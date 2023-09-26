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Сервисы
Артур Томилко

Yandex Cloud представила технологию анализа речи и платформу для защиты от DDoS-атак Статьи редакции

Компания рассказала о релизах на конференции Yandex Scale 2023.

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  • Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense. Он работает на основе языковой модели YandexGPT и позволяет проводить анализ звонков и переписок операторов контакт-центров. Сервис доступен для пользователей платформы в режиме предварительного тестирования и предоставляется по запросу.
  • Анализ речи проходит в несколько этапов. Сначала запись звонка загружается в облако и конвертируется в текст с помощью технологии распознавания Yandex SpeechKit. Результат проверяется на соответствие сценарию взаимодействия с клиентами, а затем отправляется на «комплексный анализ» в YandexGPT. Нейросеть оценивает тон диалога, уровень вовлечённости и эмпатии оператора, а также удовлетворённость клиента.
Пример отчёта Yandex SpeechSense
  • Yandex Cloud также представила сервис для защиты веб-приложений от DDoS-атак Smart Web Security. Он определяет угрозы с помощью «поведенческого анализа» пользователей, встроенных алгоритмов машинного обучения и интеграции с Yandex SmartCaptcha.
  • Технология позволяет блокировать атаки уровня L7 — максимально имитирующие поведение обычных пользователей, пояснили в компании. Smart Web Security также доступен в режиме предварительного тестирования.
  • Ещё одним анонсом Yandex Cloud стал сервис рассылки почтовых уведомлений Yandex Cloud Postbox. С его помощью компании могут в автоматическом режиме сообщать клиентам о состоянии заказов, отписке или смене пароля. Доступ к сервису предоставляется по заявкам.
  • Помимо этого, компания опубликовала исходный код своей системы визуализации данных DataLens, с которой работают большинство сервисов «Яндекса» и «тысячи компаний». С её помощью можно отслеживать различные бизнес-показатели и обеспечивать командный доступ к аналитике данных.
Пример визуализации данных в DataLens

#новость #yandexcloud

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3 комментария
Михаил Баженов

Они себя то защитить не могут от ддоса нормально, задолбали капчей своей

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Алеоп

Может научились после стресс-теста и на рынок продукт выкатили

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Стас Батурин

Яндекс будет защищать от дудос атак? забавно

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