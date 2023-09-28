Зачем делать новый браузер и как бороться с Chrome, когда зависишь от его движка: интервью с создателем Opera и

«Работаем. Вот, собственно, и вся борьба», — рассказывает Йон Стефенсон фон Течнер о попытках занять заметное место на рынке. На его браузер Vivaldi перешли больше 2 млн пользователей за пять лет.