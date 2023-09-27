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Маша Цепелева

«Яндекс» купил платформу с онлайн-играми для детей «Сказбука» Статьи редакции

Сумма сделки могла составить 120 млн рублей.

  • «Яндекс» купил у мальтийской компании Zebrainy сервис с развивающими играми для детей дошкольного возраста «Сказбука», рассказали «Ведомостям» стороны сделки, но не раскрыли сумму. Команда «Сказбуки» перейдёт в «Яндекс», платформа будет работать под тем же названием.
  • «Сказбука» работает с 2017 года. На платформе есть 40 мини-игр, которые развивают логику, эмоциональный интеллект, навыки чтения, счёта, рисования. Приложение монетизировалось по подписке, она стоила 400 рублей в месяц.
  • На начало 2022 года 80% подписчиков «Сказбуки» приходилось на Россию, сообщил основатель компании Кеша Скирневский. С учётом падения финансовых показателей в 2022 году сумма сделки могла составить 120 млн рублей по мультипликатору, равному двум годовым выручкам, оценил аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры «Газпромбанка» Сергей Либин.
  • Покупка платформы «Сказбука» — первая сделка «Яндекса» в сегменте детских сервисов, пишет издание. Ранее компания заключала контентные сделки, например, в 2019 году вложилась в перезапуск «Смешариков».
Видео «Сказбука»

#новость #яндекс

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15 комментариев
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 Энтони Лавджой

От этих планшетов дети дуреют

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Zloy Marketolog

От этих телевизоров дети дуреют
От этих приставок дети дуреют
От этих компьютеров дети дуреют
От этих интернетов дети дуреют
....
В это же время: бабки устанавливают магический барьер от коронавируса

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Дмитрий Куприянов

Вот кто действительно одурел от телевизора

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Irina Berman

Впервые слышу про этот сервис

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Тот самый чел

Яндекс скоро купит этот мир, чего у них ещё нет?

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Irina Berman

Советские мультики - это шедевр и по мультипликации и озвучке, красиво нарисованные ! Сейчас порой херь полная , а не герои..

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Дмитрий Куприянов

Не все. Есть такие, которые до сих пор снятся мне в кошмарах...

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Хозяин
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Dusty Fox

Угу, особенно какой-нибудь "Контакт"...

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Денис

Ага спят и тычат что то во сне в планшете

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Robber

Ну, то что представлено гифками в посте, выглядит вполне достойно.

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Елена Попова

Учитывая последние инциденты с яндексом и что в большинстве случаев родители дают свой телефон детям поиграть, то...

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Пена Литрова

Если это возможность развивать детей, то почему нет. Тут без разницы кто что купил

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Domorost

Как обыно. Заработал на монополии - купил, сделал PR чтобы казаться белым и пушистым. https://vc.ru/claim/854474-kogo-i-kak-prodvigaet-poisk-ot-yandeksa

Кого и как продвигает поиск от Яндекса…
Когда вы работаете с поисковой машиной Яндекса, вы должны понимать только одно. Все, что вы…
vc.ru
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Ярослава Радионова

Не понимаю, почему все так негативят. Куча таких сервисов для детей есть, ну и хорошо, что есть возможность детям не просто залипать в экран, а параллельно развиватьс

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