается им разные люди будут кидать свои промпты и обратную связь и роботы эти будут множиться как вихты белых ходоков

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Александр Цурков

А можно ещё таких роботов для спам звонков сделать пожалуйста ? 😅

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Алексей Беляков

Как в рекламе по моему m&m-сов, он настоящий,они настоящие) нормас

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Дмитрий Маслов

Получается можно и самому поучаствовать чтобы на твоей идее смоделили нового персонажа- это кайф! Фабрика ботов здорового человека

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Vladimir Chyorniy

Хорошие новости подъехали. Давно утром не смеялся) спасибо тинек

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Мистер Блондин

разговор с молодой мамой как будто 2 робота общаются, особенно последняя фраза мошенника про иронию
ждем когда мошенники теперь релизнут таких роботов и вселенная сомкнется наконец-то
роботы мошенники будут разговаривать с душными роботами жертвами вечность

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nochnoy.ru

а в чём профит?

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1 комментарий
Максим Лешманов

аахаха)) послушал разговоры) слышно прям, как эти "нелюди" бесятся))) классная функция, Олег- молодец!

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Александр

Жестоко, мошенники должны подать в суд по правам человека

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Валентина Дурова

Очень нравится эта идея) Обязательно подключу такую услугу

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Док

Наши кибер-слоны

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Челик из Погреба

Теперь тоже захотелось подключить Олега себе 😂 А то достали мошенники и боты всякие

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Вася Пражкин

«Тинькофф» запустил голосовых роботов, которые отвлекают разработчиков, удерживая их на линии производства хуеты как можно дольше.

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ArtYk.inTrade

Силовики не хотят этим заниматься, от слово совсем, так, как им не заработать на этом. Пытаются еще люди бороться и это хорошо.

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Жельмандо

Это прекрасно 😁👌

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Александр Лапин

Тоже соглашусь с другими людьми из комментариев. Не стоило сразу выкладывать всю информацию об этом боте. Мошенники сейчас на заметку себе возьмут и будут знать

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Евгений Вилков

Фабрика троллей против мошенников, уже лучше )

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Тоже хочу

Самый короткий телефонный разговор: "Ало, как нахуй"

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Илья Заводов

У меня определитель от альфа банка стоит. Если вижу нежелательный звонок, то на олега кидаю его разбираться. Неплохой симбиоз получается.

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Евгений

Только теперь, после ввода защиты, ушлые звонят по whatsapp

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Васисуалий Лоханкин

Послушал диалог с "мужиком, который выгуливает собаку" -действительно годно, не понять сразу, что робот, еще и троллит в ответку. )

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Рэдрик Шухарт

А неплохо, неплохо.
Пока создается такое ощущение, что желтый банк сделал что-то реально годное.
Я прям завидую. Раньше сам пытался так же время тянуть, когда ничем не занят. Но почти всегда мошенники меня раскусывали и бросали трубку. Хреново получалось значит.
А теперь живые мошенники не звонят, только роботы. С роботами просто кладу телефон под колонку и делаю погромче подкаст, стрим или вебинар чтобы они потратили побольше времени на чтение распознанной речи. Но это, конечно, не то...

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Владислав Кирченко

ахаха)) знаю несколько человек, которые при наличии свободного времени, очень любят потролить над этими мошенниками) увлекательный разговор получается, слушал разговор на громкой связи

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ЯжПрограммист

Тинькоф против Сбера значит пошёл

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Александр Кайт

Мне иногда по приколу поговорить с жуликом. Выбесить его под конец разговора. И поставить себе плюсик в карму :)

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Edward Dette

Оу, оч неплохо, но почему не на всех сразу раскатили, у меня нет пока, жду на всех..

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Jeep59.RF

норм)

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Булка хлеба

Че уже все забыли про бабу которая что то там озвучивала по заданию тинькова, а потом ее голосом порнуху начали озвучивать. Вот держите промокод на 20 рублей

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Невероятный Блондин

Тинькофф, ты зачем у девушки ее голос украл под видом начитки текста для Олега?
Вот ты и есть первый мошенник 🤬

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