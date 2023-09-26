Сервисы
Таня Боброва

YouTube после двух лет тестов закроет подписку Premium Lite с отключением рекламы и без дополнительных функций Статьи редакции

Она тестировалась в нескольких европейских странах.

  • Сервис разослал письма пользователям, в которых предупредил, что с 25 октября 2023 года больше не будет предлагать подписку Premium Lite, пишет The Verge.
  • Эту подписку за €6,99 в месяц YouTube тестировал с августа 2021 года в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Подключившиеся пльзователи могли смотреть видео без рекламы, но других бонусов не было.
  • YouTube предложит пользователям с Premium Lite пробный месяц подписки Premium. После этого им нужно либо вернуться на просмотр видео с рекламой, либо подписаться на более дорогой Premium (включает YouTube и YouTube Kids без рекламы, просмотр роликов в офлайне, воспроизведение в фоновом режиме, YouTube Music Premium).
  • Некоторые пользователи на Reddit раскритиковали решение. Они отмечают, что не хотят платить за функции, которыми не пользуются, а для YouTube «получить немного денег было бы лучше, чем не получить ничего».

#новость #youtube

1.5K показов
1.4K открытий
0
28 комментариев
Написать комментарий...
 Ale K

Россиянам она точно не была нужна, у меня Ютуб давно без рекламы, спасибо Путину за это

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Рубль упал, зарплата обесценилась, но спасибо за Ютуб без рекламы, а то премиум в России стоил аж 199 рублей в месяц.

Ответить
Развернуть ветку
Штуки из труб

А вы хотели бы, чтобы рубль упал, все обесценилось, но еще и Ютуб с рекламой был?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Егоров

Чувак, не жести. Это уже было бы слишком для нашего общества.

Ответить
Развернуть ветку
Штуки из труб

Так и я о том же!

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Одинцов

Лучше б он был платный и не было этого треша

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

У меня вообще нету рекламы нигде. Спасибо AdBlock и Яндекс браузеру!

Ответить
Развернуть ветку
Score of Doom

А ещё клиент торрента стал таким чистым, ничего не мешает скачивать запрещённые файлы.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Нашел чему радоваться

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

В каждой шутке, есть доля шутки

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

Это они ещё про Revanced не слышали.

Ответить
Развернуть ветку
Эльдар Супьянов

Чем больше людей пользуются ревансед, тем быстрее эту лавочку прикроют

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

И будет как с Vanced или как с пиратскими серверами ММО или как с торрентами - это бесконечная борьба, где на место побежденного приходят новые проекты.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ха-ха, с рекламой (-:
Ну что, финно-бельгийцы, приехали?
Нас государство от рекламы в ютубе во как бережёт.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Весёлкин

В Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции что, не работает адблок и спонсорблок в купе с реванседом? На что расчитывал гугол вообще...

Ответить
Развернуть ветку
abubas//

В развитых странах не проблема заплатить и не пердолиться с блокировщиками рекламы и прочей хренью.

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Развитые страны - это те, где ютуб даёт возможность оплаты, а не отключает целую страну? Как бы 200р в месяц тоже была не особая проблема, некоторые онлайн кинотеатры по 700р просили и имели большую аудиторию. Кто хочет - тот пердолится, дело явно не в деньгах.

Ответить
Развернуть ветку
selecadm

У меня за 250 работает до сих пор (iOS). Рекламы и так не будет, у меня для работы в фоне.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Юзеры в

В Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции

такие типа

адблок и спонсорблок в купе с реванседом

«А что это?»

Ответить
Развернуть ветку
Печенька

Без фонового воспроизведения она была мертворождённой

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Некоторые пользователи на Reddit раскритиковали решение

Пссст, парень. Адблок возьмёшь?

Ответить
Развернуть ветку
Score of Doom

Адблок блочит некоторые плагины, приходится вырубать\врубать, чтобы оно работало

Ответить
Развернуть ветку
Дарко
для YouTube «получить немного денег было бы лучше, чем не получить ничего».

Ютуб: дайте немного деняк, а то русские больше рекламу не смотрят

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соар

Я даже не знал, что у Ютуба была подписка Лайт. Уже несколько лет на подписке Premium, особенно YouTube music.

Ответить
Развернуть ветку
Ярослава Радионова

А вы живете

в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

?

Ответить
Развернуть ветку
Ярослава Радионова

Забыла, что реклама на Ютубе вообще была

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Kishinskiy

Для России premium без подписки и перманентно 😂

Ответить
Развернуть ветку
Unknown

Новость про ютуб премиум в РФ 🇷🇺?
Как бы тут рекламу они и так не показывают 😅

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
25 комментариев
Раскрывать всегда
null