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Таня Боброва

Браузер Vivaldi выпустил версию для iOS Статьи редакции

Есть встроенный блокировщик трекеров и рекламы, заметки, синхронизация между устройствами и другое.

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  • Приложение Vivaldi теперь доступно в App Store для устройств под управлением iOS/iPadOS 15 или новее, сообщила компания.
  • На стартовой странице есть «экспресс-панель», на которую можно добавить часто используемые сайты. В верхней части — поисковик и таб-бар, похожий на тот, что используется в десктоп-версии.
  • Быстрый доступ к закладкам, истории, заметкам, списку для чтения и загрузкам находится под кнопкой «Панели» в нижнем левом углу. В нижнем правом — переключатель вкладок, который позволяет переходить к недавно закрытым, открытым, синхронизированным вкладкам и вкладкам в режиме инкогнито.
  • Посередине внизу — поиск (поисковик можно менять) и кнопки навигации вперёд и назад по истории просмотра.
Источник: Vivaldi
  • В приложении есть встроенный блокировщик трекеров и рекламы, который можно включить с помощью значка «щита» в адресной строке или в настройках браузера. Настройки можно менять для каждого сайта.
Источник: Vivaldi
  • Есть встроенные заметки: чтобы их создать, нужно при выделении текста на странице выбрать пункт «Копировать в заметки» в контекстном меню. Для заметок можно создавать папки.
Источник: Vivaldi
  • В список для чтения пользователи могут добавлять ссылки на статьи и другой контент. Все данные синхронизируются между браузерами Vivaldi на других устройствах с помощью сквозного шифрования.
Источник: Vivaldi
  • Пользователи могут установить одну из предложенных иконок приложения или добавить виджет на главный экран. С помощью него можно перейти в поиск, открыть режим инкогнито или сканировать QR-коды.
Источник: Vivaldi
  • Те же функции есть в версии для iPad.
Источник: Vivaldi
  • Vivaldi в 2016 году официально запустил создатель Opera Йон фон Течнер. Как пишет TechCrunch, есть версии для Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, Android и Android Auto.
Истории
Зачем делать новый браузер и как бороться с Chrome, когда зависишь от его движка: интервью с создателем Opera и Vivaldi Статьи редакции

«Работаем. Вот, собственно, и вся борьба», — рассказывает Йон Стефенсон фон Течнер о попытках занять заметное место на рынке. На его браузер Vivaldi перешли больше 2 млн пользователей за пять лет.

#новость #vivaldi

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21 комментарий
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 Бубоник

Со смузи и стразами.

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Виктор Викторович

Годная вещь или это как браузер Fox? Расскажите, не слышал ни разу

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Владислава

Э,нет, он по настраивомости больше очень чем лиса. И блокировка рекламы очень помогает смотреть фильмы/сериалы. Похоже чем-то по цветовой гамме на браузеры в линуксе

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I. B. Studios

Про браузеры в линуксе знаешь, а про адгуард или адблок в хроме нет. Ну что тут сказать, печально.

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Владислава
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Елена

Отлично, на андроиде у них вшит шикарный блокировщик рекламы и они классно рекламу резали, процентов на 98 примерно, нужно будет протестировать, хотя для айфона есть браузер Браве с подобной функцией, который тоже хорошо справляется.

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Alex Shevchenko

Какие преимущества Вивальди перед Гугель хромом?🤔

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Елена

Мощный блокировщик рекламы встроенный

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Владислава

1)дизайн
2)блок рекламы встроенный
3) настройку большую под пользователя (самого тебя)
4)открытие 2 разных страниц одновременно

Это все пока, что я заметила важное для себя

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Евгений Трифонов

В первую очередь он более кастомизируемый

Если к хрому у вас есть какие-то нарекания «хотел бы сделать вот так, а нельзя» (например, перенести адресную строку вниз или изменить принцип переключения вкладок по Ctrl+Tab), то в Вивальди это зачастую сделать можно (по крайней мере, десктопном, но думаю, что и айосный в эту сторону)

Если хром вас полностью устраивает, то можно не париться

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Владислава

Ждала его на яблоко больше 3 месяцев, спасибо!

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Софья Меньшикова

А что в нем хорошего? Особо не впечатлил ничем этот ваш вивальди

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Елена

Отсутствием рекламы

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Владислава

дизигн и без рекламки

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ЯжПрограммист

Перегружен сильно этот вивальди, ну и если им пользоваться только на каком-то одном устройстве, то многие его "фишки" идут лесом, так как завязаны на синхронизацию между устройствами. А для просмотра веб страничек на ios ни у кого нет преимущества перед сафари.

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Владислава

не правда. есть преимущества. сафари уже почти смертник

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Artem Petrenkov

Любой браузер на iOS основан на том же движке, что и Сафари

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vinniy pogreb

Что-то на ненужном

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Олег Бринц

Адресную строку можно перенести в низ и сделать юзабельно? не как на хроме..

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Евгений Трифонов

Про iOS пока не знаю, но на десктопе у них её можно переносить, да

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Владислава

на пк/андроиде да

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18 комментариев
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