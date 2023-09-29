Spotify добавил автоматическую расшифровку подкастов и оглавления Статьи редакции
В будущем авторы смогут добавлять в стенограмму медиафайлы.
- Функция автоматической расшифровки станет доступна «большому числу авторов в ближайшие недели», сообщила компания.
- Слушатели смогут открыть стенограмму подкаста, прокрутив вниз проигрыватель и выбрав раздел «Читать». Расшифровка откроется на моменте, где остановился пользователь, и будет прокручиваться одновременно с аудио.
- В будущем Spotify позволит добавлять в расшифровки подкастов медиафайлы — например, изображения, на которые ссылается автор.
- Помимо расшифровок, в подкастах появились оглавления. Авторы могут добавлять в свои шоу тайм-коды с краткими описаниями, а слушатели — перемещаться по ним.
- До этого Spotify начал тестировать функцию автоматического перевода подкастов на разные языки. Она работает на основе системы распознавания речи Whisper от OpenAI и позволяет сохранить голос автора.
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Не по теме, но по субъекту новости.
А они в курсе вообще, что многие обходят их ограничения сменой страны в профиле?
Им немного всё равно. Ограничения существуют не для того, чтобы россиян наказать, а для того, чтобы с Россией не работать.
Ну некоторые компании не согласятся с таким заявлением.
Но в принципе такого ответа мне достаточно.
Классно, жаль, что ограничения в России. Толку получается нам с этого никакого
Пользуйтесь Spotify как раньше, в сети много написано как присоединиться к семейным планам. Никакого прокси не надо.
Да кому он нужен. Есть апл мьюзик, яндекс и вк музыка. Этого хватает