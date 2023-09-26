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Полина Лааксо

Reddit запустил денежные выплаты авторам за высокую карму и золотые награды Статьи редакции

Пока только для жителей США.

  • Reddit представил программу монетизации Contributor Program. Через неё авторы могут получать деньги за контент, которым делятся в соцсети, и за помощь в развитии платформы. Последнее касается модераторов.
  • Пока к участию принимаются только совершеннолетние пользователи. Они должны жить в США, а аккаунту должно быть не менее 30 дней на момент подачи заявки на участие. Реддиторы, которые неоднократно нарушали правила сервиса или хотят монетизировать публикации в группах с «небезопасным» контентом, не принимаются.
  • Если пользователь отвечает требованиям, на странице программы будет кнопка «Подтвердить личность и начать зарабатывать». Reddit попросит подтвердить почтовый адрес, предоставить реальные имя и фамилию, а также указать дату рождения и страну проживания. Если пользователю полагаются большие выплаты, площадка может запросить удостоверение личности. Данные собирают через партнёрскую платформу Persona.
  • Став участником программы, пользователь получает соответствующий статус в профиле.
Contributor — один из двух статусов в программе
  • В программе два уровня: Contributor и Top Contributor. Деньги будут начислять за золотые награды: для первого уровня это $0,9 за штуку, для второго — $1. Сами уровни зависят от количества плюсов к карме, которое пользователь получил, вступив в программу и получив первое «золото».
  • Вот как объясняет механизм Reddit: если реддитор получил «золото» 25 сентября и к 31 октября заработал десять таких наград, а также 100-4999 плюсов к карме за последний год, то ему полагается $9. Если карма за год увеличилась больше чем на 5000 очков, то вознаграждение составит $10. Если количество баллов к карме приросло меньше чем на 100, уровень не присваивается.
  • Платежи будут проходить через финтех-сервис Stripe. Если аккаунта нет, его придётся создать: предоставить адрес, номер налогоплательщика и банковского счёта и в некоторых случаях удостоверение личности. Деньги начислят в течение 30 суток после окончания календарного месяца, но только если пользователь получил не менее десяти золотых наград. Если их меньше, деньги придут, когда будет достигнут минимум. Комиссию за транзакции покрывает сам пользователь.
  • В связи с запуском программы изменилась и система покупки «золота». Приобрести его можно, зажав кнопку лайка («апвоута») у публикации. Соцсеть предложит шесть вариантов: например, одна награда стоит $1,99, а 25 — $49.
  • The Verge считает, что новая система монетизации может подорвать культуру Reddit, где пользователи делились опытом, советами и шутками «просто потому что хотели» — это внушало больше доверия, отмечает редакция. В Reddit при этом уверяют, что будут следить за тем, чтобы реддиторы не злоупотребляли системой.
Соцсети
Полина Лааксо
Популярная, но недооценённая: что может сделать Reddit, чтобы зарабатывать ещё больше Статьи редакции

По количеству и приросту пользователей Reddit обгоняет Twitter, но получает от аудитории в десятки раз меньше выручки. The Generalist предлагает несколько идей, как это исправить: например, пересмотреть дизайн, алгоритмы и поддержать активных авторов.

Фото: Тиффани Хаглер-Герд, Bloomberg

#новость #reddit

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20 комментариев
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 Gre Li

В ответ на изменения, редакция VC.ru решила показывать баннер о платной подписке на каждое открытие ресурса.

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Кирилл Спинер-Вейпов

Это особый вид издевательства над юзерами, наслаждаемся

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Griby Lenina

Догнали и перегнали, как говорится.

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Тоже хочу

Тут лайка то хер дождешься, какие нахер еще выплаты?

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Горка Тлетов

На, не грусти

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Тоже хочу

маловато будет

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Борис Шувалов

Держи лайк с барского плеча

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Амбассадор Черноголовки

Тоже хочешь? Получи!

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Griby Lenina

Я тут сегодня целую статью про VC обзорную написал. Даром, что комментатор. И околонулевые просмотры, действительно, какие выплаты? :(

https://vc.ru/flood/849102-kommentatory-sol-vc

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Вадим Д.

Виси, где выплаты за высокую карму?! (-:
Хотя plus у меня почти до конца 2025-го.

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Александр Курбатов

Здравствуйте уважаемый Вадим! я поддержка от vc. У вас +129 184 лайков. Каждый лайк - один рубль. Куда вам переводить деньги? Спасибо, что вы с нами.

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Вадим Д.

Хе-хе, если бы (-:

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Иван Серик
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Time Studio

По сути, они придумали донаты от пользователей...

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Олег Юрьевич

Донаты никогда лишними не будут

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Time Studio

Меня больше напрягает, что каждый раз их пытаются под что-то замаскировать...

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Изотопов

за кармический circle jerk теперь будут башлять, круто че

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Марк
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Techno George

Когда ждать на vc?

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Yep Yep

Кармадрочерство выйдет на новый уровень

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17 комментариев
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