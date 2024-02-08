Apple выпустила приложения Music, TV и Devices для Windows Статьи редакции
Компания постепенно отказывается от iTunes.
Apple выпустила финальные версии трёх сервисов для Windows 10 и 11: Apple TV для просмотра фильмов и сериалов, Apple Music для прослушивания музыки и Apple Devices для управления устройствами. Они доступны для скачивания в Microsoft Store. Прежде приложения были на стадии открытого тестирования, пишет The Verge.
- Приложения должны заменить основные функции iTunes. Компания разрабатывала эти программы при поддержке Microsoft. Главный архитектор Microsoft Store Руди Хайн поздравил Apple в X с запуском приложений.
- После выхода этих программ iTunes необходим только для доступа к подкастам и аудиокнигам.
Apple TV
Apple Music
Apple Devices
615 показов
915 открытий
😱
Никак не пойму у тебя бот настроен или ты сидишь мониторишь каждую публикацию в надежде прокомментировать и собрать лайки
Не поймёшь 🤷🏻♂️
Бот, конечно.
Можно теперь общий доступ к видосам открывать с пк, чтобы на Apple TV смотреть?
Для этого есть Infuse. Ест почти все что дают, обложки сам ищет, сортирует сериалы. Один минус - HDR, Atmos только по подписке.
На мак там круто, что даёт spartial audio на эйрподсы с любого видео
Через VLC плеер можно закачивать фильмы с пк на Apple TV.
Посмотрю мануалы, а то у меня не получилось через vlc, пришлось hdmi кинуть от компа 😄 но так себе решение
Ставим VLC на приставку - в плеере выбираем "Удаленное воспроизведение" - "Включить удаленное воспроизведение" - он поднимает веб морду и дает адрес - с компа открываем как обычный сайт и перекидываем фильмы :)