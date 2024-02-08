Apple выпустила финальные версии трёх сервисов для Windows 10 и 11: Apple TV для просмотра фильмов и сериалов, Apple Music для прослушивания музыки и Apple Devices для управления устройствами. Они доступны для скачивания в Microsoft Store. Прежде приложения были на стадии открытого тестирования, пишет The Verge.