Skillbox приостановил развитие бизнеса в Бразилии под брендом Mentorama — Forbes Статьи редакции
Компания купила стартап для работы в стране в 2021 году.
- Бразильская онлайн-школа Mentorama, принадлежащая Skillbox, приостановила развитие, рассказали Forbes три источника на рынке.
- По словам бывшего топ-менеджера компании, который решил остаться анонимным, Mentorama не ведёт операции в стране с июля 2023 года. В стартапе официально ответили, что продлолжают работу и отказались от дальнейших комментариев.
- По словам топ-менеджера, в июле 2023 года компания уволила всех сотрудников отдела продаж, а с учениками достигла «компромисса». Поэтому фактически платформа работает, но источник издания не уточнил детали. По предположению главы другой бразильской онлайн-школы EBAC Online Александра Аврамова, Mentorama приостановила развитие из-за убытков и невозможности выйти в прибыль.
- В местном профессиональном сообществе обсуждают другую причину, рассказал специалист по локализации бизнеса и бывший сотрудник бразильских подразделений «Яндекс Практикума» и edtech-платформы GetCourse Хорхе Сильва. По его словам, ученикам стало трудно получать рассрочки в банках и оплачивать курсы. Сам Сильва считает, что компания не смогла выдержать конкуренцию.
- Mentorama основал в 2020 году акционер Skillbox Антон Виноградов вместе с партнёрами. В октябре 2021 года Skillbox купил 90% компании. Сумма сделки могла составить $10-20 млн, оценивал сооснователь и бывший совладелец холдинга Андрей Анищенко.
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На самом деле даже удивительно, когда весь бизнес строится на том, что большая часть твоих клиентов будет покупать что-то в рассрочку через банк.
То есть в бизнес-модель включается крайне высокий риск того, что банк в один момент подкрутит скоринг-модель, и весь бизнес пойдет по пизде.
На вряд ли это будет проблемой. Платежи по частям по всему миру как на дрожжах растут.
Да, растут но одно дело, гле у тебя покупатель края способность нормальная, а в другой, когда страна 3его мира(да, Россия тоже третий мир, но в этом плане у Бразилии все ещё хуже) (as far as I know)
Это решается ценновой политикой. Когда у американцев буткамп может стоить $15.000, у нас и бразильцев он в 10 раз дешевле например. Банки у нас не хуже чем у американцев научились деньги взимать. Не вижу тут проблем не решаемых.
Ну для сравнения у Careerist полный курс на qa стоит что-то в духе 2-3к баксов, и это тебе и буткем и обучалка, и стажерство.
Бизнес видит, а вы нет... Уже второй образовательный стартап с моделью рассрочки закрывается, в ЮВА и в Бразилии.
Из комментов всегда виднее
Много стабильных бизнесов работает через кредит, недвижка, авто, образование в США.
Но я не понимаю почему они не меняют бизнес модель, если там проблема с этим, не меняют цены.
Перевожу на русский, что сказал Хорхе Сильва (крайне странное имя для бразильца, скорее он Жоржи):
По его словам, ученикам стало трудно получать рассрочки в банках и оплачивать курсы. Смысл в том, что бразильцы привыкли всё оплачивать частями, у них цены сразу указаны таким образом, что без какого-либо запроса доступна оплата за 3-5-10 частей. Блочится на кредитке вся сумма, а оплата приходит частями каждый месяц без %.
Видимо, курсы, а они стоят дорого, тысячи реалов, перестали попадать под допустимые отрасли для оплаты частями.
А бразильцы не готовы платить полную сумму. Даже снижение количества оплат (parcelas) c 10 доступных до 3 резко снизит покупательную способность клиентов.
Замечательно красавчик с уважением
Сидя на месте проблемы не решаються а рисковать иногда нужно для достижения своих целей
Все норм когда риск будет оправдон
Они развивали бизнес в Бразилии?! Однако...
Бразильцы не захотели тратить своё время и деньги на скам проекты? Однако…
У них, похоже, есть другие более важные траты)
Mentalrama
Менторама выпускала Ментозавров? 🤦🏻♂️
Что там вообще происходит?
BYJU вообще соскамились, вывели пол ярда налево и дела там похоже шли плохо, капитализация -75%, оборот 20-21 практически не вырос.