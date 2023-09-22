Telegram разрешил каналам публиковать «истории» — за голоса от подписчиков Premium Статьи редакции
Чем больше голосов, тем больше «историй» сможет выложить канал.
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- «Истории» появились в мессенджере в июле 2023 года, но были доступны только пользователям. Теперь выкладывать их смогут каналы, сообщили разработчики мессенджера. Для этого нужно получить определённое количество голосов от подписчиков Premium.
- Для всех каналов требования разные, заметил редактор vc.ru: кому-то требуется меньше 20 штук, чтобы получить первый уровень, другим — больше 500. Каждый новый уровень позволит сообществу публиковать на одну «историю» больше. Как часто обнуляется счётчик — не уточняется.
- Собирать голоса можно через специальную ссылку: t.me/названиеканала?boost. Готовый адрес и статистика доступны на странице канала: нужно нажать «Ещё», выбрать раздел «Статистика» и «Голоса». Для публикации «историй» администратору понадобится подписка Premium.
- В сутки платный подписчик может отдать только один голос одному каналу. Система покажет ему, сколько ещё голосов нужно сообществу, и подскажет, через сколько часов можно будет снова проголосовать, если попытаться отдать второй «буст» за день. Чтобы функция появилась, нужно обновить приложение до последней версии.
- Среди других обновлений — возможность добавлять в «истории» стикеры-реакции, на которые смогут нажать пользователи. По умолчанию можно предложить подписчикам одну реакцию, с Premium — до пяти сразу. Последним также доступны любые эмодзи из авторских наборов.
- Помимо этого, в «истории» разрешили загружать аудиофайлы со смартфона. В видеороликах можно будет совместить оригинальную аудиодорожку с загруженной и выбрать, когда начнёт звучать вторая — например, с середины или ближе к концу.
- При работе с самоуничтожающимися файлами появился новый режим — «Один просмотр». В таком случае фотография или видео исчезнет, как только собеседник свернёт файл. Сохранить его или сделать снимок экрана не получится.
Я нихуя не понял. Какие-то голоса, уровни, бусты. И всё это ради сраных видяшек.
Не телега, а ебучий Тамагочи.
Бля, как я понимаю тебя. Боль пиздец.
чего-то как-то сложно все это выглядит с историями. Что должно заставить пользователей голосовать непонятно
Это создаст приток новых платных ботов, которые будут покупаться для раскрутки историй каналов.
Предлагаю пойти дальше и ТГ сразу продавать "ботов" или их услуг.
Сейчас объясню:
Уже не знают как хитро**уться в этом telegram 😅😅
Просто включите истории для групп и не делайте мозг)
Дак нужно же продавать максимум премиум Дурову, а потом в интервью говорить что деньги не главное, а ещё потом снимать виллу за сотни лямов баксов в Дубае. Да-да бабки не главное покупаем премиум 😁
Cпиздили фичу у ВКонтакте, наборы стикеров за голоса))
Не стоит забывать кто спиздил вк у Дурова
Нормальные парни все голоса в тюрягу вложили, стикеры для девочек
Кажется, что-то такое было в одноклассниках как раз.
У ВК нечего пиздить ))
Часто ли вообще кто-то смотрит истории ТГ? После бесконечных сторис инсты от них уже воротит
У меня например бзик на горящие кружки. Могу просто пролистать, чтобы не раздражали
Хорошая попытка, Паша, но нет. Верни стену.
В телегу 😁
Почему эта новость звучит как раздача блинов с лопаты?
Для кого как
Куда проголосовать, чтобы эти истории навсегда исчезли из моей телеги? И отключить ебучие оповещения о пинах сообщений конкретным группам, в которых админы так продвигают рекламу.
Пины вроде отключаются.
А вот истории надо для каждого пользователя вводить.
Просто напишите скрипт, вы же ёж
Какая же очередная бесполезная уета. Из инсты сбежал, чтобы это говнище там не смотреть, где куча бесполезной помойной инфы, сейчас тут начнется - в постах будут давать часть инфы, а продолжение - в сторис. Нах сразу от таких буду отписываться.
Еще щас вся лента засрана просьбами бустов
Вы ж самостоятельно формируете ленту и подписки? В чем проблема не подписываться на мусор?
как то усложняют они процесс использования "Истории" пользователям ,это так прогревается интерес аудитории?
Потом выкатят продажу голосов
Отличный механизм, где голосуют подписчики за инициативу. А то начнут штабелями выкладывать инфоцыгане:
"ДРУЗЬЯ! ВЫ ТАК ПРОСИЛИ, ВЫ МНЕ ВСЮ ЛИЧКУ ИСПИСАЛИ!"
Да какая проблема, голоса будут на кворках продавать и тп
Чёт мне не завезли пока, так потестил бы
думается мне, что не могли не завезти. предположу, что у вас нет премиума, поэтому вы не видите вкладку в настройках. или премиум есть?
Лол
Проголосуйте плз)))99)(
https://t.me/samara?boost
скачал!
Ура!
Добыл голоса, пошел истории постить
Телеграмм сдох
Когда уже появится возможность обычным пользователям публиковать истории? Пишут, что в этом месяце функция доступна только для премиум аккаунтов, но прошло уже больше месяца.
Раз пошла такая пьянка, давайте уже сторисы и на VC сделаем 😂 с дизлайками конечно
И теперь каждый второй канал будет просить проголосовать)
У техноблогеров первыми появятся, там самые "жирные" пользователи
Может лучше не надо....
пример как выглядит сторис в канале https://t.me/sales_tools 👍
Заголовок, конечно, топовый. Спасибо, телеграмм, за "разрешение", каналы ж без этих голосов вообще загнутся