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Артур Томилко

«VK Музыка» запустила раздел с аудиокнигами Статьи редакции

Они доступны подписчикам сервиса.

  • Новый раздел появился в приложении «VK Музыка», в ближайшее время его добавят во «ВКонтакте», рассказали в компании. В каталоге сервиса есть классические произведения мировой литературы, современная проза, фантастика, нон-фикшн, детские книги и другое.
  • Например, на платформе можно эксклюзивно послушать трилогию израильского писателя Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» в озвучке Сергея Бурунова и Михаила Хрусталева.
  • Совместно с издательством «Кислород» компания также создала аудиосериал по бестселлеру Ребекки Яррос «Четвертое крыло». В его записи приняли участие актеры дубляжа сериала «Игра престолов».
  • Основная часть аудиокниг доступна платным подписчикам. Но раз в три месяца редакция сервиса составляет бесплатную для всех пользователей подборку произведений.
  • В январе 2023 года «VK Музыка» запустила раздел с подкастами. С платной подпиской прослушивание доступно без рекламы и с выключенным экраном.

#новость #vk

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Евгений Кондратьев

А могли бы с аудионаркотиками!

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