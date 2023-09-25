«VK Музыка» запустила раздел с аудиокнигами Статьи редакции
Они доступны подписчикам сервиса.
- Новый раздел появился в приложении «VK Музыка», в ближайшее время его добавят во «ВКонтакте», рассказали в компании. В каталоге сервиса есть классические произведения мировой литературы, современная проза, фантастика, нон-фикшн, детские книги и другое.
- Например, на платформе можно эксклюзивно послушать трилогию израильского писателя Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» в озвучке Сергея Бурунова и Михаила Хрусталева.
- Совместно с издательством «Кислород» компания также создала аудиосериал по бестселлеру Ребекки Яррос «Четвертое крыло». В его записи приняли участие актеры дубляжа сериала «Игра престолов».
- Основная часть аудиокниг доступна платным подписчикам. Но раз в три месяца редакция сервиса составляет бесплатную для всех пользователей подборку произведений.
- В январе 2023 года «VK Музыка» запустила раздел с подкастами. С платной подпиской прослушивание доступно без рекламы и с выключенным экраном.
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А могли бы с аудионаркотиками!