YouTube после двух лет тестов закроет подписку Premium Lite с отключением рекламы и без дополнительных функций Статьи редакции
Она тестировалась в нескольких европейских странах.
- Сервис разослал письма пользователям, в которых предупредил, что с 25 октября 2023 года больше не будет предлагать подписку Premium Lite, пишет The Verge.
- Эту подписку за €6,99 в месяц YouTube тестировал с августа 2021 года в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Подключившиеся пльзователи могли смотреть видео без рекламы, но других бонусов не было.
- YouTube предложит пользователям с Premium Lite пробный месяц подписки Premium. После этого им нужно либо вернуться на просмотр видео с рекламой, либо подписаться на более дорогой Premium (включает YouTube и YouTube Kids без рекламы, просмотр роликов в офлайне, воспроизведение в фоновом режиме, YouTube Music Premium).
- Некоторые пользователи на Reddit раскритиковали решение. Они отмечают, что не хотят платить за функции, которыми не пользуются, а для YouTube «получить немного денег было бы лучше, чем не получить ничего».
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Россиянам она точно не была нужна, у меня Ютуб давно без рекламы, спасибо Путину за это
Рубль упал, зарплата обесценилась, но спасибо за Ютуб без рекламы, а то премиум в России стоил аж 199 рублей в месяц.
А вы хотели бы, чтобы рубль упал, все обесценилось, но еще и Ютуб с рекламой был?
Чувак, не жести. Это уже было бы слишком для нашего общества.
Так и я о том же!
Лучше б он был платный и не было этого треша
У меня вообще нету рекламы нигде. Спасибо AdBlock и Яндекс браузеру!
А ещё клиент торрента стал таким чистым, ничего не мешает скачивать запрещённые файлы.
Нашел чему радоваться
В каждой шутке, есть доля шутки
Это они ещё про Revanced не слышали.
Чем больше людей пользуются ревансед, тем быстрее эту лавочку прикроют
И будет как с Vanced или как с пиратскими серверами ММО или как с торрентами - это бесконечная борьба, где на место побежденного приходят новые проекты.
Ха-ха, с рекламой (-:
Ну что, финно-бельгийцы, приехали?
Нас государство от рекламы в ютубе во как бережёт.
В Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции что, не работает адблок и спонсорблок в купе с реванседом? На что расчитывал гугол вообще...
В развитых странах не проблема заплатить и не пердолиться с блокировщиками рекламы и прочей хренью.
Развитые страны - это те, где ютуб даёт возможность оплаты, а не отключает целую страну? Как бы 200р в месяц тоже была не особая проблема, некоторые онлайн кинотеатры по 700р просили и имели большую аудиторию. Кто хочет - тот пердолится, дело явно не в деньгах.
У меня за 250 работает до сих пор (iOS). Рекламы и так не будет, у меня для работы в фоне.
Юзеры вВ Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции
такие типаадблок и спонсорблок в купе с реванседом
«А что это?»
Без фонового воспроизведения она была мертворождённой
Пссст, парень. Адблок возьмёшь?
Адблок блочит некоторые плагины, приходится вырубать\врубать, чтобы оно работало
Ютуб: дайте немного деняк, а то русские больше рекламу не смотрят
Я даже не знал, что у Ютуба была подписка Лайт. Уже несколько лет на подписке Premium, особенно YouTube music.
А вы живетев Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции.
?
Забыла, что реклама на Ютубе вообще была
Для России premium без подписки и перманентно 😂
Новость про ютуб премиум в РФ 🇷🇺?
Как бы тут рекламу они и так не показывают 😅