Reddit запустил денежные выплаты авторам за высокую карму и золотые награды Статьи редакции
Пока только для жителей США.
- Reddit представил программу монетизации Contributor Program. Через неё авторы могут получать деньги за контент, которым делятся в соцсети, и за помощь в развитии платформы. Последнее касается модераторов.
- Пока к участию принимаются только совершеннолетние пользователи. Они должны жить в США, а аккаунту должно быть не менее 30 дней на момент подачи заявки на участие. Реддиторы, которые неоднократно нарушали правила сервиса или хотят монетизировать публикации в группах с «небезопасным» контентом, не принимаются.
- Если пользователь отвечает требованиям, на странице программы будет кнопка «Подтвердить личность и начать зарабатывать». Reddit попросит подтвердить почтовый адрес, предоставить реальные имя и фамилию, а также указать дату рождения и страну проживания. Если пользователю полагаются большие выплаты, площадка может запросить удостоверение личности. Данные собирают через партнёрскую платформу Persona.
- Став участником программы, пользователь получает соответствующий статус в профиле.
- В программе два уровня: Contributor и Top Contributor. Деньги будут начислять за золотые награды: для первого уровня это $0,9 за штуку, для второго — $1. Сами уровни зависят от количества плюсов к карме, которое пользователь получил, вступив в программу и получив первое «золото».
- Вот как объясняет механизм Reddit: если реддитор получил «золото» 25 сентября и к 31 октября заработал десять таких наград, а также 100-4999 плюсов к карме за последний год, то ему полагается $9. Если карма за год увеличилась больше чем на 5000 очков, то вознаграждение составит $10. Если количество баллов к карме приросло меньше чем на 100, уровень не присваивается.
- Платежи будут проходить через финтех-сервис Stripe. Если аккаунта нет, его придётся создать: предоставить адрес, номер налогоплательщика и банковского счёта и в некоторых случаях удостоверение личности. Деньги начислят в течение 30 суток после окончания календарного месяца, но только если пользователь получил не менее десяти золотых наград. Если их меньше, деньги придут, когда будет достигнут минимум. Комиссию за транзакции покрывает сам пользователь.
- В связи с запуском программы изменилась и система покупки «золота». Приобрести его можно, зажав кнопку лайка («апвоута») у публикации. Соцсеть предложит шесть вариантов: например, одна награда стоит $1,99, а 25 — $49.
- The Verge считает, что новая система монетизации может подорвать культуру Reddit, где пользователи делились опытом, советами и шутками «просто потому что хотели» — это внушало больше доверия, отмечает редакция. В Reddit при этом уверяют, что будут следить за тем, чтобы реддиторы не злоупотребляли системой.
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В ответ на изменения, редакция VC.ru решила показывать баннер о платной подписке на каждое открытие ресурса.
Это особый вид издевательства над юзерами, наслаждаемся
Догнали и перегнали, как говорится.
Тут лайка то хер дождешься, какие нахер еще выплаты?
На, не грусти
маловато будет
Держи лайк с барского плеча
Тоже хочешь? Получи!
Я тут сегодня целую статью про VC обзорную написал. Даром, что комментатор. И околонулевые просмотры, действительно, какие выплаты? :(
https://vc.ru/flood/849102-kommentatory-sol-vc
Виси, где выплаты за высокую карму?! (-:
Хотя plus у меня почти до конца 2025-го.
Здравствуйте уважаемый Вадим! я поддержка от vc. У вас +129 184 лайков. Каждый лайк - один рубль. Куда вам переводить деньги? Спасибо, что вы с нами.
Хе-хе, если бы (-:
По сути, они придумали донаты от пользователей...
Донаты никогда лишними не будут
Меня больше напрягает, что каждый раз их пытаются под что-то замаскировать...
за кармический circle jerk теперь будут башлять, круто че
Когда ждать на vc?
Кармадрочерство выйдет на новый уровень