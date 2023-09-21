«Яндекс Браузер» начал переводить любые YouTube-трансляции с пяти языков Статьи редакции
До этого функция была доступна только для некоторых каналов.
- Закадровый перевод прямых трансляций стал доступен для всех YouTube-каналов, рассказали в компании. Он работает при просмотре эфиров на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках.
- «Яндекс» запустил синхронный перевод трансляций в «Браузере» для некоторых YouTube-каналов летом 2022-го. За год пользователи посмотрели около 20 тысяч часов видео.
- Разработчикам также удалось улучшить обработку трансляций. Это позволило увеличить пропускную способность серверов «Яндекса» в два раза, а количество стримов, которые пользователи могут одновременно смотреть с переводом, — в 100 раз, отмечают в компании.
- Перевод трансляций по-прежнему работает в режиме открытого тестирования. Воспользоваться функцией можно в приложении «Яндекс Браузера» для компьютеров, смартфонов и планшетов.
10K показов
2.9K открытий
Хм, а эта фича действительно повод поставить браузер, имхо)
можно без браузера. Нужно расширение в хром tampermonkey
и в него вот этот скрипт
https://github.com/ilyhalight/voice-over-translation
Все в нем ок, только постоянно спрашивает: "а можно я стану главным!?", аж напрягает
только надо держать в уме что этот браузер при первом запуске без спроса забирает из хрома все данные до каких может дотянуться
Сейчас понабегут эксперты по безопасности и расскажут про товарища майора, который ворует список покупок из маркета)
Имхо, в Я.Браузере кроме этой фишки важно ещё то, что там можно настроить вообще абсолютно всё, в отличие от Хрома.
Браузер хорош. Переводчик субтитров работает отлично. В хроме пытался с расширением поставит его, но увы
Поставил браузер только из-за этого. Основой - Хром
Пыжатся - пыжатся, а я всё равно их говнобраузером никогда пользоваться не стану.
Держите нас в курсе.
прямо сейчас в офисе Яндекса
Яндекс как шарага спорная, но браузер один из лучших.
Напыжались уже на 20% российского рынка
Гражданин, можете не пользоваться, но однажды, если у вас обнаружат недостаток патриотизма, то вы мигом установите его...
Хватит меня скачивать!
Зырьте чего нашёл
Каким говнобраузером пользуешься?
Это только в мире фриков они "пыжатся" и пытаются уговорить кого-то пользоваться их продуктами)
Никогда не говори никогда.:)
И вдогонку: everybody lies.
Вот это реально полезная функция для меня. Для просмотров разных презентаций и вебинаров просто топ
Новость вроде хорошая - отечественный браузер стал лучше - но вангую, что отрицательных комментов будет больше. Для подавляющего большинства российских пользователей (владеют только русским языком) появится возможность понять о чем говорят в ютубе аж на 5 неведомых им языках. А если добавить еще и жителей бывшего СССР, которые из иностранных знают только русский, то количество бенефициаров можно умножить на 2.
Теперь индусский акцент не бесит, перевод ровный есть...
Столько новостей про этот яндексовский переводчик, что сдается мне, он скоро будет переводить языки, даже если юзер этого не хочет. А потом депутаты запретят смотреть ролики на языках отличных от русского. А потом чуть «подправят» перевод Яндекса, чтоб было скрепно и в соответствии с политической повесткой.
Золотая медаль по приплетению уходит тебе.
Опять забыл таблетки принять?
Скоро анунаки будут управлять Россией открыто, не прячась за маски людей)
Это ж не скрепно. Теперь нельзя будет нае.. обмануть пытливые патриотические умы по первому каналу показывая куски из новостей вражины, можно будет посмотреть весь выпуск)
А вы во все новости тяните политику?
Но делать то этого все равно никто не будет, увы.
Аудитории Яндекс браузера и первого канала слабо пересекаются
Фича хорошая, но к сожалению перевод хромает. ДУмаю они в качестве контекста берут наиболее употребимые слова, а не общий смысл.
