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Сервисы
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Apple выпустила приложения Music, TV и Devices для Windows Статьи редакции

Компания постепенно отказывается от iTunes.

  • Apple выпустила финальные версии трёх сервисов для Windows 10 и 11: Apple TV для просмотра фильмов и сериалов, Apple Music для прослушивания музыки и Apple Devices для управления устройствами. Они доступны для скачивания в Microsoft Store. Прежде приложения были на стадии открытого тестирования, пишет The Verge.

  • Приложения должны заменить основные функции iTunes. Компания разрабатывала эти программы при поддержке Microsoft. Главный архитектор Microsoft Store Руди Хайн поздравил Apple в X с запуском приложений.
  • После выхода этих программ iTunes необходим только для доступа к подкастам и аудиокнигам.

Apple TV

Apple Music

Apple Devices

#apple #windows #новости

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10 комментариев
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 Вадим Д.
Компания постепенно отказывается от iTunes

😱

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Михаил

Никак не пойму у тебя бот настроен или ты сидишь мониторишь каждую публикацию в надежде прокомментировать и собрать лайки

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Вадим Д.

Не поймёшь 🤷🏻‍♂️

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Я сказал свое имя машине

Бот, конечно.

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Daniil Nikitin

Можно теперь общий доступ к видосам открывать с пк, чтобы на Apple TV смотреть?

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Пашка Картошкин

Для этого есть Infuse. Ест почти все что дают, обложки сам ищет, сортирует сериалы. Один минус - HDR, Atmos только по подписке.

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Anton S

На мак там круто, что даёт spartial audio на эйрподсы с любого видео

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Сергей Никаноров

Через VLC плеер можно закачивать фильмы с пк на Apple TV.

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Daniil Nikitin

Посмотрю мануалы, а то у меня не получилось через vlc, пришлось hdmi кинуть от компа 😄 но так себе решение

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Сергей Никаноров

Ставим VLC на приставку - в плеере выбираем "Удаленное воспроизведение" - "Включить удаленное воспроизведение" - он поднимает веб морду и дает адрес - с компа открываем как обычный сайт и перекидываем фильмы :)

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