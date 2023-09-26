Роскомнадзор обязал поисковики помечать AWS, GoDaddy и ещё десять провайдеров хостинга как нарушителей законов России Статьи редакции
Из-за невыполнения требований закона «о приземлении».
- Регулятор принял решение в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга за нарушение закона № 236-ФЗ. По нему компании должны были зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций и открыть представительство в России.
- Меры приняты в отношении Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.
- Российские поисковые системы обязаны помечать сайты провайдеров как нарушителей закона «до исполнения указанных обязанностей».
- В апреле 2022 года Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». После этого «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» начали помечать компанию в поиске как нарушителя законов России. В июле аналогичные меры приняли к Twitch и Wikimedia Foundation. В августе — к Telegram, TikTok, Zoom, Discord и Pinterest.
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отличный рекламный бейдж будет
надо чтобы он ещё был кликабельным
а не, если будет та же шляпа как у википедии, то никто не заметит
Странно, что про Сloudflare "забыли"
они ещё про много кого вспомнят в следующий заход
Господи, нашли до чего дое..докопаться
Ëбнутые люди
РосКомПозор
Ебанулись в край.
А есть у них край?