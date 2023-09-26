Популярная, но недооценённая: что может сделать Reddit, чтобы зарабатывать ещё

По количеству и приросту пользователей Reddit обгоняет Twitter, но получает от аудитории в десятки раз меньше выручки. The Generalist предлагает несколько идей, как это исправить: например, пересмотреть дизайн, алгоритмы и поддержать активных авторов.