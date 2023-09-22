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Полина Лааксо

Telegram разрешил каналам публиковать «истории» — за голоса от подписчиков Premium Статьи редакции

Чем больше голосов, тем больше «историй» сможет выложить канал.

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  • «Истории» появились в мессенджере в июле 2023 года, но были доступны только пользователям. Теперь выкладывать их смогут каналы, сообщили разработчики мессенджера. Для этого нужно получить определённое количество голосов от подписчиков Premium.
  • Для всех каналов требования разные, заметил редактор vc.ru: кому-то требуется меньше 20 штук, чтобы получить первый уровень, другим — больше 500. Каждый новый уровень позволит сообществу публиковать на одну «историю» больше. Как часто обнуляется счётчик — не уточняется.
  • Собирать голоса можно через специальную ссылку: t.me/названиеканала?boost. Готовый адрес и статистика доступны на странице канала: нужно нажать «Ещё», выбрать раздел «Статистика» и «Голоса». Для публикации «историй» администратору понадобится подписка Premium.
  • В сутки платный подписчик может отдать только один голос одному каналу. Система покажет ему, сколько ещё голосов нужно сообществу, и подскажет, через сколько часов можно будет снова проголосовать, если попытаться отдать второй «буст» за день. Чтобы функция появилась, нужно обновить приложение до последней версии.
Дополнено в 18:29 мск. Павел Дуров заявил, что компания будет и дальше развивать систему голосов, которые позволят каналам использовать, например, «авторские реакции, эмодзи-статусы и пользовательские фоны». Участвовать в голосовании могут только платные подписчики, чтобы каналы не «злоупотребляли» возможностью, а само голосование ввели, чтобы последние не «флудили» публикациями, пояснил Дуров.
  • Среди других обновлений — возможность добавлять в «истории» стикеры-реакции, на которые смогут нажать пользователи. По умолчанию можно предложить подписчикам одну реакцию, с Premium — до пяти сразу. Последним также доступны любые эмодзи из авторских наборов.
  • Помимо этого, в «истории» разрешили загружать аудиофайлы со смартфона. В видеороликах можно будет совместить оригинальную аудиодорожку с загруженной и выбрать, когда начнёт звучать вторая — например, с середины или ближе к концу.
  • При работе с самоуничтожающимися файлами появился новый режим — «Один просмотр». В таком случае фотография или видео исчезнет, как только собеседник свернёт файл. Сохранить его или сделать снимок экрана не получится.

#новость #telegram

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55 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Я нихуя не понял. Какие-то голоса, уровни, бусты. И всё это ради сраных видяшек.

Не телега, а ебучий Тамагочи.

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Volodimer O

Бля, как я понимаю тебя. Боль пиздец.

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Дмитрий Зима

чего-то как-то сложно все это выглядит с историями. Что должно заставить пользователей голосовать непонятно

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Чебуречек

Это создаст приток новых платных ботов, которые будут покупаться для раскрутки историй каналов.

Предлагаю пойти дальше и ТГ сразу продавать "ботов" или их услуг.

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3 комментария
imdeza

Сейчас объясню:

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Aik Music

Уже не знают как хитро**уться в этом telegram 😅😅
Просто включите истории для групп и не делайте мозг)

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Rafa Ramazanoff

Дак нужно же продавать максимум премиум Дурову, а потом в интервью говорить что деньги не главное, а ещё потом снимать виллу за сотни лямов баксов в Дубае. Да-да бабки не главное покупаем премиум 😁

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Cпиздили фичу у ВКонтакте, наборы стикеров за голоса))

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Uc Ap

Не стоит забывать кто спиздил вк у Дурова

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1 комментарий
виктор сикрит

Нормальные парни все голоса в тюрягу вложили, стикеры для девочек

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3 комментария
Невероятный Блондин

Кажется, что-то такое было в одноклассниках как раз.

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1 комментарий
Joseph Brodsky -Юрец Батумский

У ВК нечего пиздить ))

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1 комментарий
denis you

Часто ли вообще кто-то смотрит истории ТГ? После бесконечных сторис инсты от них уже воротит

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виктор сикрит

У меня например бзик на горящие кружки. Могу просто пролистать, чтобы не раздражали

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2 комментария
Вася Пражкин

Хорошая попытка, Паша, но нет. Верни стену.

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Alex Shevchenko

В телегу 😁

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Невероятный Блондин

Почему эта новость звучит как раздача блинов с лопаты?

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Uc Ap

Для кого как

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Бинарный Ёж

Куда проголосовать, чтобы эти истории навсегда исчезли из моей телеги? И отключить ебучие оповещения о пинах сообщений конкретным группам, в которых админы так продвигают рекламу.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Пины вроде отключаются.
А вот истории надо для каждого пользователя вводить.

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imdeza

Просто напишите скрипт, вы же ёж

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чувак

Какая же очередная бесполезная уета. Из инсты сбежал, чтобы это говнище там не смотреть, где куча бесполезной помойной инфы, сейчас тут начнется - в постах будут давать часть инфы, а продолжение - в сторис. Нах сразу от таких буду отписываться.
Еще щас вся лента засрана просьбами бустов

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Пьер Вудман

Вы ж самостоятельно формируете ленту и подписки? В чем проблема не подписываться на мусор?

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2 комментария
Юрий Мусин

как то усложняют они процесс использования "Истории" пользователям ,это так прогревается интерес аудитории?

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Ware Wow

Потом выкатят продажу голосов

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Ник К.

Отличный механизм, где голосуют подписчики за инициативу. А то начнут штабелями выкладывать инфоцыгане:

"ДРУЗЬЯ! ВЫ ТАК ПРОСИЛИ, ВЫ МНЕ ВСЮ ЛИЧКУ ИСПИСАЛИ!"

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Ware Wow

Да какая проблема, голоса будут на кворках продавать и тп

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Олег Павлов

Чёт мне не завезли пока, так потестил бы

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Полина Лааксо
Автор

думается мне, что не могли не завезти. предположу, что у вас нет премиума, поэтому вы не видите вкладку в настройках. или премиум есть?

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Никита Сергеев

Лол

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Maksim Shcheglov

Проголосуйте плз)))99)(
https://t.me/samara?boost

Самара
Самарский информационно-развлекательный канал Наш чат @SamaraChat По всем вопросам @Shcheglov…
t.me
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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

скачал!

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Марк Кац

Ура!
Добыл голоса, пошел истории постить

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Энтони Лавджой

Телеграмм сдох

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Noname

Когда уже появится возможность обычным пользователям публиковать истории? Пишут, что в этом месяце функция доступна только для премиум аккаунтов, но прошло уже больше месяца.

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Андрей Лучина

Раз пошла такая пьянка, давайте уже сторисы и на VC сделаем 😂 с дизлайками конечно

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Андрей Нестеров

И теперь каждый второй канал будет просить проголосовать)

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fyp

У техноблогеров первыми появятся, там самые "жирные" пользователи

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1
разрешил каналам публиковать «истории»

Может лучше не надо....

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Павел Заводов

пример как выглядит сторис в канале https://t.me/sales_tools 👍

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t.me
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Виктор Д.

Заголовок, конечно, топовый. Спасибо, телеграмм, за "разрешение", каналы ж без этих голосов вообще загнутся

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52 комментария
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