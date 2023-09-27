«Яндекс» купил платформу с онлайн-играми для детей «Сказбука» Статьи редакции
Сумма сделки могла составить 120 млн рублей.
- «Яндекс» купил у мальтийской компании Zebrainy сервис с развивающими играми для детей дошкольного возраста «Сказбука», рассказали «Ведомостям» стороны сделки, но не раскрыли сумму. Команда «Сказбуки» перейдёт в «Яндекс», платформа будет работать под тем же названием.
- «Сказбука» работает с 2017 года. На платформе есть 40 мини-игр, которые развивают логику, эмоциональный интеллект, навыки чтения, счёта, рисования. Приложение монетизировалось по подписке, она стоила 400 рублей в месяц.
- На начало 2022 года 80% подписчиков «Сказбуки» приходилось на Россию, сообщил основатель компании Кеша Скирневский. С учётом падения финансовых показателей в 2022 году сумма сделки могла составить 120 млн рублей по мультипликатору, равному двум годовым выручкам, оценил аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры «Газпромбанка» Сергей Либин.
- Покупка платформы «Сказбука» — первая сделка «Яндекса» в сегменте детских сервисов, пишет издание. Ранее компания заключала контентные сделки, например, в 2019 году вложилась в перезапуск «Смешариков».
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От этих планшетов дети дуреют
От этих телевизоров дети дуреют
От этих приставок дети дуреют
От этих компьютеров дети дуреют
От этих интернетов дети дуреют
....
В это же время: бабки устанавливают магический барьер от коронавируса
Вот кто действительно одурел от телевизора
Впервые слышу про этот сервис
Яндекс скоро купит этот мир, чего у них ещё нет?
Советские мультики - это шедевр и по мультипликации и озвучке, красиво нарисованные ! Сейчас порой херь полная , а не герои..
Не все. Есть такие, которые до сих пор снятся мне в кошмарах...
Угу, особенно какой-нибудь "Контакт"...
Ага спят и тычат что то во сне в планшете
Ну, то что представлено гифками в посте, выглядит вполне достойно.
Учитывая последние инциденты с яндексом и что в большинстве случаев родители дают свой телефон детям поиграть, то...
Если это возможность развивать детей, то почему нет. Тут без разницы кто что купил
Как обыно. Заработал на монополии - купил, сделал PR чтобы казаться белым и пушистым. https://vc.ru/claim/854474-kogo-i-kak-prodvigaet-poisk-ot-yandeksa
Не понимаю, почему все так негативят. Куча таких сервисов для детей есть, ну и хорошо, что есть возможность детям не просто залипать в экран, а параллельно развиватьс