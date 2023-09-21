YouTube представил приложение для редактирования видео на смартфоне YouTube Create Статьи редакции
Пока доступна только бета-версия на Android в восьми странах.
- Бесплатное приложение доступно в бета-версии для Android в США, Германии, Франции, Великобритании, Индонезии, Индии, Южной Корее и Сингапуре, сообщила компания. Большее количество стран — в «ближайшее время». Выпустить iOS-приложение YouTube планирует в 2024 году.
- YouTube Create позволяет обрезать и редактировать видео со смартфона, добавлять автоматические субтитры на английском, хинди и испанском (обещают добавлять новые языки), фильтры, эффекты и другое, а также очищать звук от фоновых шумов и записывать закадровый текст внутри приложения.
- В сервисе есть «тысячи» песен и звуковых эффектов из библиотеки. У YouTube есть права на треки и звуки, поэтому создатели смогут монетизировать ролики.
- После редактирования пользователи смогут экспортировать видео на свой канал на YouTube.
- The Verge отмечает, что приложение может побудить больше пользователей создавать короткие ролики Shorts, которые конкурируют с TikTok.
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Ну красавчики! ВК там какой-нибудь ВК Создатель/Редактор не выкатила ещё в качестве «могучего контрудара»?
ВК может только пукнуть в мешок с мукой! А рутуби просто смыть себя в канашку ...
Вк через года 3-4 ответит, когда «эффективные» говноменеджеры переварят произошедшее, а ватные невыездные говнокодеры воплотят.
Или не воплотят (-:
Распилят скорее-всего)
Не пытаюсь защитить ВК, но нахера вы все сравниваете их с ютюбом?
Потому что ими пытаются заместить часть сервисов гугла, в том числе ютуб.
А какой это имеет отношение к тому, что может или не может компания в техническом и продуктовом смысле?
Вк Создатель звучит как нечто божественное. Вк Создатель был один. И имя ему есть святой Павел Дуров. Покровитель вегетарианцев и либертарианцев. Присоединяйтесь к нашему паломничеству к "Святой Стене", легендарной скрижали, что Павел забрал у людей за их грехи
Snapseed похоронили, можно и нового кандидата для закрытия запустить.
Не обязательно, это аппа - байт на создание шортс.
Здорово придумали! Пока выглядит как действительно удобный и полезный сервис.
хорошая инновация ,и очень удобно это делать со смартфона
Хорошо что приложение бесплатное ,интересно опробовать его
Зачем, есть же капкут😴
Давно пора, еще с запуска шортов, которые у нас точно заменили мертвый тик ток