Вот пример можно включить песню Doors -People are strange
И Яндекс перведет как Странный вместо Чужой, что как бы совсем не в тему.
А почему вы думаете тут надо переводить чужой, вместо странный? С учетом увлечения Джима расширением сознания - "Странный" звучит более уместно.
Получается и у самого Гугла тоже "хромает"?
Что за нафиг? Я использую этот браузер год и год смотрю ЛЮБЫЕ каналы на ютубе с переводом где мне надо. Хотя нет. Решил как-то послушать что в хронике хитлер там чешет языком в 30 годах прошлого века, Яндекс переводил это разными интонациями "я люблю тебя" повторяя эти слова до конца видео. Явно цензура какая-то креативная. В представлении Яндекса Гитлер такой любвиобильный? Почему попросту не "бла-бла-бла"?
Ты смотришь любые каналы, но не трансляции.
Или с Гитлером тоже прямая трансляция шла?
Удивительный поток сознания)
убрали бы еще тяжелую обою на стартовом экране было бы вообще супер
Настройки не пробовал открывать?))
А где можно протестировать, не пойму?
Пожалуй, самая интересная в России современная технологическая компания.
Пожалуй, единственная в России современная технологическая компания.
Пользуюсь Я.Браузером уже больше 7-8 лет, как на десктопе так и на мобильном. Фича с переводом не раз выручала, в целом же меня устраивает как основа и не было никогда никаких проблем. А эти холивары вроде андроид или iOS будут всегда, каждый сам все равно решит чем им пользоваться.
Отличный браузер, пользуюсь им, есть пару косяков, но в целом полностью устраивает
Есть пару минусов, не блокирует рекламу на самих страничках яндекса. А так, Браве, Вивальди гораздо приятнее, там блокировщики рекламы вшиты автоматически
Чуть-чуть не успели до презентации пятнадцатого
С презентацией Apple они не справились. Все кто смотрел, поржал )))😆
А что за перлы были?
А что там переводить? Как Кук оправдывается перед "Матерью Природой"? 🤣🤣🤣
Главное теперь, чтоб ютуб не заблокировали.
Им бы добавить турецкий.
Удобно:)
Ну ограничений и так и так невозможно было бы избежать, это вполне ок, а в целом звучит интересно, стоит попробовать
Татарский, удмуртский, казахский, армянский, грузинский.
новые технологии, теперь и языки не надо изучать все есть , плохо плохо плохо
И что прям норм переводят? или с Китайского на непонятный?
Скорее всего в стиле описания к товарам на алиэкспресс
Эта новость уже раз пять была на VC в этом году
Да ладно, переводчик кривой у них, какой нибудь китайский или японский и все поплыл переводчик
ставил браузер, но так и не увидел данной функции, потом снес)
Топовый браузер. Реально много годных настроек
Если это стало работать как в видео, то отлично
Субтитры, которые мы заслужили
Фича полезная, но на ТВ и мобильных устройствах не поможет. Придется ждать переводы в нативном приложении ютуба.
Круто, интересно, когда появится приложение для быстрого перевода в режиме онлайн и оффлайн?
и не только ютуб, вообще-то, я любые ролики с любых платформ так могу смотреть
Не разделяю негодования по поводу Яндекс.Браузера, он вполне неплох. Может, конечно, дело привычки
Уже раз пятый читаю про это за последние пару месяцев)
Кто бы что ни говорил, Яндексы по-прежнему красавчики. Одни из немногих, кто сегодня в России двигает прогресс.
Долго переводит и не очень хорошо.
Но это уже придираемся.
Ой как много новорегов в комментах хвалит.. о, какие методы… да, конечно, да..
Подскажите как поставить ?
Надо было написать отмечаем 1 год, как Яндекс браузер перевод ролики…
Отличая попытка яндекс, но браузер я качать не стану