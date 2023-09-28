Браузер Vivaldi выпустил версию для iOS Статьи редакции
Есть встроенный блокировщик трекеров и рекламы, заметки, синхронизация между устройствами и другое.
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- Приложение Vivaldi теперь доступно в App Store для устройств под управлением iOS/iPadOS 15 или новее, сообщила компания.
- На стартовой странице есть «экспресс-панель», на которую можно добавить часто используемые сайты. В верхней части — поисковик и таб-бар, похожий на тот, что используется в десктоп-версии.
- Быстрый доступ к закладкам, истории, заметкам, списку для чтения и загрузкам находится под кнопкой «Панели» в нижнем левом углу. В нижнем правом — переключатель вкладок, который позволяет переходить к недавно закрытым, открытым, синхронизированным вкладкам и вкладкам в режиме инкогнито.
- Посередине внизу — поиск (поисковик можно менять) и кнопки навигации вперёд и назад по истории просмотра.
- В приложении есть встроенный блокировщик трекеров и рекламы, который можно включить с помощью значка «щита» в адресной строке или в настройках браузера. Настройки можно менять для каждого сайта.
- Есть встроенные заметки: чтобы их создать, нужно при выделении текста на странице выбрать пункт «Копировать в заметки» в контекстном меню. Для заметок можно создавать папки.
- В список для чтения пользователи могут добавлять ссылки на статьи и другой контент. Все данные синхронизируются между браузерами Vivaldi на других устройствах с помощью сквозного шифрования.
- Пользователи могут установить одну из предложенных иконок приложения или добавить виджет на главный экран. С помощью него можно перейти в поиск, открыть режим инкогнито или сканировать QR-коды.
- Те же функции есть в версии для iPad.
- Vivaldi в 2016 году официально запустил создатель Opera Йон фон Течнер. Как пишет TechCrunch, есть версии для Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, Android и Android Auto.
Со смузи и стразами.
Годная вещь или это как браузер Fox? Расскажите, не слышал ни разу
Э,нет, он по настраивомости больше очень чем лиса. И блокировка рекламы очень помогает смотреть фильмы/сериалы. Похоже чем-то по цветовой гамме на браузеры в линуксе
Про браузеры в линуксе знаешь, а про адгуард или адблок в хроме нет. Ну что тут сказать, печально.
Отлично, на андроиде у них вшит шикарный блокировщик рекламы и они классно рекламу резали, процентов на 98 примерно, нужно будет протестировать, хотя для айфона есть браузер Браве с подобной функцией, который тоже хорошо справляется.
Какие преимущества Вивальди перед Гугель хромом?🤔
Мощный блокировщик рекламы встроенный
1)дизайн
2)блок рекламы встроенный
3) настройку большую под пользователя (самого тебя)
4)открытие 2 разных страниц одновременно
Это все пока, что я заметила важное для себя
В первую очередь он более кастомизируемый
Если к хрому у вас есть какие-то нарекания «хотел бы сделать вот так, а нельзя» (например, перенести адресную строку вниз или изменить принцип переключения вкладок по Ctrl+Tab), то в Вивальди это зачастую сделать можно (по крайней мере, десктопном, но думаю, что и айосный в эту сторону)
Если хром вас полностью устраивает, то можно не париться
Ждала его на яблоко больше 3 месяцев, спасибо!
А что в нем хорошего? Особо не впечатлил ничем этот ваш вивальди
Отсутствием рекламы
дизигн и без рекламки
Перегружен сильно этот вивальди, ну и если им пользоваться только на каком-то одном устройстве, то многие его "фишки" идут лесом, так как завязаны на синхронизацию между устройствами. А для просмотра веб страничек на ios ни у кого нет преимущества перед сафари.
не правда. есть преимущества. сафари уже почти смертник
Любой браузер на iOS основан на том же движке, что и Сафари
Что-то на ненужном
Адресную строку можно перенести в низ и сделать юзабельно? не как на хроме..
Про iOS пока не знаю, но на десктопе у них её можно переносить, да
на пк/андроиде да