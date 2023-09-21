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Артур Томилко

«Яндекс Браузер» начал переводить любые YouTube-трансляции с пяти языков Статьи редакции

До этого функция была доступна только для некоторых каналов.

  • Закадровый перевод прямых трансляций стал доступен для всех YouTube-каналов, рассказали в компании. Он работает при просмотре эфиров на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках.
  • «Яндекс» запустил синхронный перевод трансляций в «Браузере» для некоторых YouTube-каналов летом 2022-го. За год пользователи посмотрели около 20 тысяч часов видео.
  • Разработчикам также удалось улучшить обработку трансляций. Это позволило увеличить пропускную способность серверов «Яндекса» в два раза, а количество стримов, которые пользователи могут одновременно смотреть с переводом, — в 100 раз, отмечают в компании.
  • Перевод трансляций по-прежнему работает в режиме открытого тестирования. Воспользоваться функцией можно в приложении «Яндекс Браузера» для компьютеров, смартфонов и планшетов.
Пример синхронного перевода трансляции NASA
  • «Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» в сентябре 2021 года, а в ноябре— закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком. Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериалы Netflix.

#новость #яндексбраузер #яндекс

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131 комментарий
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 Сергей Вознесенский

Хм, а эта фича действительно повод поставить браузер, имхо)

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Ненавижу Лицемеров

можно без браузера. Нужно расширение в хром tampermonkey
и в него вот этот скрипт
https://github.com/ilyhalight/voice-over-translation

GitHub - ilyhalight/voice-over-translation…
Небольшое расширение, которое добавляет закадровый перевод видео из YaBrowser в другие браузеры…
github.com
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6 комментариев
ViktoRus

Все в нем ок, только постоянно спрашивает: "а можно я стану главным!?", аж напрягает

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9 комментариев
Anton Karmanov

только надо держать в уме что этот браузер при первом запуске без спроса забирает из хрома все данные до каких может дотянуться

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1 комментарий
Blazing8627

Сейчас понабегут эксперты по безопасности и расскажут про товарища майора, который ворует список покупок из маркета)

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4 комментария
noname

Имхо, в Я.Браузере кроме этой фишки важно ещё то, что там можно настроить вообще абсолютно всё, в отличие от Хрома.

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Don Draper

Браузер хорош. Переводчик субтитров работает отлично. В хроме пытался с расширением поставит его, но увы

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Гоги Твардовски

Поставил браузер только из-за этого. Основой - Хром

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Пыжатся - пыжатся, а я всё равно их говнобраузером никогда пользоваться не стану.

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Robber

Держите нас в курсе.

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3 комментария
Артур Маслов

прямо сейчас в офисе Яндекса

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1 комментарий
jonewayne

Яндекс как шарага спорная, но браузер один из лучших.

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9 комментариев
S.Z

Напыжались уже на 20% российского рынка

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1 комментарий
Нейрослав Жепетеев

Гражданин, можете не пользоваться, но однажды, если у вас обнаружат недостаток патриотизма, то вы мигом установите его...

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Хватит меня скачивать!

Зырьте чего нашёл

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4 комментария
дед Мазай и муравьеды

Каким говнобраузером пользуешься?

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6 комментариев
Blazing8627

Это только в мире фриков они "пыжатся" и пытаются уговорить кого-то пользоваться их продуктами)

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2 комментария
Илья Ланкевич

Никогда не говори никогда.:)
И вдогонку: everybody lies.

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Максим Милов

Вот это реально полезная функция для меня. Для просмотров разных презентаций и вебинаров просто топ

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Zloy Sniper

Новость вроде хорошая - отечественный браузер стал лучше - но вангую, что отрицательных комментов будет больше. Для подавляющего большинства российских пользователей (владеют только русским языком) появится возможность понять о чем говорят в ютубе аж на 5 неведомых им языках. А если добавить еще и жителей бывшего СССР, которые из иностранных знают только русский, то количество бенефициаров можно умножить на 2.

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ViktoRus

Теперь индусский акцент не бесит, перевод ровный есть...

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Вася Пражкин

Столько новостей про этот яндексовский переводчик, что сдается мне, он скоро будет переводить языки, даже если юзер этого не хочет. А потом депутаты запретят смотреть ролики на языках отличных от русского. А потом чуть «подправят» перевод Яндекса, чтоб было скрепно и в соответствии с политической повесткой.

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Кабаре-дуэт Академия

Золотая медаль по приплетению уходит тебе.

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Cargo

Опять забыл таблетки принять?

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1 комментарий
Олег Бринц

Скоро анунаки будут управлять Россией открыто, не прячась за маски людей)

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3 комментария
ViktoRus

Это ж не скрепно. Теперь нельзя будет нае.. обмануть пытливые патриотические умы по первому каналу показывая куски из новостей вражины, можно будет посмотреть весь выпуск)

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Robber

А вы во все новости тяните политику?

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1 комментарий
Robert Takaev

Но делать то этого все равно никто не будет, увы.

