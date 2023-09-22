Правительство утвердило внедрение оплаты по лицу и голосу на базе Единой биометрической системы с 1 декабря 2023 года Статьи редакции
Сейчас такие сервисы самостоятельно развивают некоторые банки и торговые сети.
- Россияне смогут оплачивать онлайн- и офлайн-покупки, проезд в метро, а также получать некоторые госуслуги с помощью биометрии, начиная с 1 декабря 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Григоренко.
- По его словам, новые возможности получат граждане, чьи слепки лица и голоса хранятся в Единой биометрической системе. Они, например, смогут воспользоваться сервисом по открытию бизнеса онлайн, оформить электронную подпись или подтвердить личность при посадке на поезд.
- Пока с помощью биометрии можно заключить договор на мобильную связь, оформить карту болельщика или пройти на территорию государственных учреждений. Свои сервисы оплаты по лицу совместно со «Сбером» развивают «Азбука Вкуса» и X5 Group. Биометрическая оплата в московском метро работает с 2021 года.
- Проект по биоэквайрингу (оплата с покупок с помощью биометрии) реализуют ЦБ и «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) — оператор ЕБС. Чтобы оплачивать покупки с помощью биометрии, нужна будет также подтверждённая учётная запись на Госуслугах и приложение «СБПэй». На старте максимальная сумма платежа составит 2500 рублей, но со временем лимиты будут увеличиваться.
- Сейчас оплату с помощью биометрии внедряют некоторые банки. При этом они предоставляют услуги только своим клиентам, поясняет представитель ЦБТ. Но в результате запуска биоэквайринга на базе ЕБС, граждане смогут совершать платежи с помощью лица или голоса по СПБ, независимо от того, где они сдавали биометрию.
- Эксперты по кибербезопаности, опрошенные «Ведомостями», предупреждают о рисках, связанных с ложными срабатываниями системы и хранением всех биометрических данных в едином центре. В ЦБТ уверяют, что риски использования технологии на сегодняшний день сведены к нулю.
- Единая биометрическая система заработала в России в 2018 году, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. Весной 2022-го правительство обязало часть госбанков передать собранные ими биометрические данные в систему. В июле 2022 Путин подписал закон о передаче таких данных в ЕБС без согласия владельцев.
- В июле 2022 года «Ъ» писал, что российские банки собрали в собственные базы «десятки миллионов биометрических образцов», но стандартам соответствует только 10% из них — около 4-5 млн уникальных слепков.
- В сентябре 2023-го МФЦ столкнулись с массовой подачей гражданами заявлений на отказ от сбора и хранения биометрии. Причиной послужило распространяемое в соцсетях и мессенджерах сообщение о том, что подать отказ можно только до 31 августа, после чего россиян начнут принудительно фотографировать камерами банкоматов и записывать их голоса через звонки из «Ростелекома». Но это оказалось неправдой.
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