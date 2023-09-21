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Маша Цепелева

Skillbox приостановил развитие бизнеса в Бразилии под брендом Mentorama — Forbes Статьи редакции

Компания купила стартап для работы в стране в 2021 году.

  • Бразильская онлайн-школа Mentorama, принадлежащая Skillbox, приостановила развитие, рассказали Forbes три источника на рынке.
  • По словам бывшего топ-менеджера компании, который решил остаться анонимным, Mentorama не ведёт операции в стране с июля 2023 года. В стартапе официально ответили, что продлолжают работу и отказались от дальнейших комментариев.
  • По словам топ-менеджера, в июле 2023 года компания уволила всех сотрудников отдела продаж, а с учениками достигла «компромисса». Поэтому фактически платформа работает, но источник издания не уточнил детали. По предположению главы другой бразильской онлайн-школы EBAC Online Александра Аврамова, Mentorama приостановила развитие из-за убытков и невозможности выйти в прибыль.
  • В местном профессиональном сообществе обсуждают другую причину, рассказал специалист по локализации бизнеса и бывший сотрудник бразильских подразделений «Яндекс Практикума» и edtech-платформы GetCourse Хорхе Сильва. По его словам, ученикам стало трудно получать рассрочки в банках и оплачивать курсы. Сам Сильва считает, что компания не смогла выдержать конкуренцию.
  • Mentorama основал в 2020 году акционер Skillbox Антон Виноградов вместе с партнёрами. В октябре 2021 года Skillbox купил 90% компании. Сумма сделки могла составить $10-20 млн, оценивал сооснователь и бывший совладелец холдинга Андрей Анищенко.

#новость #skillbox

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882 открытия
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20 комментариев
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 Roman Trifonov

На самом деле даже удивительно, когда весь бизнес строится на том, что большая часть твоих клиентов будет покупать что-то в рассрочку через банк.

То есть в бизнес-модель включается крайне высокий риск того, что банк в один момент подкрутит скоринг-модель, и весь бизнес пойдет по пизде.

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Dimitri

На вряд ли это будет проблемой. Платежи по частям по всему миру как на дрожжах растут.

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Никита

Да, растут но одно дело, гле у тебя покупатель края способность нормальная, а в другой, когда страна 3его мира(да, Россия тоже третий мир, но в этом плане у Бразилии все ещё хуже) (as far as I know)

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Dimitri

Это решается ценновой политикой. Когда у американцев буткамп может стоить $15.000, у нас и бразильцев он в 10 раз дешевле например. Банки у нас не хуже чем у американцев научились деньги взимать. Не вижу тут проблем не решаемых.

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Никита

Ну для сравнения у Careerist полный курс на qa стоит что-то в духе 2-3к баксов, и это тебе и буткем и обучалка, и стажерство.

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Сергей И

Бизнес видит, а вы нет... Уже второй образовательный стартап с моделью рассрочки закрывается, в ЮВА и в Бразилии.

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Tyoma Tema

Из комментов всегда виднее

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Ware Wow

Много стабильных бизнесов работает через кредит, недвижка, авто, образование в США.

Но я не понимаю почему они не меняют бизнес модель, если там проблема с этим, не меняют цены.

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Dima Alexeev

Перевожу на русский, что сказал Хорхе Сильва (крайне странное имя для бразильца, скорее он Жоржи):
По его словам, ученикам стало трудно получать рассрочки в банках и оплачивать курсы. Смысл в том, что бразильцы привыкли всё оплачивать частями, у них цены сразу указаны таким образом, что без какого-либо запроса доступна оплата за 3-5-10 частей. Блочится на кредитке вся сумма, а оплата приходит частями каждый месяц без %.
Видимо, курсы, а они стоят дорого, тысячи реалов, перестали попадать под допустимые отрасли для оплаты частями.
А бразильцы не готовы платить полную сумму. Даже снижение количества оплат (parcelas) c 10 доступных до 3 резко снизит покупательную способность клиентов.

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Рома Толстенков

Замечательно красавчик с уважением

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Рома Толстенков

Сидя на месте проблемы не решаються а рисковать иногда нужно для достижения своих целей

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Рома Толстенков

Все норм когда риск будет оправдон

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Ярослава Радионова
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Вадим Д.

Они развивали бизнес в Бразилии?! Однако...

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Score of Doom

Бразильцы не захотели тратить своё время и деньги на скам проекты? Однако…

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Илья Заводов

У них, похоже, есть другие более важные траты)

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Andrey Kulakov

Mentalrama

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ИноПост

Менторама выпускала Ментозавров? 🤦🏻‍♂️

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Ware Wow

Что там вообще происходит?
BYJU вообще соскамились, вывели пол ярда налево и дела там похоже шли плохо, капитализация -75%, оборот 20-21 практически не вырос.

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Semen
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17 комментариев
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