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Маша Цепелева

Роскомнадзор обязал поисковики помечать AWS, GoDaddy и ещё десять провайдеров хостинга как нарушителей законов России Статьи редакции

Из-за невыполнения требований закона «о приземлении».

  • Регулятор принял решение в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга за нарушение закона № 236-ФЗ. По нему компании должны были зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций и открыть представительство в России.
  • Меры приняты в отношении Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.
  • Российские поисковые системы обязаны помечать сайты провайдеров как нарушителей закона «до исполнения указанных обязанностей».
  • В апреле 2022 года Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». После этого «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» начали помечать компанию в поиске как нарушителя законов России. В июле аналогичные меры приняли к Twitch и Wikimedia Foundation. В августе — к Telegram, TikTok, Zoom, Discord и Pinterest.

#новость #роскомнадзор

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10 комментариев
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 Uw

отличный рекламный бейдж будет

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умный человек

надо чтобы он ещё был кликабельным

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умный человек

а не, если будет та же шляпа как у википедии, то никто не заметит

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Aina Timo / wdroid.net

Странно, что про Сloudflare "забыли"

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Виталий Кузнецов

они ещё про много кого вспомнят в следующий заход

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Виталий Кузнецов

Господи, нашли до чего дое..докопаться

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Posolo

Ëбнутые люди

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Иван Вознюк

РосКомПозор

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abubas//

Ебанулись в край.

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Вася Пражкин

А есть у них край?

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7 комментариев
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