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Dima Alexeev

Аудитории Яндекс браузера и первого канала слабо пересекаются

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Марк Аврельский
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Vlad Dx18gzn36

Фича хорошая, но к сожалению перевод хромает. ДУмаю они в качестве контекста берут наиболее употребимые слова, а не общий смысл.
Вот пример можно включить песню Doors -People are strange
И Яндекс перведет как Странный вместо Чужой, что как бы совсем не в тему.

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Док

А почему вы думаете тут надо переводить чужой, вместо странный? С учетом увлечения Джима расширением сознания - "Странный" звучит более уместно.

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Cargo

Получается и у самого Гугла тоже "хромает"?

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Влад Vlad

Что за нафиг? Я использую этот браузер год и год смотрю ЛЮБЫЕ каналы на ютубе с переводом где мне надо. Хотя нет. Решил как-то послушать что в хронике хитлер там чешет языком в 30 годах прошлого века, Яндекс переводил это разными интонациями "я люблю тебя" повторяя эти слова до конца видео. Явно цензура какая-то креативная. В представлении Яндекса Гитлер такой любвиобильный? Почему попросту не "бла-бла-бла"?

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Ivan Mart

Ты смотришь любые каналы, но не трансляции.
Или с Гитлером тоже прямая трансляция шла?

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Blazing8627

Удивительный поток сознания)

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Дмитрий Зима

убрали бы еще тяжелую обою на стартовом экране было бы вообще супер

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noname

Настройки не пробовал открывать?))

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2 комментария
Анастасия Каменская

А где можно протестировать, не пойму?

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Со всем уважением

Пожалуй, самая интересная в России современная технологическая компания.

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дед Мазай и муравьеды

Пожалуй, единственная в России современная технологическая компания.

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2 комментария
Олег Бринц

Пользуюсь Я.Браузером уже больше 7-8 лет, как на десктопе так и на мобильном. Фича с переводом не раз выручала, в целом же меня устраивает как основа и не было никогда никаких проблем. А эти холивары вроде андроид или iOS будут всегда, каждый сам все равно решит чем им пользоваться.

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Александр

Отличный браузер, пользуюсь им, есть пару косяков, но в целом полностью устраивает

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Елена

Есть пару минусов, не блокирует рекламу на самих страничках яндекса. А так, Браве, Вивальди гораздо приятнее, там блокировщики рекламы вшиты автоматически

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Андрей Землянский

Чуть-чуть не успели до презентации пятнадцатого

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Алексей Орлов

С презентацией Apple они не справились. Все кто смотрел, поржал )))😆

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Вася Пражкин

А что за перлы были?

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1 комментарий
Cargo

А что там переводить? Как Кук оправдывается перед "Матерью Природой"? 🤣🤣🤣

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Владимир Зыков

Главное теперь, чтоб ютуб не заблокировали.

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Руссиано Цикорини

Им бы добавить турецкий.

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Татьяна

Удобно:)

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Саша Панина

Ну ограничений и так и так невозможно было бы избежать, это вполне ок, а в целом звучит интересно, стоит попробовать

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Бубоник

Татарский, удмуртский, казахский, армянский, грузинский.

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Ильнур Сиразетдинов

новые технологии, теперь и языки не надо изучать все есть , плохо плохо плохо

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Алена Дорникова

И что прям норм переводят? или с Китайского на непонятный?

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Арнольд Шварцкайзер

Скорее всего в стиле описания к товарам на алиэкспресс

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Тоже хочу

Эта новость уже раз пять была на VC в этом году

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Влад

Да ладно, переводчик кривой у них, какой нибудь китайский или японский и все поплыл переводчик

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Mike Amir

ставил браузер, но так и не увидел данной функции, потом снес)

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Егор Лучников

Топовый браузер. Реально много годных настроек

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Алеоп

Если это стало работать как в видео, то отлично

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Marina

Субтитры, которые мы заслужили

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Петр В

Фича полезная, но на ТВ и мобильных устройствах не поможет. Придется ждать переводы в нативном приложении ютуба.

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Chernov Emil

Круто, интересно, когда появится приложение для быстрого перевода в режиме онлайн и оффлайн?

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DmitriyS

и не только ютуб, вообще-то, я любые ролики с любых платформ так могу смотреть

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Мила Андрюшина

Не разделяю негодования по поводу Яндекс.Браузера, он вполне неплох. Может, конечно, дело привычки

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Владимир Покуц

Уже раз пятый читаю про это за последние пару месяцев)

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дед Мазай и муравьеды

Кто бы что ни говорил, Яндексы по-прежнему красавчики. Одни из немногих, кто сегодня в России двигает прогресс.

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Ware Wow

Долго переводит и не очень хорошо.
Но это уже придираемся.

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Domorost

Ой как много новорегов в комментах хвалит.. о, какие методы… да, конечно, да..

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ТРАНСЛИЗИНГ

Подскажите как поставить ?

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Евгений Харитонов

Надо было написать отмечаем 1 год, как Яндекс браузер перевод ролики…

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Пётр Комментов

Отличая попытка яндекс, но браузер я качать не стану

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128 комментариев
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